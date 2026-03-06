Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 102 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Des troupes au sol en Iran seraient «une perte de temps», juge Trump
Un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une «perte de temps», a estimé jeudi soir le président américain Donald Trump auprès de la chaîne NBC News, jugeant une telle option superflue. «C'est une perte de temps. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur marine. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre», a-t-il déclaré à la chaîne américaine.
Invité à réagir une déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, selon qui une opération au sol américaine se solderait pas un «désastre», Donald Trump a estimé qu'ils s'agissait de «propos inutiles».
Jeudi, Abbas Araghchi avait déclaré, déjà sur NBC, que les responsables iraniens étaient «préparés à toute éventualité, même à un débarquement». «Nous les attendons (les ennemis, ndlr). Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», avait-il ajouté.
Source: AFP
L'agence Irna fait état de plusieurs morts dans une attaque à Chiraz
Plusieurs personnes ont été tuées jeudi soir dans une attaque de missiles contre la ville de Chiraz, dans le sud de l'Iran, a affirmé vendredi l'agence de presse officielle Irna.
«Jeudi soir, un parc situé dans le quartier de Zibashahr à Chiraz a été la cible d'une attaque au missile menée par le régime criminel américano-sioniste», a écrit Irna sur Telegram.
«Selon les secours, plusieurs citoyens ont été tués ou blessés», a ajouté l'agence dans une rare évocation de victimes en province, précisant que «les opérations de sauvetage et d'évacuation des débris continuent».
Source: AFP
Le Hezbollah libanais revendique des tirs de roquettes et d'artillerie vers Israël
Le Hezbollah libanais, mouvement chiite pro-iranien, a revendiqué vendredi des tirs d'artillerie et de roquettes vers des positions de l'armée israélienne près de la frontière.
«En réponse à l'agression criminelle israélienne qui a touché des dizaines de villes et villages libanais, y compris la banlieue sud de Beyrouth, les combattants de la Résistance islamique ont lancé une attaque (...) avec des salves de roquettes et des tirs d'artillerie», a écrit le Hezbollah dans un communiqué.
Au moment de l'attaque, vers 02h10 (00h10 GMT), des sirènes d'alarme ont retenti dans les localités israéliennes visées, sans qu'aucune victime ni dégât ne soient signalés.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution annoncent tirer des missiles vers Tel-Aviv
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi avoir tiré des missiles et des drones en direction de Tel-Aviv, en Israël.
«L'opération comprend une attaque combinée de missiles et de drones, ainsi que le lancement d'un barrage de missiles Kheibar, visant des cibles situées au coeur de Tel-Aviv», selon un communiqué des Gardiens cité par l'agence officielle Irna.
Source: AFP
Le Qatar dit avoir intercepté une attaque de drone contre la base américaine d'Al-Udeid
Le Qatar a affirmé vendredi avoir intercepté une attaque de drone qui visait la base américaine d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire des Etats-Unis au Moyen-Orient.
«Les forces de défense aérienne de l'émir du Qatar ont intercepté avec succès une attaque de drone visant la base aérienne d'Al-Udeid», a déclaré le ministère qatari de la Défense.
Source: AFP
L'armée israélienne dit frapper «l'infrastructure du régime» iranien à Téhéran
L'armée israélienne a affirmé tôt vendredi mener des frappes à grande échelle visant «l'infrastructure du régime» iranien à Téhéran, la télévision publique iranienne faisant pour sa part état d'une série d'explosions.
«Les Forces de défense israéliennes ont lancé une vague d'attaques à grande échelle contre l'infrastructure du régime terroriste iranien à Téhéran», a indiqué cette source. La télévision publique iranienne Irib a de son côté fait état de «plusieurs explosions entendues dans l'ouest et l'est de Téhéran».
Source: AFP
Des Australiens à bord du sous-marin américain qui a torpillé un navire iranien
Trois militaires australiens se trouvaient à bord du sous-marin américain qui a coulé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka, a déclaré vendredi le Premier ministre australien Anthony Albanese. «Je peux confirmer que trois militaires australiens se trouvaient à bord de ce navire», a indiqué Anthony Albanese à la chaîne australienne Sky News.
Ces Australiens étaient à bord en raison d'un accord de formation conclu dans le cadre de l'AUKUS: «il s'agit d'accords de longue date avec des pays tiers, en vigueur depuis longtemps», a-t-il précisé. L'AUKUS est un pacte de défense signé par Washington en 2021 avec le Royaume-Uni et l'Australie avec l'objectif de juguler l'influence de la Chine dans le Pacifique.
Source: AFP
«Nous avons d'autres surprises»: Israël annonce une «nouvelle phase» dans sa guerre contre l'Iran
La guerre au Moyen-Orient entre vendredi dans son septième jour après qu'Israël a annoncé une «nouvelle phase» dans son conflit contre l'Iran, en parallèle de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban.
«Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, au cours de laquelle nous avons établi notre supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques, nous passons maintenant à la phase suivante de l'opération», a annoncé jeudi soir dans une déclaration télévisée le chef d'état-major israélien.
Le lieutenant-général Eyal Zamir a affirmé qu'Israël poursuivrait le «démantèlement du régime» iranien et de ses capacités militaires lors de cette nouvelle phase. «Nous avons encore d'autres surprises en réserve, que je n'ai pas l'intention de dévoiler», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Plus de trente navires iraniens coulés par les Etats-Unis
L'armée américaine a coulé «plus de trente navires» iraniens depuis le lancement de son offensive il y a cinq jours, a déclaré jeudi l'amiral Brad Cooper, à la tête du commandement américain pour la région.
«Nos frappes contre la marine iranienne se sont intensifiées. Vous avez peut-être entendu le président (Trump) dire il y a quelques minutes que nous avons coulé ou détruit 24 navires. C'était vrai à ce moment-là. Nous en sommes maintenant à plus de trente, et dans les toutes dernières heures, nous avons frappé un porte-drones, un navire à peu près de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est en feu au moment où nous parlons», a-t-il détaillé au cours d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Défense Pete Hegseth, à Doral, en Floride.
Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse.
Source: AFP
Deux hôtels touchés par des frappes iraniennes au Bahreïn
Des frappes iraniennes ont touché deux hôtels ainsi qu'un bâtiment résidentiel au Bahreïn, a annoncé tôt vendredi le ministère de l'Intérieur de ce pays.
«L'agresseur iranien a touché deux hôtels et un bâtiment résidentiel à Manama, causant des dommages matériels mais pas de perte de vie», a indiqué cette source sur X.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté 3 missiles visant une base aérienne
L'Arabie saoudite a intercepté trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan, qui abrite des militaires américains, a annoncé tôt vendredi son gouvernement.
«Trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan ont été interceptés et détruits», a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense.
Source: AFP