Des troupes au sol en Iran seraient «une perte de temps», juge Trump

Un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une «perte de temps», a estimé jeudi soir le président américain Donald Trump auprès de la chaîne NBC News, jugeant une telle option superflue. «C'est une perte de temps. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur marine. Ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre», a-t-il déclaré à la chaîne américaine.

Invité à réagir une déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, selon qui une opération au sol américaine se solderait pas un «désastre», Donald Trump a estimé qu'ils s'agissait de «propos inutiles».

Jeudi, Abbas Araghchi avait déclaré, déjà sur NBC, que les responsables iraniens étaient «préparés à toute éventualité, même à un débarquement». «Nous les attendons (les ennemis, ndlr). Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», avait-il ajouté.

Source: AFP