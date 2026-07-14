L'Iran a exécuté mardi deux hommes accusés d'appartenir à l'Etat islamique et de préparer des attaques terroristes. Le pays reste l'un des plus grands utilisateurs de la peine de mort au monde après la Chine.

Deux hommes pendus en Iran pour appartenance présumée à l'Etat islamique

Deux hommes pendus en Iran pour appartenance présumée à l'Etat islamique

AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été pendus mardi en Iran pour leur appartenance présumée au groupe jihadiste Etat islamique (EI), a annoncé l'organe de presse de l'autorité judiciaire. «Suite au verdict définitif de la Cour suprême et conformément à la procédure légale, deux membres du groupe terroriste Etat islamique (EI), Mohiyodin Abdollahi et Hossein Palani, ont été pendus ce matin» mardi, a annoncé l'agence Mizan.

Le pouvoir judiciaire n'a communiqué ni la date de leur arrestation ni celle de leur procès. Selon Mizan, les deux hommes «projetaient de mener des opérations terroristes» dans le pays et ont été condamnés à mort pour «rébellion armée contre la République islamique». Le groupe Etat islamique a revendiqué plusieurs attaques ces dernières années en Iran.

L'Iran est le deuxième pays au monde après la Chine à procéder au plus grand nombre d'exécutions, selon des groupes de défense des droits humains, notamment Amnesty International. Les exécutions se sont multipliées dans le pays depuis le début de la guerre déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février contre l'Iran.