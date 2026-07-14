DE
FR

Attaques terroristes à venir?
Deux hommes pendus en Iran pour appartenance présumée à l'Etat islamique

L'Iran a exécuté mardi deux hommes accusés d'appartenir à l'Etat islamique et de préparer des attaques terroristes. Le pays reste l'un des plus grands utilisateurs de la peine de mort au monde après la Chine.
Publié: il y a 24 minutes
L'Iran est le deuxième pays au monde après la Chine à procéder au plus grand nombre d'exécutions.
Photo: imago/Future Image
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été pendus mardi en Iran pour leur appartenance présumée au groupe jihadiste Etat islamique (EI), a annoncé l'organe de presse de l'autorité judiciaire. «Suite au verdict définitif de la Cour suprême et conformément à la procédure légale, deux membres du groupe terroriste Etat islamique (EI), Mohiyodin Abdollahi et Hossein Palani, ont été pendus ce matin» mardi, a annoncé l'agence Mizan.

Le pouvoir judiciaire n'a communiqué ni la date de leur arrestation ni celle de leur procès. Selon Mizan, les deux hommes «projetaient de mener des opérations terroristes» dans le pays et ont été condamnés à mort pour «rébellion armée contre la République islamique». Le groupe Etat islamique a revendiqué plusieurs attaques ces dernières années en Iran.

L'Iran est le deuxième pays au monde après la Chine à procéder au plus grand nombre d'exécutions, selon des groupes de défense des droits humains, notamment Amnesty International. Les exécutions se sont multipliées dans le pays depuis le début de la guerre déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février contre l'Iran.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus