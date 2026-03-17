Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Des explosions retentissent à Doha et Dubaï
Plusieurs explosions ont retenti mardi matin à Dubaï, aux Emirats arabes unis, ainsi qu'à Doha, capitale du Qatar, au 18e jour de guerre au Moyen-Orient, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Le ministère de la Défense des Emirats a indiqué avoir intercepté une attaque de missile, et à Dubaï, les explosions ont suivi une alerte sur les téléphones mobiles demandant aux habitants de «trouver refuge immédiatement» en raison de «menaces potentielles de missiles».
Source: AFP
La guerre au Moyen-Orient a déjà fait 4000 morts
Un peu plus de deux semaines après l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran, le bilan des victimes s'alourdit dans plusieurs pays. Lundi 16 mars, CNN a publié un récapitulatif des décès connus dans ce nouveau conflit au Moyen-Orient. La chaîne n'est pas en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.
Selon l'agence de presse américaine HRANA (Human Rights Activists News Agency), 1330 civils, dont 206 enfants, ont trouvé la mort en Iran. Par ailleurs, 1122 militaires et 613 autres personnes, dont le statut civil est indéterminé, ont également péri dans le pays.
Au Liban, Israël combat le Hezbollah, milice soutenue par l'Iran. Selon les chiffres officiels, 886 personnes ont péri dans des attaques israéliennes dans le pays, dont 111 enfants.
D'après des sources sécuritaires irakiennes, 57 personnes ont été tuées dans le conflit jusqu'à présent, principalement des membres de milices chiites. Un soldat français a également été tué lors d'une attaque contre une base militaire au Kurdistan irakien.
En Israël, 15 personnes sont mortes, dont neuf tuées par une roquette qui a touché de plein fouet un immeuble résidentiel dans la ville de Beit Shemesh.
Les Etats-Unis ont perdu 13 soldats jusqu'à présent. Sept militaires sont morts lors d'une attaque au Koweït et six dans le crash d'un avion ravitailleur en Irak.
Les Emirats arabes unis sont la cible d'attaques iraniennes menées par drones et missiles. A ce jour, au moins sept personnes de nationalités diverses (émiraties, pakistanaises, népalaises et bangladaises) ont péri dans ces attaques.
Au moins six personnes sont mortes au Koweït, dont une fillette de 11 ans.
Deux personnes ont été tuées en Arabie saoudite après qu'un projectile militaire a touché un complexe résidentiel dans la ville d'Al-Kharj.
Dans le petit Etat insulaire de Bahreïn, situé dans le golfe Persique, deux personnes ont également été tuées par des bombardements iraniens.
Des débris de missile font un mort à Abou Dhabi
Une personne a été tuée ce mardi par la chute de débris d'un missile intercepté à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont annoncé les autorités alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles chez ses voisins du Golfe.
«La chute de débris dans la région de Bani Yas, après l'interception d'un missile balistique par les défenses aériennes a entraîné la mort d'un ressortissant pakistanais», ont indiqué les autorités dans un communiqué sur X.
Source: AFP
Un tanker touché par un «projectile inconnu» dans le golfe d'Oman
Un tanker a été touché par par un «projectile inconnu» alors qu'il était à l'ancre dans le golfe d'Oman, non loin de l'entrée du détroit d'Ormuz, a annoncé mardi l'agence maritime britannique UKMTO.
Le navire, dont il n'a pas été précisé s'il s'agit d'un méthanier ou d'un pétrolier, n'a subi que des dégâts «mineurs» et aucune victime n'est à déplorer, a ajouté cette source.
Source: AFP
Trois quartiers de Beyrouth bombardés
Trois quartiers de Beyrouth ont été bombardés mardi matin, a annoncé l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), peu après l'annonce par Israël de frappes contre le Hezbollah pro-iranien dans la capitale libanaise.
Selon l'ANI, des avions israéliens ont bombardé les quartiers de Kafaat et Haret Hreik, dans la banlieue sud de la capitale, et un raid aérien a visé un appartement dans les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel de Doha Aramoun, dans le même secteur.
Source: AFP
L'armée israélienne dit frapper Téhéran et Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé mardi à l'aube être en train de bombarder Téhéran et des positions du Hezbollah à Beyrouth, au 18e jour de guerre au Moyen-Orient.
Israël a «lancé une vague de frappes à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle écrit sur Telegram, ajoutant avoir également «lancé une nouvelle vague de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth».
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe aérienne visant une maison à Bagdad
Au moins quatre personnes ont été tuées tôt mardi dans des tirs de missiles visant une maison à Bagdad, a annoncé un responsable de sécurité, selon qui des groupes pro-iraniens ont été visés.
Deux sources de groupes armés pro-iraniens ont confirmé avoir enregistré quatre morts dans une frappe sur le quartier huppé de Jadriya, précisant que la maison hébergeait des conseillers iraniens.
Sources: AFP
Attaque de drones et de roquettes contre l'ambassade américaine à Bagdad
Une attaque de drones et de roquettes a visé tôt mardi l'ambassade américaine à Bagdad, a rapporté un responsable de sécurité, après une attaque similaire menée quelques heures plus tôt.
Un journaliste de l'AFP a vu la défense antiaérienne intercepter un projectile, et un autre projectile tomber sur la représentation diplomatique, avec un volute de fumée noire après une explosion. Le responsable de sécurité a indiqué à l'AFP qu'«au moins un drone était tombé dans l'ambassade.»
Source: AFP
Le gouvernement irakien dénonce des atteintes à «la sécurité et à la stabilité» de l'Irak
Les autorités irakiennes ont dénoncé une série d'attaques qui ont visé lundi soir un hôtel à Bagdad, l'ambassade américaine et un champ pétrolier dans le sud du pays, y voyant des atteintes à «la sécurité et à la stabilité que connaît l'Irak.»
Le Premier ministre Mohamed Chia al Soudani – commandant en chef des forces armées – a ordonné aux services de sécurité de «pourchasser les auteurs de ces actes pour les traduire immédiatement en justice, afin qu'ils reçoivent leur juste punition», selon un communiqué de son porte-parole Sabbah al-Nooman.
«Ces actes criminels ont de graves répercussions sur notre pays et compromettent les efforts du gouvernement en matière de reconstruction et de prosperité», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une deuxième forte explosion entendue à Bagdad
Une deuxième explosion a été entendue lundi soir dans le centre de Bagdad, où un journaliste de l'AFP a vu la défense antiaérienne de l'ambassade américaine intercepter un projectile près du site. Le journaliste de l'AFP a vu l'explosion au-dessus du fleuve Tigre, au pied de l'ambassade américaine dans la zone verte de Bagdad, où un peu plus tôt un projectile tombé sur le toit d'un hôtel avait provoqué un incendie, sans faire de victimes, ni de dégâts.
Source: AFP
Une offensive terrestre importante d'Israël au Liban «doit être évitée»
Les dirigeants de cinq pays occidentaux ont déclaré lundi, dans un communiqué commun, qu'une opération terrestre israélienne de grande ampleur au Liban «doit être évitée».
«Une offensive terrestre israélienne de grande envergure aurait des conséquences humanitaires dévastatrices et pourrait conduire à un conflit prolongé», indique la déclaration conjointe des dirigeants de l'Allemagne, du Canada, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.
Source: AFP
Un incendie sans gravité sur le toit d'un hôtel de Bagdad
Un incendie s'est déclaré lundi soir sur le toit d'un hôtel dans la Zone Verte de Bagdad, ont rapporté des témoins à l'AFP, après la chute d'un «projectile» sur le bâtiment qui n'a fait ni dégâts ni victimes, d'après le ministère de l'Intérieur irakien.
Deux sources de sécurité irakiennes avaient précédemment fait état d'une attaque de drones ou de roquettes contre l'ambassade américaine, située comme cet hôtel al-Rasheed dans l'ultraprotégée Zone Verte, qui accueille représentations diplomatiques et institutions gouvernementales. La rue de l'hôtel était bloquée par un important déploiement sécuritaire, pompiers et ambulances étant également déployés sur le site, d'après une correspondante de l'AFP.
Source: AFP