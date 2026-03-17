La guerre au Moyen-Orient a déjà fait 4000 morts

Un peu plus de deux semaines après l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran, le bilan des victimes s'alourdit dans plusieurs pays. Lundi 16 mars, CNN a publié un récapitulatif des décès connus dans ce nouveau conflit au Moyen-Orient. La chaîne n'est pas en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Selon l'agence de presse américaine HRANA (Human Rights Activists News Agency), 1330 civils, dont 206 enfants, ont trouvé la mort en Iran. Par ailleurs, 1122 militaires et 613 autres personnes, dont le statut civil est indéterminé, ont également péri dans le pays.

Au Liban, Israël combat le Hezbollah, milice soutenue par l'Iran. Selon les chiffres officiels, 886 personnes ont péri dans des attaques israéliennes dans le pays, dont 111 enfants.

D'après des sources sécuritaires irakiennes, 57 personnes ont été tuées dans le conflit jusqu'à présent, principalement des membres de milices chiites. Un soldat français a également été tué lors d'une attaque contre une base militaire au Kurdistan irakien.

En Israël, 15 personnes sont mortes, dont neuf tuées par une roquette qui a touché de plein fouet un immeuble résidentiel dans la ville de Beit Shemesh.

Les Etats-Unis ont perdu 13 soldats jusqu'à présent. Sept militaires sont morts lors d'une attaque au Koweït et six dans le crash d'un avion ravitailleur en Irak.

Les Emirats arabes unis sont la cible d'attaques iraniennes menées par drones et missiles. A ce jour, au moins sept personnes de nationalités diverses (émiraties, pakistanaises, népalaises et bangladaises) ont péri dans ces attaques.

Au moins six personnes sont mortes au Koweït, dont une fillette de 11 ans.

Deux personnes ont été tuées en Arabie saoudite après qu'un projectile militaire a touché un complexe résidentiel dans la ville d'Al-Kharj.

Dans le petit Etat insulaire de Bahreïn, situé dans le golfe Persique, deux personnes ont également été tuées par des bombardements iraniens.