Une démonstration de force
L'Iran lance des exercices militaires sur les rives du Golfe

Les Gardiens de la Révolution iraniens mènent des exercices militaires sur les rives du Golfe, impliquant missiles et drones. Cette démonstration de force intervient alors que les tensions avec les Etats-Unis s'intensifient.
Publié: il y a 47 minutes
L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, s'adressant à une cérémonie à Téhéran, le 17 février 2026
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont débuté des exercices militaires le long du Golfe, a rapporté mardi la télévision d'Etat au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression sur Téhéran.

Ces manoeuvres, qui «se concentrent sur les côtes sud et les îles» adjacentes, comprennent missiles, artillerie, drones, forces spéciales et véhicules blindés, a précisé la chaîne, sans préciser leur durée. Elles sont menées «sur la base des menaces existantes», a déclaré à la télévision le commandant des forces terrestres des Gardiens, Mohammad Karami.

Après avoir ordonné en juin 2025 des frappes ciblées contre des sites nucléaires en Iran, le président américain Donald Trump n'exclut pas d'utiliser de nouveau l'option militaire contre la République islamique, si les pourparlers actuels sur le programme nucléaire iranien échouent. Pour faire pression, Washington a déployé dans la région un important dispositif naval et aérien.

Rencontre jeudi en Suisse

Dans un message publié lundi sur son réseau social Truth, le président américain a écrit qu'il préférait un accord mais que dans le cas contraire, «ça se passerait très mal» pour l'Iran. Les deux pays doivent se retrouver jeudi en Suisse pour de nouveaux pourparlers indirects sous la médiation du sultanat d'Oman, après avoir renoué le dialogue début février.

Les Gardiens de la Révolution constituent un pilier clé de la République islamique et sont une force distincte de l'armée régulière. Ils avaient déjà tenu la semaine dernière des exercices dans le stratégique détroit d'Ormuz. Des responsables politiques iraniens ont à plusieurs reprises menacé de bloquer ce détroit, par lequel transite environ 20% de la production mondiale de pétrole.

