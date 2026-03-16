Israël affirme avoir détruit l'avion d'Ali Khamenei

L'avion autrefois utilisé comme moyen de transport par Ali Khamenei et d’autres hauts responsables iraniense serait désormais plus qu’un amas de débris. Selon l’armée de l’air israélienne, l’avion de l’ancien dirigeant iranien a été détruit lors d’une frappe visant l’aéroport de Mehrabad, à Téhéran.

Dans un communiqué, l’armée de l’air affirme que cet avion était utilisé par la classe dirigeante iranienne «pour faciliter l’acquisition d’armements et entretenir les relations avec les puissances alliées à travers des vols à l’intérieur et à l’extérieur du pays».

La destruction de ce «bien stratégique» représenterait, selon l’armée israélienne, un coup dur pour la «capacité de coordination» de l’Iran avec ses groupes alliés, pour le «renforcement de sa puissance militaire» ainsi que pour sa capacité à rétablir le régime.