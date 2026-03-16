Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Israël affirme avoir détruit l'avion d'Ali Khamenei
L'avion autrefois utilisé comme moyen de transport par Ali Khamenei et d’autres hauts responsables iraniense serait désormais plus qu’un amas de débris. Selon l’armée de l’air israélienne, l’avion de l’ancien dirigeant iranien a été détruit lors d’une frappe visant l’aéroport de Mehrabad, à Téhéran.
Dans un communiqué, l’armée de l’air affirme que cet avion était utilisé par la classe dirigeante iranienne «pour faciliter l’acquisition d’armements et entretenir les relations avec les puissances alliées à travers des vols à l’intérieur et à l’extérieur du pays».
La destruction de ce «bien stratégique» représenterait, selon l’armée israélienne, un coup dur pour la «capacité de coordination» de l’Iran avec ses groupes alliés, pour le «renforcement de sa puissance militaire» ainsi que pour sa capacité à rétablir le régime.
Les prix du pétrole connaissent une nouvelle envolée lundi
Avec la guerre au Moyen-Orient, traders et investisseurs surveillent avec anxiété l’évolution du prix du pétrole. Lundi, celui-ci a une nouvelle fois fortement grimpé: le baril de Brent a dépassé les 106 dollars. A la fin de la semaine dernière, il s’échangeait encore autour de 101 dollars. A titre de comparaison, avant le début des frappes des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran, fin février, le prix du baril avoisinait de 73 dollars.
Durant le week-end, les Etats-Unis ont bombardé l’île iranienne de Kharg. Située au large des côtes iraniennes, cette petite île abrite d’importantes installations de stockage de pétrole ainsi qu’un terminal par lequel transitent près de 90% des exportations iraniennes.
La fin de la guerre ne semble toujours pas en vue. L’incertitude autour de l’approvisionnement continue d’alimenter la hausse des prix sur les marchés. Une information apporte toutefois un léger soulagement au marché de l’énergie: deux tankers transportant du gaz naturel liquéfié à destination de l’Inde sont parvenus à franchir le détroit d’Ormuz.
«Ce n'est pas la guerre de l'OTAN»: Berlin et Londres envoient valser Trump
Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont écarté lundi toute mission de l'OTAN afin de rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz, en réponse à l'appel de Donald Trump, qui a demandé l'aide de ses alliés et de la Chine pour débloquer cette voie stratégique.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi lors d'une conférence de presse que le Royaume-Uni travaillait avec ses alliés sur un «plan collectif viable permettant de rétablir la liberté de navigation dans la région le plus rapidement possible». Ce plan «ne sera pas et n'a jamais été envisagé comme une mission de l'OTAN», a-t-il insisté.
«L'OTAN est une alliance pour la défense du territoire» de ses membres et «il manque le mandat permettant de faire intervenir l'OTAN» en dehors de ses frontières, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius en conférence de presse régulière. L'Allemagne n'offrira «aucune participation militaire; mais est prête «à garantir, par la voie diplomatique, la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz», a déclaré le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius au même moment.
Source: AFP
Des explosions retentissent à Téhéran
Des explosions ont retenti lundi dans la capitale iranienne, a constaté un journaliste de l'AFP, quelques heures après qu'Israël a annoncé avoir mené des frappes de grande ampleur dans la nuit.
Les déflagrations ont été entendues dans le centre de Téhéran où les systèmes de défense aérienne étaient activés. On ignore dans l'immédiat ce qui a été visé.
Source: AFP
L'installation pétrolière de Fujaïrah est en feu après une attaque de drone
Une attaque de drone a provoqué un incendie dans l'importante zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, ont rapporté les autorités. Le site se trouve sur la côte émiratie du golfe d'Oman.
«Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle pétrolière (...) à la suite d'une attaque par drone, sans faire de blessés», a indiqué le bureau de presse de Fujaïrah dans un communiqué, précisant que les efforts «se poursuivaient» pour maitriser le feu.
Source: AFP
Pékin et Washington «restent en communication» sur une visite de Trump
La Chine et les Etats-Unis «restent en communication» sur une visite de Donald Trump, ont dit lundi les Affaires étrangères chinoises après des propos du président américain déclarant qu'il pourrait reporter un prochain voyage à Pékin en raison de la guerre au Moyen-Orient.
«La Chine et les Etats-Unis restent en communication au sujet de la visite du président Trump en Chine», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. Il s'est gardé de s'exprimer sur les pressions exercées par Trump pour que la Chine aide, avec d'autres, à débloquer le détroit d'Ormuz.
«La Chine appelle une nouvelle fois toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à éviter toute nouvelle escalade des tensions et à empêcher les troubles régionaux d'avoir un impact encore plus important sur le développement économique mondial», a-t-il dit lors d'un point presse régulier. Le président américain doit se rendre en Chine du 31 mars au 2 avril, selon la Maison Blanche. Pékin n'a pas confirmé les dates de sa venue.
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Deux vols au départ de la Suisse perturbés après une explosion à l'aéroport de Dubaï
Le trafic aérien à l'aéroport principal de Dubaï a été temporairement suspendu, selon l'Autorité de l'aviation civile de l'émirat, après une explosion provoquée par l'incendie d'un réservoir de carburant. Les voyageurs ont été invités à se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes pour obtenir les dernières informations. Les vols ont depuis partiellement repris, mais d'importantes perturbations persistent.
Deux vols suisses ont également été perturbés. Un vol Emirates reliant Zurich à Dubaï a dû faire demi-tour. Un autre vol en provenance de Genève a survolé la métropole désertique pendant plus d'une heure avant d'atterrir.
Le trafic a partiellement repris lundi, a annoncé son opérateur, après une suspension de plusieurs heures. «Les vols à destination et en provenance de DXB reprennent progressivement vers certaines destinations, à la suite de la suspension temporaire mise en place à titre de mesure de précaution», a indiqué l'aéroport de Dubaï sur X.
L'incendie du réservoir de carburant a été maîtrisé, aucun blessé n'est à déplorer. Dubaï est la cible de nombreuses attaques iraniennes, menées à l'aide de missiles et de drones, depuis le début du conflit.
L'armée iranienne menace de cibler les infrastructures locales de la chaîne Iran International
L'armée iranienne a mis en garde les pays de la région contre toute coopération avec la chaîne de télévision Iran International, basée à Londres, affirmant que les infrastructures utilisées pour soutenir cette chaîne seraient considérées comme des cibles.
«Utilisant les capacités satellitaires et les infrastructures médiatiques de certains pays de la région», la chaîne «agit pour créer des tensions, fabriquer de faux récits (...) afin de servir les objectifs de l'Amérique criminelle et du régime sioniste», a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué publié dimanche soir.
L'Iran a classé Iran International comme «organisation terroriste» depuis 2022, et déclaré ces derniers mois qu'elle était affiliée à Israël, avertissant que toute coopération avec la chaîne serait passible de sanctions.
Source: AFP
Un mort à Abou Dhabi suite à la chute d'un missile sur un véhicule
Un civil palestinien a été tué en périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi lorsqu'un missile a frappé sa voiture lundi, ont indiqué les autorités, alors que l'Iran poursuit ses frappes dans le Golfe en représailles aux attaques américano-israéliennes sur son sol.
Les autorités «sont intervenues à la suite d"un incident survenu dans la zone d'Al Bahia impliquant une frappe de missile sur un véhicule civil, qui a entraîné la mort d'un ressortissant palestinien», a déclaré le bureau de presse d'Abou Dhabi dans un communiqué.
Source: AFP
Israël lance des «opérations terrestres limitées» dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir lancé des «opérations terrestres limitées et ciblées» contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban.
«Ces derniers jours, des soldats israéliens de la 91e division ont commencé des opérations terrestres limitées et ciblées contre des bastions clés du Hezbollah dans le sud du Liban, visant à renforcer la zone de défense avancée» en territoire libanais, le long de la frontière entre Israël et le Liban, a déclaré l'armée dans un communiqué.
Source:
L'Arabie saoudite intercepte plus de 60 drones
L'Arabie saoudite a intercepté plus de 60 drones au-dessus de son territoire depuis lundi minuit (dimanche 21h GMT), selon des chiffres diffusés par son ministère de la Défense.
Ces 61 drones ont tous été interceptés dans l'est du pays, a précisé le ministère dans une série de publications sur X.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis disent intercepter des missiles et des drones venant d'Iran
Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis a annoncé lundi que les défenses aériennes du pays étaient en train d'intercepter des missiles et des drones provenant d'Iran.
«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis ripostent actuellement aux menaces de missiles et de drones provenant d'Iran», a écrit le ministère sur X.
Source: AFP