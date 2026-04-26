«Dix minutes» après l'annulation des pourparlers, Trump affirme avoir reçu une «meilleure offre» de l'Iran

Après que Donald Trump a annoncé qu'il n'enverrait pas de délégation au Pakistan pour une nouvelle série de négociations ce samedi, l'Iran aurait présenté une meilleure offre quelques minutes plus tard aux Etats-Unis, selon le président américain.

«Ils nous ont remis un document qui aurait dû être meilleur, et curieusement, immédiatement après mon annulation, nous avons reçu un nouveau document, en moins de dix minutes, qui était bien meilleur», a déclaré Trump à la presse.

Interrogé par un journaliste de CNN pour obtenir plus de détails, le président américains a simplement déclaré: « Ils ont offert beaucoup, mais pas assez.»