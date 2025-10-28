Elon Musk lance Grokipedia, une encyclopédie 100% générée par IA. Avec déjà 885'000 définitions, cette plateforme vise à contrer les supposés biais idéologiques de Wikipédia, critiquée par certains républicains américains.

Wikipédia est une encyclopédie collaborative gérée par des bénévoles, largement financée par des dons et dont les pages peuvent être écrites ou modifiées par les internautes (archives). Photo: Sascha Steinbach

ATS Agence télégraphique suisse

Le milliardaire Elon Musk et son entreprise xAI ont mis en ligne lundi Grokipedia, présenté comme le concurrent de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Cette dernière est accusée de biais idéologique par une partie des républicains aux États-Unis.

La version a été numérotée 0.1 et comptait déjà lundi soir plus de 885'000 définitions, contre plus de 7 millions en anglais pour Wikipédia. Dans un message posté sur son réseau social X, Elon Musk a promis l'arrivée prochaine d'une version 1.0, «dix fois meilleure» que la 0.1, qui est déjà «meilleure que Wikipédia à mon avis».

Il y a une semaine, l'entrepreneur avait décidé de reporter de quelques jours le lancement de Grokipedia, annoncé à la fin septembre, un délai justifié par la nécessité d'effectuer «un travail supplémentaire pour purger la propagande». Le contenu de Grokipedia est lui généré par intelligence artificielle (IA) et l'assistant d'IA générative Grok, mais cite également plusieurs sources sur chaque page.

Wikipedia attaqué de toutes parts

A l'image de responsables républicains, Elon Musk critique régulièrement Wikipédia depuis plusieurs années. En 2024, il avait taxé le site d'être «contrôlé par des activistes d'extrême gauche» et appelé à ne plus faire de don à la plateforme

.

Le contenu de certains articles de Grokipedia témoigne d'une orientation des résultats, à l'image de la page consacrée à Elon Musk. Dans les premiers paragraphes de résumé, la plateforme indique que le patron de Tesla et SpaceX a «influencé le débat» sur plusieurs sujets, ce qui lui a valu «des critiques des médias traditionnels qui font preuve de penchants à gauche dans leur couverture».

Créée en 2001, Wikipédia est une encyclopédie collaborative gérée par des bénévoles, largement financée par des dons et dont les pages peuvent être écrites ou modifiées par les internautes. Elle revendique un «point de vue neutre» dans ses contenus.