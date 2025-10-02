Publié: il y a 24 minutes

Le patrimoine d'Elon Musk a momentanément dépassé les 500 milliards de dollars, selon Forbes. Le PDG de Tesla et SpaceX reste l'homme le plus riche du monde, loin devant Larry Ellison et Mark Zuckerberg.

La fortune d'Elon Musk a brièvement franchi les 500 milliards de dollars

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le patrimoine du milliardaire Elon Musk, homme le plus riche du monde, a brièvement franchi la barre des 500 milliards de dollars, a rapporté mercredi le magazine Forbes.

Le patrimoine net du patron de Tesla et SpaceX a atteint 500,1 milliards de dollars mercredi avant de redescendre à 499,1 milliards, selon le classement «Real-Time Billionaires» du magazine.

Il est suivi dans le classement Forbes par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, avec une fortune de 350,7 milliards de dollars, puis par Mark Zuckerberg, directeur de Meta, avec une fortune de 245,8 milliards de dollars.