Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le patrimoine du milliardaire Elon Musk, homme le plus riche du monde, a brièvement franchi la barre des 500 milliards de dollars, a rapporté mercredi le magazine Forbes.
A lire aussi
Le patrimoine net du patron de Tesla et SpaceX a atteint 500,1 milliards de dollars mercredi avant de redescendre à 499,1 milliards, selon le classement «Real-Time Billionaires» du magazine.
Il est suivi dans le classement Forbes par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, avec une fortune de 350,7 milliards de dollars, puis par Mark Zuckerberg, directeur de Meta, avec une fortune de 245,8 milliards de dollars.