Le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, est devenu l'homme le plus riche du monde en l'espace de quelques heures. Grâce à une brève envolée en bourse d'Oracle, sa fortune a brièvement dépassé celle d'Elon Musk. Le Sud-Africain a néanmoins fini par récupérer son trône.

A 81 ans, le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, est brièvement devenu la personne la plus riche du monde. Photo: imago/MediaPunch

ATS Agence télégraphique suisse

Larry Ellison, le cofondateur du géant américain des technologies de l’information Oracle, est devenu l'espace de quelques heures l'homme le plus riche du monde. Grâce à un bond spectaculaire du titre de son groupe mercredi 10 septembre, le milliardaire américain a dépassé Elon Musk dans le classement Bloomberg des plus grandes fortunes.

Selon l’agence, la richesse de Larry Ellison a gonflé d’environ 100 milliards de dollars dès l’ouverture de Wall Street mercredi, soit le plus fort gain jamais enregistré en une seule journée. Il aurait ainsi atteint une fortune estimée à 393 milliards de dollars, contre 385 milliards pour Elon Musk.

Ce dernier n'a toutefois pas tardé à récupérer son trône. En effet, si l'action d'Oracle gagnait 43% mercredi à son apogée, elle a clôturé en hausse d'environ 36%. Une baisse qui a permis à Elon Musk de repasser devant Larry Ellison et de terminer la journée avec un milliard de dollars en plus que son rival.

Scepticisme de «Forbes»

Mais le simple fait que la fortune de Larry Ellison ait dépassé celle d'Elon Musk au cours de la journée fait débat. Selon «Forbes», qui estime la fortune de Musk à près de 463 milliards de dollars, le patron de Tesla n'a jamais quitté la première place du classement.

Le célèbre magazine économique rappelle que la fortune de Larry Ellison se calcule plus facilement que celle du magnat sud-africain, car l’essentiel de sa richesse repose sur sa participation de plus de 40% dans Oracle. Pour Elon Musk en revanche, la donne est plus complexe: si sa fortune provient surtout de Tesla, elle résulte aussi des parts qu'il détient dans des sociétés non cotées comme SpaceX ou sa start-up d’intelligence artificielle xAI.

Un temps au beau fixe pour Oracle

Quoi qu'il en soit, Oracle a connu un bond spectaculaire mercredi à Wall Street. Une envolée portée par les perspectives de croissance dans le domaine du cloud qui ont séduit les investisseurs. Au dernier trimestre, les revenus liés à l’infrastructure cloud avaient déjà bondi de 55% sur un an, atteignant 3,3 milliards de dollars. Le groupe table désormais sur une hausse de 77% pour l’exercice en cours, et vise même 144 milliards de dollars de revenus cloud d’ici à mai 2030.

Avec le développement fulgurant des intelligences artificielles génératives, Oracle peut en outre continuer à rêver grand. Le groupe prévoit de fournir massivement de la puissance de calcul à OpenAI, le créateur de ChatGPT. Parmi ses clients, il compte notamment le réseau social TikTok et le géant des semi-conducteurs Nvidia.