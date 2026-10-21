La NSA appelle à une mise à jour immédiate des sites utilisant le code PHP pour corriger des failles critiques. Les sites non sécurisés risquent des cyberattaques, avertit l'agence américaine mercredi sur X.

Alerte sur Internet! Des failles critiques découvertes dans le langage PHP

Alerte sur Internet! Des failles critiques découvertes dans le langage PHP

AFP Agence France-Presse

L'agence américaine de renseignement NSA a recommandé mercredi à tous les sites utilisant le protocole de programmation PHP, très utilisé sur internet, d'effectuer une mise à jour du logiciel pour combler des vulnérabilités critiques.

La NSA suggère de mettre hors ligne tout site sous PHP qui n'aurait pas encore bénéficié de l'actualisation du logiciel, les failles permettant l'accès aux serveurs et aux données de l'organisation, selon un message publié sur X.

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