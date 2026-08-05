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Le spectacle tourne mal
Elle danse avec un python et se prend une amende salée

A Colombo, une jeune femme de 19 ans a reçu une amende de 50'000 roupies pour avoir exhibé un python menacé en mars. Son propriétaire a écopé de 100'000 roupies.
Publié: 16:21 heures
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Une jeune femme de 19 ans a reçu une amende de 50'000 roupies pour avoir exhibé un python menacé.
Photo: Capture d'écran / @___.netha.___
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AFP Agence France-Presse

Un tribunal sri-lankais a infligé une amende pour cruauté envers les animaux à une candidate à un concours de beauté, cinq mois après qu'elle s'est présentée sur scène avec un python d'une espèce menacée d'extinction, a indiqué mercredi un responsable.

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La jeune femme de 19 ans, dont la prestation il y a cinq mois à Colombo est devenue virale sur les réseaux sociaux, a fait l'objet de poursuites de la part des autorités chargées de la protection de la faune sauvage, a déclaré P. Sanjeeva, l'un de leurs représentants.

La jeune femme a écopé d'une amende de 50'000 roupies (120 euros), tandis que l'homme qui lui avait prêté le reptile, un python non venimeux de 2,1 mètres, a été condamné à une amende de 100'000 roupies.

Le python a été relâché

Tous deux ont plaidé coupable et «ont été condamnés à (la peine) d'amende maximale prévue par la loi lors d'une audience qui s'est tenue à la fin du mois dernier», a déclaré P. Sanjeeva à l'AFP. «Peu après le spectacle, le python avait été relâché dans une jungle», a-t-il précisé.

La législation sri-lankaise en matière de protection de la faune et de la flore est très stricte et interdit notamment la manipulation d'animaux sauvages, en particulier lorsqu'ils appartiennent à des espèces menacées. Cependant, des animaux exotiques sont souvent exhibés à travers différents lieux touristiques de l'île, où leurs gardiens font payer les étrangers pour se faire prendre en photo avec eux.

P. Sanjeeva a indiqué que trois hommes avaient été poursuivis ces dernières semaines sur la célèbre promenade de bord de mer à Colombo pour avoir exhibé des reptiles. Il a précisé que les numéros des charmeurs de serpents et avec des singes dressés ne sont pas interdits, mais que la cruauté envers les animaux donne lieu à des poursuites.

La Haute Cour de l'île avait condamné l'an dernier un gardien à 15 ans de prison en septembre pour trafic d'éléphants sauvages. En 2022, un guide touristique avait écopé d'une amende de 200'000 roupies pour avoir provoqué un éléphant sauvage. L'homme s'était filmé en train de harceler l'animal et avait publié la vidéo sur TikTok. 

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