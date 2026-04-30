L'Indonésie est un havre pour les requins-baleines, selon une étude menée sur 70 spécimens pendant plus de dix ans. Deux baies offrent à ces géants marins protection et nourriture, mais leur survie reste menacée.

Les requins-baleines ont trouvé un sanctuaire en Indonésie

Les requins-baleines ont trouvé un sanctuaire en Indonésie

AFP Agence France-Presse

L'Indonésie constitue un sanctuaire pour les requins-baleines, selon une étude publiée jeudi qui a révélé que ces géants inoffensifs pour l'homme se rassemblent toute l'année durant dans deux baies du vaste archipel.

Publiée dans le Frontiers in Marine Science journal, l'étude comble des lacunes cruciales dans la connaissance de cette espèce menacée et plaide en faveur d'une protection accrue des baies indonésiennes où elle se rassemble. Pendant plus de dix ans, 70 requins-baleines ont été suivis et recensés sur des sites en Indonésie.

L'étude a permis «de relever et identifier les déplacements» du plus grand poisson vivant sur terre qui peut mesurer jusqu'à 14 mètres de long, a indiqué Mochamad Iqbal Herwata Putra, son auteur principal. Cette recherche a également révélé que deux baies d'Indonésie abritent des requins-baleines toute l'année et non de façon saisonnière comme on le pensait auparavant.

Alors que la plupart des «sites de rassemblement» de l'espèce sont considérés comme des points de rassemblement saisonniers, la baie de Cenderawasih, au large de la province indonésienne de Papouasie et la baie de Saleh, à Sumbawa, sont «comme leur maison», a expliqué Mochamad Iqbal Herwata Putra.

Une baie très populaire

«C'est tout à fait exceptionnel», a ajouté ce responsable de la conservation des espèces cibles pour l'ONG Konservasi Indonesia. La combinaison d'une protection contre les prédateurs et d'une grande disponibilité de nourriture comme le krill fait de ces baies des sanctuaires, certains éléments indiquant qu'elles pourraient également servir de nurseries.

La baie de Cenderawasih est déjà protégée en tant que parc national et son isolement a contribué à limiter le tourisme de masse. Mais la baie de Saleh est à la fois populaire auprès des visiteurs et située dans une région où la production de maïs à terre et l'aquaculture en mer sont en pleine croissance.

Pollution et navires de pêche

Mais cette zone où les touristes viennent observer l'espèce, au risque d'en déranger les individus, pourrait rapidement être protégée. Konservasi Indonesia travaille en effet avec le gouvernement à la création de la première aire marine protégée du pays dédiée aux requins-baleines dans cette baie de Saleh, que Mochamad Iqbal Herwata Putra espère voir entrer en vigueur cette année.

Des dizaines de requins-baleines se sont échoués sur les rivages indonésiens ces dernières années, a relevé le chercheur. La pollution et les interactions avec les navires de pêche seraient parmi les causes. Les requins-baleines de la zone Indo-Pacifique représentent environ 60% des individus vivant sur la planète.



