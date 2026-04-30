DE
FR

«C'est exceptionnel»
Les requins-baleines ont trouvé un sanctuaire en Indonésie

L'Indonésie est un havre pour les requins-baleines, selon une étude menée sur 70 spécimens pendant plus de dix ans. Deux baies offrent à ces géants marins protection et nourriture, mais leur survie reste menacée.
Publié: 09:59 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
L'Indonésie est un havre pour les requins-baleines, selon une étude menée sur 70 spécimens pendant plus de dix ans.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Indonésie constitue un sanctuaire pour les requins-baleines, selon une étude publiée jeudi qui a révélé que ces géants inoffensifs pour l'homme se rassemblent toute l'année durant dans deux baies du vaste archipel.

Publiée dans le Frontiers in Marine Science journal, l'étude comble des lacunes cruciales dans la connaissance de cette espèce menacée et plaide en faveur d'une protection accrue des baies indonésiennes où elle se rassemble. Pendant plus de dix ans, 70 requins-baleines ont été suivis et recensés sur des sites en Indonésie.

L'étude a permis «de relever et identifier les déplacements» du plus grand poisson vivant sur terre qui peut mesurer jusqu'à 14 mètres de long, a indiqué Mochamad Iqbal Herwata Putra, son auteur principal. Cette recherche a également révélé que deux baies d'Indonésie abritent des requins-baleines toute l'année et non de façon saisonnière comme on le pensait auparavant.

Alors que la plupart des «sites de rassemblement» de l'espèce sont considérés comme des points de rassemblement saisonniers, la baie de Cenderawasih, au large de la province indonésienne de Papouasie et la baie de Saleh, à Sumbawa, sont «comme leur maison», a expliqué Mochamad Iqbal Herwata Putra.

Une baie très populaire

«C'est tout à fait exceptionnel», a ajouté ce responsable de la conservation des espèces cibles pour l'ONG Konservasi Indonesia. La combinaison d'une protection contre les prédateurs et d'une grande disponibilité de nourriture comme le krill fait de ces baies des sanctuaires, certains éléments indiquant qu'elles pourraient également servir de nurseries.

A lire aussi
Le Canada empêche le célèbre parc Marineland d'envoyer ses baleines en Chine
Demande rejetée par Ottawa
Le Canada empêche le célèbre parc Marineland d'envoyer ses baleines en Chine
Protection renforcée pour plus de 70 espèces de requins et de raies
Commerce interdit
Protection renforcée pour plus de 70 espèces de requins et de raies

La baie de Cenderawasih est déjà protégée en tant que parc national et son isolement a contribué à limiter le tourisme de masse. Mais la baie de Saleh est à la fois populaire auprès des visiteurs et située dans une région où la production de maïs à terre et l'aquaculture en mer sont en pleine croissance.

Pollution et navires de pêche

Mais cette zone où les touristes viennent observer l'espèce, au risque d'en déranger les individus, pourrait rapidement être protégée. Konservasi Indonesia travaille en effet avec le gouvernement à la création de la première aire marine protégée du pays dédiée aux requins-baleines dans cette baie de Saleh, que Mochamad Iqbal Herwata Putra espère voir entrer en vigueur cette année.

Des dizaines de requins-baleines se sont échoués sur les rivages indonésiens ces dernières années, a relevé le chercheur. La pollution et les interactions avec les navires de pêche seraient parmi les causes. Les requins-baleines de la zone Indo-Pacifique représentent environ 60% des individus vivant sur la planète.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus