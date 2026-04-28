Deux trains sont entrés en collision à quelques kilomètres de la capitale indonésienne mardi matin. Les accidents ne sont pas rares dans ce pays d'Asie du Sud-Est, un vaste archipel où les autocars, les trains et les avions sont souvent usagés.

AFP Agence France-Presse

Une vaste opération de secours se poursuit mardi matin près de Jakarta où la collision de deux trains a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés. D'après Anna Purba, une porte-parole de la compagnie publique des chemins de fer KAI, deux personnes, en vie, sont encore piégées au milieu des tôles tordues. L'accident s'est produit en fin de journée près de la gare de Bekasi Timur, à 25 km à l'est de la capitale indonésienne.

Le chef de la police de Jakarta, Asep Edi Suheri, a expliqué qu'un train grandes lignes avait percuté la dernière voiture, réservée aux femmes, d'un train de banlieue à l'arrêt. Au total, la collision a fait 14 morts et 81 blessés, a fait part Anna Purba à la télévision locale mardi matin. Plus tôt, un journaliste de l'AFP sur les lieux a vu des gens évacués des décombres sur des brancards et chargés dans des ambulances qui attendaient, sous le regard de centaines de badauds, certains visiblement sous le choc.

«J'ai cru que j'allais mourir»

Une passagère survivante du train de banlieue a raconté à l'AFP les instants d'horreur qui ont suivi la collision. «J'ai cru que j'allais mourir», a confié Sausan Sarifah, 29 ans, de son lit à hôpital RSUD Bekasi, où elle a été admise avec un bras cassé et une profonde coupure à la cuisse.

«Tout s'est passé si vite, en une fraction de seconde», a poursuivi la jeune femme, qui rentrait du travail lorsque la rame s'est arrêtée à la gare de Bekasi Timur. «Il y a eu deux annonces dans notre train. Tout le monde était prêt à descendre et, soudain, on a entendu (...) un bruit assourdissant», a-t-elle encore dit. «On n'a pas eu le temps de sortir et nous nous sommes toutes retrouvées entassées dans le train, écrasées les unes sur les autres. Je ne sais pas comment va la personne qui était en dessous de moi.»

Sausan a déclaré avoir craint d'être asphyxiée dans la masse indistincte et s'être inquiétée pour les personnes coincées en dessous. «Dieu merci, j'étais en haut, j'ai ainsi pu être rapidement évacuée.»

Toutes les victimes se trouvaient dans la dernière voiture du train de banlieue et les sauveteurs découpaient la carrosserie pour libérer les personnes piégées à l'intérieur. En milieu de nuit, on pouvait voir sur place des secouristes réclamant des bouteilles d'oxygène tandis que les ambulances attendaient dans une file sinueuse, gyrophares allumés.

«Importants dégâts»

L'accident a causé d'«importants dégâts à plusieurs voitures», a souligné l'agence de recherche et de sauvetage de Jakarta dans un communiqué. «Nous utilisons du matériel de désincarcération pour garantir que l'opération de sauvetage se déroule rapidement, tout en donnant la priorité à la sécurité des victimes et des secouristes», a encore fait savoir l'agence.

Selon un autre porte-parole de KAI, Franoto Wibowo, un taxi a apparemment heurté le train de banlieue à un passage à niveau, l'immobilisant sur la voie où il a été percuté. «Nous sommes encore en train de recueillir des données et des preuves. (...) La chronologie détaillée (...) sera communiquée ultérieurement par les autorités compétentes», a-t-il ajouté.

Les 240 personnes à bord du train longue distance ont toutes été évacuées saines et sauves, a assuré la compagnie KAI. Eva Chairista, 39 ans, a dit à l'AFP s'être précipitée à l'hôpital RSUD après avoir appris que sa belle-soeur, Fira, âgée de 27 ans, avait été blessée «Le médecin nous a dit d'être patients, que beaucoup d'autres étaient dans un état plus grave qu'elle», a-t-elle témoigné.

Le précédent accident ferroviaire d'une importance comparable en Indonésie avait fait quatre morts et une vingtaine de blessés dans la province de Java occidental en janvier 2024. Les accidents ne sont pas rares dans ce pays d'Asie du Sud-Est, un vaste archipel où les autocars, les trains et les avions sont souvent usagés. En 2015, la collision entre un train de banlieue et un minibus sur un passage à niveau avait fait 16 morts à Jakarta.