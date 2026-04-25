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Compromis trouvé
Wikipédia échappe au blocage après un accord en Indonésie

Wikipédia échappe au blocage en Indonésie. La Fondation Wikimedia a annoncé samedi un compromis avec Jakarta après des discussions sur une réglementation controversée imposant l'enregistrement des plateformes numériques.
Publié: 07:28 heures
Wikimedia Foundation évite un blocage après un accord avec l’Indonesia.
Photo: imago images / MiS
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AFP Agence France-Presse

La Fondation Wikimedia a annoncé samedi avoir trouvé un compromis avec le gouvernement indonésien. Ce dernier avait menacé de bloquer l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipédia faute de s'être enregistrée, comme l'exige une réglementation dénoncée par les défenseurs de la liberté d'expression.

En vertu d'une règlementation datant de 2020 en Indonésie, tous les fournisseurs de services numériques, y compris ceux basés à l'étranger, sont tenus de s'enregistrer, ce que le gouvernement présente comme une mesure nécessaire à des fins juridiques et de protection des utilisateurs.

Celle-ci contraint les sociétés enregistrées à retirer les contenus susceptibles, selon le gouvernement, «de provoquer des troubles publics et de perturber l'ordre public», relèvent ses détracteurs, qui y voient une restriction à la liberté d'expression.

«Pas d'ordres illégaux»

La Fondation Wikimedia, qui détient et gère Wikipédia, avait précédemment déclaré que cette disposition «s'écartait des normes internationales en matière de droits de l'Homme». Dans un communiqué transmis à l'AFP samedi, la fondation a indiqué avoir eu une «réunion très constructive» en début de semaine avec le ministère de la Communication et des Affaires numériques, au cours de laquelle elle a expliqué sa «mission à but non lucratif» et «souligné son engagement à protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs».

La fondation rapporte que le ministère l'a informée que l'obligation d'enregistrement était de nature administrative. «Ayant reçu l'assurance qu'il n'y aurait pas d'ordres illégaux de retrait de contenu ni d'exigences de divulgation de données susceptibles de mettre en péril le modèle communautaire de Wikimedia, la Fondation travaille de manière constructive à la mise en oeuvre des prochaines étapes administratives», précise le communiqué.

Le ministère de la Communication et du Numérique indonésien n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Le ministère avait indiqué au début de la semaine que la Fondation Wikimedia avait à plusieurs reprises demandé des prolongations du délai pour son enregistrement. En octobre dernier, l'Indonésie avait temporairement suspendu la licence de TikTok après que la plateforme de réseaux sociaux eut refusé de lui fournir des données relatives à de violentes manifestations antigouvernementales.

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