DE
FR

«C'est un complot!»
L'Inde accuse le Pakistan d'une explosion ayant fait 12 morts

Une explosion de voiture à New Delhi a fait 12 morts et plus de 30 blessés. Le Premier ministre Modi évoque un «complot» et promet une enquête approfondie par l'Agence nationale d'enquête, chargée de la lutte antiterroriste.
Publié: il y a 47 minutes
Partager
Écouter
Une explosion de voiture à New Delhi a fait 12 morts et plus de 30 blessés.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'explosion lundi soir d'une voiture au coeur de la capitale indienne New Delhi, décrite par le Premier ministre Narendra Modi comme un «complot», a fait au moins 12 morts et une trentaine de blessés, a-t-on appris mercredi de source hospitalière.

A lire aussi
Un camping-car se déplaçant sur un camion prend feu à Morges
Avec vidéo
Les pompiers interviennent
Un camping-car se déplaçant sur un camion prend feu à Morges
Cette nuit, le feu a ravagé une voiture devant un garage près d'Yverdon
Avec vidéo
Filmé par un témoin
Cette nuit, le feu a ravagé une voiture devant un garage près d'Yverdon

«A ce jour, nous recensons 12 morts et plus de 30 blessés», a déclaré à l'AFP le responsable médical de l'hôpital LNJP, Ritu Saxena. Un précédent bilan de même source faisait état de 8 morts et d'une vingtaine de blessés. Les causes de la déflagration survenue à proximité du Fort Rouge, un des monuments emblématiques de la mégapole de 30 millions d'habitants, n'ont pas été formellement établies mais les autorités semblent privilégier la piste d'un attentat.

«Je peux garantir à chacun que les agences feront toute la lumière sur ce complot», a déclaré Narendra Modi mardi lors d'une visite au Bhoutan voisin, «tous ceux impliqués seront traduits en justice». L'enquête a été confiée à l'Agence nationale d'enquête (NIA), en charge de la lutte antiterroriste, dont les agents tentaient d'établir la présence d'explosifs dans la carcasse du véhicule.

L'Inde accuse le Pakistan

Si son origine criminelle était confirmée, cette attaque serait la plus importante depuis l'attentat qui a causé la mort de 26 civils de confession hindoue le 22 avril dernier dans le Cachemire indien. L'Inde en a attribué la responsabilité au Pakistan et lancé des représailles qui ont dégénéré en trois jours d'affrontements militaires entre les deux puissances nucléaires rivales, les plus graves depuis 1999. Islamabad a catégoriquement nié ces accusations.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

L'explosion de lundi soir s'est produite quelques heures après que la police a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes présentées comme membres d'une organisation criminelle et saisi des engins explosifs et des fusils d'assaut. La police a indiqué que les hommes interpellés étaient liés à Jaish-e-Mohammed, un groupe islamiste pakistanais, et à Ansar Ghazwat-ul-Hind, une branche jihadiste d'Al-Qaïda au Cachemire. Ces deux mouvements sont considérés par l'Inde comme des organisations terroristes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus