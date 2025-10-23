Publié: il y a 50 minutes

Un camping-car transporté sur un camion a pris feu sur la route de Lausanne à Morges, ce jeudi 23 octobre. L'incendie a rapidement été maîtrisé et n'a fait aucun blessé, d'après la police cantonale vaudoise.

Un camping-car se déplaçant sur un camion prend feu à Morges

Un camping-car transporté sur un camion a pris feu sur la route de Lausanne à Morges, ce jeudi 23 octobre. Photo: Lecteur reporter

Luisa Gambaro Journaliste

Un camping-car transporté sur un camion a pris feu sur la route de Lausanne à Morges, ce jeudi 23 octobre aux alentours de 12h. Le feu s'est ensuite propagé au camion et la route a été fermée le temps de maîtriser les flammes.

Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont maîtrisé l'incendie. «Les véhicules sur la route ont été évacués et l'incendie n'a fait aucun blessés», explique la police vaudoise. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l'incendie.