Les habitants évacués
Un immeuble de sept étages prend feu à Jakarta et fait 20 morts

Un incendie tragique dans un immeuble de sept étages à Jakarta a fait au moins 20 victimes mardi. Les autorités ont maîtrisé le feu, et les occupants ont été évacués à l'aide de grandes échelles, selon Kompas TV.
Publié: 10:30 heures
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
Des secouristes aident un policier blessé sur les lieux d'un incendie à Jakarta, en Indonésie, le mardi 9 décembre 2025
Un incendie dans un immeuble du centre de la capitale indonésienne Jakarta a fait au moins 20 morts mardi, a indiqué un responsable de la police sur la chaîne de télévision locale Kompas TV.

L'incendie s'est produit mardi après-midi dans un immeuble de sept étages du centre de Jakarta et a fait au moins 17 morts, selon la chaîne de télévision qui a indiqué que le feu a pu être maitrisé et a montré des occupants évacuant l'immeuble à l'aide de grandes échelles.

Selon la police, l'incendie s'est déclaré lorsqu'une batterie située au premier étage de l'immeuble de bureaux a explosé, et le feu s'est ensuite propagé aux étages. «A l'heure actuelle, 20 victimes ont été évacuées, dont 5 hommes et 15 femmes», a déclaré Susatyo Purnomo Condro, chef de la police du centre de Jakarta, aux journalistes, ajoutant que l'une des victimes était une femme enceinte. Susatyo Purnomo Condro a précisé que la plupart des victimes ne semblent pas avoir soufert de brûlures mais sont probablement mortes par asphyxie.

Les pompiers continuent de fouiller les lieux pour retrouver d'autres personnes qui pourraient être piégées à l'intérieur du bâtiment, a-t-il ajouté. «Nous sommes encore en train de recueillir des données, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur l'identification des victimes qui ont été retrouvées», a-t-il encore déclaré.


