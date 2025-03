Un Américain de 36 ans a été arrêté à Las Vegas pour avoir incendié et tiré sur cinq Teslas. Paul Hyon Kim est accusé de possession illégale d'arme et d'incendie criminel, risquant jusqu'à 30 ans de prison.

Un Américain de 36 ans a été arrêté à Las Vegas pour avoir incendié et tiré sur cinq Teslas. Photo: AFP

Un Américain soupçonné d'avoir incendié cinq Teslas et de les avoir criblées de balles avec un fusil semi-automatique à Las Vegas a été arrêté et placé en détention provisoire, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

Paul Hyon Kim, âgé de 36 ans, est poursuivi pour l'une des attaques les plus spectaculaires survenues aux Etats-Unis depuis qu'Elon Musk, le patron de Tesla, suscite la colère en sabrant dans les dépenses publiques avec la bénédiction de Donald Trump. La police de Las Vegas était intervenue dans un centre de réparation Tesla le 18 mars, après le signalement de coups de feu.

«Une vague de terrorisme»

«Au cours de l'enquête, il a été déterminé que des cocktails Molotov et une arme à feu (...) avaient été utilisés pour endommager et détruire cinq véhicules Tesla, et que des graffitis avaient été pulvérisés pour écrire 'Résistez' sur la façade du bâtiment», indique le communiqué du ministère.

Le suspect est poursuivi pour possession illégale d'une arme à feu non enregistrée et pour incendie criminel, selon le communiqué du ministère. Des chefs d'accusation pour lesquels il risque respectivement jusqu'à 10 et 20 ans d'emprisonnement.

«Le ministère de la Justice a été clair: quiconque participe à la vague de terrorisme intérieur visant les propriétés de Tesla subira de lourdes conséquences juridiques», a insisté la ministre de la Justice, Pam Bondi.

«Nous continuerons à trouver, à arrêter et à poursuivre ces attaquants jusqu'à ce que la leçon soit tirée», a-t-elle ajouté. Les attaques et les contestations contre Tesla se sont multipliées ces dernières semaines, à cause du rôle d'Elon Musk à la tête d'une commission pour l'efficacité gouvernementale, baptisée «DOGE».

L'homme le plus riche du monde, qui a consacré 277 millions de dollars de sa fortune personnelle pour faire élire Donald Trump, pilote via cet organisme le démantèlement de plusieurs agences gouvernementales. Le patron de Tesla et SpaceX les accuse de fraude et de gestion dispendieuse. Les coupes budgétaires qu'il a suggérées ont mis au chômage des milliers de fonctionnaires.