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Il avait 54 ans
Décès de l'acteur de «Buffy contre les vampires» Nicholas Brendon

L’acteur Nicholas Brendon, connu pour «Buffy contre les vampires», est décédé. Il s’est éteint à 54 ans, selon un message publié par sa famille.
Publié: il y a 54 minutes
Nicholas Brendon était connu pour son rôle dans «Buffy contre les vampires».
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'acteur américain Nicholas Brendon est décédé à 54 ans, a annoncé sa famille vendredi. Il était connu pour son rôle dans la série à succès «Buffy contre les vampires». L'acteur est mort dans son sommeil de causes naturelles, a indiqué sa famille dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, sans préciser la date exacte et les causes de son décès.

«La plupart des gens connaissent Nicky pour son travail d'acteur et pour les personnages qu'il a incarnés au fil des années. Ces dernières années, Nicky s'était passionné pour la peinture et l'art», a déclaré sa famille dans ce message.

«Nicky aimait partager son enthousiasme et son talent avec sa famille, ses amis et ses fans. Il était passionné, sensible, et motivé par le désir de créer. Ceux qui le connaissaient vraiment comprenaient que son art était l'un des reflets les plus purs de ce qu'il était», précise le message.

Proche ami de Buffy

Nicholas Brendon a interprété Xander Harris dans «Buffy contre les vampires» pendant sept saisons, de 1997 à 2003. La série était centrée sur Buffy, une adolescente qui combat des vampires et d'autres monstres tout en affrontant les difficultés de la vie au lycée. Le personnage incarné par Nicholas Brendon était un proche ami de Buffy.

L'acteur, né à Los Angeles, était également connu pour ses apparitions dans des séries comme «Esprits criminels», «Private Practice» et «Kitchen Confidential», une adaptation télévisée des mémoires d'Anthony Bourdain, chef cuisinier renommé de New York. Il est aussi apparu dans plusieurs films à suspense.

Nicholas Brendon avait eu des problèmes de santé ces dernières années. Dans une publication sur Instagram en 2023, il avait indiqué à ses fans qu'il avait subi deux opérations de la colonne vertébrale et avait été victime d'une crise cardiaque. Dans son message publié vendredi, sa famille a demandé que leur intimité soit respectée «alors que nous pleurons sa disparition et célébrons la vie d'un homme qui a vécu avec intensité, imagination et coeur».

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