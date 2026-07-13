Les Etats-Unis ont lancé des drones marins contre un port iranien

Les Etats-Unis ont lancé des drones marins d'attaque unidirectionnels contre le port iranien de Bandar Abbas, a annoncé l'armée américaine lundi, une première utilisation de ces engins en combat.

Trois drones marins Corsair, des navires de surface sans pilote, ont pris pour cible dimanche «une installation de maintenance de sous-marins et de navires» située dans le port de Bandar Abbas, dans le sud du pays, a détaillé le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

Les frappes, qui soulignent le rôle des drones dans l'arsenal des opérations militaires américaines, «ont dégradé les capacités de l'Iran à continuer d'attaquer des navires de commerce», a encore affirmé le Centcom.

Le mois dernier, l'armée américaine s'était servie d'un drone Corsair, déployé pour la première fois au Moyen-Orient en mars, pour le sauvetage de deux de ses aviateurs, après le crash de leur hélicoptère au Proche-Orient.

(Source: ATS)