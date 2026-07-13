Trump «a raison», quiconque protège Ormuz doit être «rémunéré», ironise la diplomatie iranienne
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a ironisé lundi soir sur la proposition du président américain Donald Trump d'instaurer une taxe de 20% sur les marchandises transportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.
Le président américain «a tout à fait raison. Quiconque assure le passage sûr et sécurisé des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz devrait être rémunéré pour ce service», a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien sur X. «L'Iran a toujours été le gardien du détroit et le restera pour toujours. 20%, c'est évidemment trop. Nous serons équitables».
Source: AFP
Quatre explosions entendues dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz
Quatre explosions ont été entendues lundi soir près de Bandar Abbas, une ville portuaire du sud de l'Iran située sur le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de presse Irna, alors que les affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis ont repris.
L'agence Irna a rapporté qu'un de ses journalistes dans la province d'Hormozgan, où se situe Bandar Abbas, avait entendu quatre explosions à l'est de cette ville. Selon lui, les autorités n'ont pas encore révélé la cause des explosions.
Source:: AFP
Les Etats-Unis ont lancé des drones marins contre un port iranien
Les Etats-Unis ont lancé des drones marins d'attaque unidirectionnels contre le port iranien de Bandar Abbas, a annoncé l'armée américaine lundi, une première utilisation de ces engins en combat.
Trois drones marins Corsair, des navires de surface sans pilote, ont pris pour cible dimanche «une installation de maintenance de sous-marins et de navires» située dans le port de Bandar Abbas, dans le sud du pays, a détaillé le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Les frappes, qui soulignent le rôle des drones dans l'arsenal des opérations militaires américaines, «ont dégradé les capacités de l'Iran à continuer d'attaquer des navires de commerce», a encore affirmé le Centcom.
Le mois dernier, l'armée américaine s'était servie d'un drone Corsair, déployé pour la première fois au Moyen-Orient en mars, pour le sauvetage de deux de ses aviateurs, après le crash de leur hélicoptère au Proche-Orient.
(Source: ATS)
Des missiles des rebelles yéménites interceptés en Arabie saoudite
La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré lundi avoir intercepté des missiles balistiques lancés par les rebelles yéménites houthis, soutenus par l'Iran, dans le sud du royaume saoudien.
«Les défenses aériennes ont intercepté une menace de missile balistique lancée par la milice terroriste houthie», a déclaré le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, dans un message publié sur X.
Plus tôt, les Houthis avaient accusé Ryad d'une attaque contre l'aéroport de la capitale yéménite Sanaa, qu'ils contrôlent, menaçant de représailles.
(Source: ATS)
Trump dit vouloir instaurer une taxe de 20% sur le fret maritime du détroit d'Ormuz
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi vouloir instaurer une taxe de 20% sur les marchandises tranportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.
«Les Etats-Unis seront désormais connus sous le nom de GARDIENS DU DETROIT D'ORMUZ mais par souci d'EQUITE, ils percevront une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.
Cette taxe devra permettre de «couvrir l'ensemble des coûts nécessaires à l'accomplissement de la mission visant à assurer la sûreté et la sécurité de cette région du monde particulièrement instable». «La mise en place de ce dispositif débutera immédiatement», a-t-il précisé.
(Source: AFP)
Trump annonce rétablir le blocus naval des ports iraniens
Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis rétablissaient le blocus naval des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz après une reprise des affrontements d'une intensité inédite depuis le cessez-le-feu d'avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Nous rétablissons le BLOCUS DE L'IRAN – ainsi nommé car il empêche uniquement les navires ou les clients de l'Iran d'entrer ou de sortir. Tous les autres pays bénéficieront d'un accès libre et équitable au détroit», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
(Source: AFP)
Le Royaume-Uni sévit contre les Gardiens de la Révolution iraniens
Le gouvernement britannique a annoncé lundi une loi désignant les Gardiens de la Révolution iraniens, ainsi qu'un mouvement accusé d'être derrière des attaques contre la communauté juive au Royaume-Uni, comme organisations représentant une menace à la sécurité nationale, afin de renforcer la lutte contre leurs activités.
La législation, sur laquelle le Parlement doit se prononcer cette semaine, vise aussi «le corps des volontaires» du GRU, le renseignement militaire russe. «Toute personne reconnue coupable d'avoir soutenu ou aidé ces groupes encourt désormais jusqu'à 14 ans de prison», a déclaré le Premier ministre Keir Starmer.
Cette mesure intervient après qu'un mouvement désigné par le gouvernement britannique sous l'acronyme IMCR et également connu sous le nom de «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi) signifiant «Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam», a revendiqué sept attaques au Royaume-Uni contre des lieux liés à la communauté juive ou à Israël ainsi que contre le média en langue persane Iran International, indique le ministère de l'Intérieur.
Le ministère a ajouté que «derrière l'IMCR se trouvaient des membres de la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne, qui ont très certainement orchestré les attaques de l'IMCR à travers l'Europe».
Cette législation «renforcera la capacité du gouvernement à lutter contre les menaces étatiques liées à des puissances étrangères, notamment l'espionnage, l'ingérence étrangère dans notre démocratie, le sabotage et les attaques physiques», souligne encore le ministère dans son communiqué.
(Source: ATS)
Au Yémen, l'ONU appelle les parties à «la désescalade»
L'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen a appelé lundi à une «désescalade» dans le pays, où le gouvernement a dit avoir visé l'aéroport de Sanaa, la capitale aux mains des rebelles pro-iraniens, pour empêcher un avion iranien d'atterrir.
«Je suis extrêmement préoccupé par le risque d'accroissement de l'escalade», a écrit sur X Hans Grundberg. «J'ai des contacts poussés avec toutes les parties, mon bureau étant en communication avec les représentants militaires de chaque camp. Nous exhortons tout le monde à réduire l'escalade et à s'abstenir de toute action susceptible de déclencher un nouveau cycle de violence au Yémen.»
(Source: ATS)
«Nous prenons le contrôle du détroit», affirme Trump
Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis seraient «rémunérés» pour assurer la protection du détroit d'Ormuz et annoncé qu'ils «prenaient le contrôle» de cette voie maritime stratégique qui cristallise les affrontements avec l'Iran.
«Nous deviendrons les gardiens du détroit», a déclaré le président américain à Fox News, ajoutant que les Etats-Unis l'avaient surveillé «pour rien» jusqu'à présent, mais qu'ils seraient désormais indemnisés par les autres nations. «Nous allons être payés pour le protéger. Une somme importante ; nous voulons simplement être remboursés pour tout cela, pour avoir exposé nos troupes au danger.»
«Nous prenons le contrôle du détroit», a-t-il également affirmé alors que l'Iran assure que cette voie maritime est fermée jusqu'à «nouvel ordre».
(Source: AFP)
«Frappes saoudiennes» à l’aéroport de Sanaa
Le gouvernement yéménite, appuyé par l’Arabie saoudite, a affirmé lundi avoir visé l’aéroport de Sanaa, contrôlé par les rebelles houthis pro-iraniens, pour empêcher un avion iranien d’y atterrir.
Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, avait affirmé plus tôt que l’aéroport avait été visé par des «frappes saoudiennes», ajoutant que «cette agression ne resterait pas sans réponse et sans sanction».
(Source: AFP)
Deux morts après des frappes américaines
Deux personnes ont été tuées lundi par des frappes américaines dans le sud-ouest de l’Iran, dans une région pétrolifère près du Koweït et de l’Irak, ont rapporté les agences iraniennes Fars et Tasnim.
«Pour l’instant, on dénombre deux morts et trois blessés», ont écrit ces agences citant un responsable de la province du Khouzestan, qui évoque des frappes à «trois endroits» différents dans la périphérie d’Abadan.
(Source: AFP)