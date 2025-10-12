DE
FR

Il purgeait une peine pour crimes sexuels graves sur enfants
Le pédocriminel Ian Watkins est mort égorgé en prison

Ian Watkins, 48 ans, ancien chanteur des Lostprohets, est mort lors d'une agression à la prison de Wakefield. Il a été égorgé.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Ian Watkins est mort.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
bliki.jpg
Natalie Zumkeller et BliKI

Selon plusieurs médias britanniques, l'ancienne star du rock Ian Watkins, connu pour être le leader du groupe gallois Lostprophets, a été mortellement blessé samedi matin lors d'une attaque au couteau dans la prison de haute sécurité de Wakefield, également appelée «Monster Mansion».

L'homme de 48 ans, qui purgeait depuis 2013 une peine de 35 ans de prison pour crimes sexuels graves sur des enfants, a été attaqué par un codétenu alors que les prisonniers étaient brièvement sortis de leur cellule. Il a alors été égorgé. Bien que des gardiens se trouvaient à proximité et soient intervenus rapidement, ils n'ont pas pu empêcher des blessures mortelles. Watkins a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage, mais les médecins n'ont pas pu arrêter l'hémorragie massive.

Pas la première attaque

L'incident a ébranlé même les initiés expérimentés de la prison. L'un d'entre eux a déclaré à «The Sun» qu'il s'agissait d'un acte ciblé. L'auteur aurait visé directement la carotide de Ian Watkins avec un couteau à manche de fabrication artisanale. L'agresseur a été appréhendé après les faits. La prison a été fermée. Tous les détenus ont dû regagner leur cellule.

ian Watkins a déjà été la cible de plusieurs agressions derrière les barreaux par le passé. Au cours de l'été 2023, il a été brutalement agressé par trois codétenus qui l'ont pris en otage, l'ont poignardé et l'ont frappé. Il n'a été retrouvé que six heures plus tard, grièvement blessé.

Le groupe Lostprophets, avec lequel Ian Watkins a connu un grand succès dans les années 2000, s'est dissous après son arrestation en 2012. Ses crimes, dont une tentative de viol sur un bébé, avaient suscité l'horreur dans le monde entier. 

