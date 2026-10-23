Un nouveau prix littéraire, le Prix Pascal, récompense les œuvres écrites avec l'aide de l’intelligence artificielle. Ouvert à tous, le concours français accepte des textes inédits en français jusqu’à fin novembre.

Le Prix Pascal, premier concours de littérature par IA, est lancé

Le Prix Pascal, premier concours de littérature par IA, est lancé

ATS Agence télégraphique suisse

Lorsque des écrivains sont soupçonnés d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour réaliser leur œuvre, la polémique ne tarde généralement pas à éclater. Désormais, avec le Prix Pascal en France, il existe même un prix littéraire consacré à l'IA.

Jusqu'à la fin du mois de novembre, toute personne, indépendamment de son expérience littéraire ou de sa nationalité, peut soumettre une œuvre rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle, indique le site internet du prix. Condition requise: le texte doit être inédit et rédigé en français. Il n'est pas nécessaire d'avoir un éditeur. Le concours a débuté mardi.

La question de savoir jusqu'où l'intelligence artificielle peut s'immiscer dans la littérature suscite depuis quelque temps des débats croissants dans le monde de l'édition. En septembre, un roman soupçonné d'avoir été écrit avec l'aide de l'IA avait été écarté de la course au prestigieux Prix Goncourt: l'Académie Goncourt avait retiré de sa sélection «C'était ça ou mourir», de l'écrivain canado-haïtien Thélyson Orélien.

À la suite de cette affaire, l'éditeur canadien d'Orélien a mis fin à sa collaboration avec l'auteur. Selon la maison d'édition, de nouveaux éléments ont renforcé les soupçons selon lesquels l'IA aurait été utilisée dans le processus d'écriture du roman. L'éditeur a toutefois reconnu que l'ampleur réelle du recours à l'IA restait indéterminée. Orélien avait déclaré au journal français «Libération» avoir utilisé l'IA exclusivement à des fins de recherche.

Des critères concernant le contenu

Selon ses organisateurs, le Prix Pascal vise à récompenser des textes qui apportent quelque chose de nouveau et ne reproduisent pas un format ayant déjà existé. L'œuvre doit être utile, donner l'alerte ou contribuer de manière originale à résoudre un défi écologique, social ou éthique menaçant l'humanité.

Tous les grands modèles de langage, comme ChatGPT ou Claude, sont autorisés. L'outil utilisé doit être indiqué dans le dossier technique destiné au jury. L'agent ou le prompt employé doit également être précisé. Le manuscrit doit compter environ 300 000 caractères. Afin de garantir une évaluation équitable, les candidatures sont soumises de manière anonyme.

À la fin du mois de novembre, un jury doit sélectionner dix finalistes. Le Prix Pascal doit être décerné au début du mois de décembre. La lauréate ou le lauréat recevra, outre une récompense financière, la possibilité de faire publier son œuvre et de bénéficier d'une visibilité médiatique.

L'auteur et la machine

«L'IA est déjà présente dans les ateliers d'écriture, les manuscrits et les librairies», peut-on lire sur le site de l'appel à candidatures. Le Prix Pascal entend ainsi poser la question de ce qu'est une œuvre lorsque l'auteur et la machine travaillent ensemble.

Le prix porte le nom de Blaise Pascal, mathématicien, physicien, philosophe et théologien français du XVIIe siècle. Selon le site du prix, il serait le seul penseur occidental à avoir été à la fois un pionnier de la machine et un maître du langage.