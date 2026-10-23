DE
FR

Ouvert à tous
Le Prix Pascal, premier concours de littérature par IA, est lancé

Un nouveau prix littéraire, le Prix Pascal, récompense les œuvres écrites avec l'aide de l’intelligence artificielle. Ouvert à tous, le concours français accepte des textes inédits en français jusqu’à fin novembre.
Publié: il y a 3 minutes
Le Prix Pascal valorise les récits assistés par l'IA.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lorsque des écrivains sont soupçonnés d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour réaliser leur œuvre, la polémique ne tarde généralement pas à éclater. Désormais, avec le Prix Pascal en France, il existe même un prix littéraire consacré à l'IA.

Jusqu'à la fin du mois de novembre, toute personne, indépendamment de son expérience littéraire ou de sa nationalité, peut soumettre une œuvre rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle, indique le site internet du prix. Condition requise: le texte doit être inédit et rédigé en français. Il n'est pas nécessaire d'avoir un éditeur. Le concours a débuté mardi.

La question de savoir jusqu'où l'intelligence artificielle peut s'immiscer dans la littérature suscite depuis quelque temps des débats croissants dans le monde de l'édition. En septembre, un roman soupçonné d'avoir été écrit avec l'aide de l'IA avait été écarté de la course au prestigieux Prix Goncourt: l'Académie Goncourt avait retiré de sa sélection «C'était ça ou mourir», de l'écrivain canado-haïtien Thélyson Orélien.

À la suite de cette affaire, l'éditeur canadien d'Orélien a mis fin à sa collaboration avec l'auteur. Selon la maison d'édition, de nouveaux éléments ont renforcé les soupçons selon lesquels l'IA aurait été utilisée dans le processus d'écriture du roman. L'éditeur a toutefois reconnu que l'ampleur réelle du recours à l'IA restait indéterminée. Orélien avait déclaré au journal français «Libération» avoir utilisé l'IA exclusivement à des fins de recherche.

Des critères concernant le contenu

Selon ses organisateurs, le Prix Pascal vise à récompenser des textes qui apportent quelque chose de nouveau et ne reproduisent pas un format ayant déjà existé. L'œuvre doit être utile, donner l'alerte ou contribuer de manière originale à résoudre un défi écologique, social ou éthique menaçant l'humanité.

Tous les grands modèles de langage, comme ChatGPT ou Claude, sont autorisés. L'outil utilisé doit être indiqué dans le dossier technique destiné au jury. L'agent ou le prompt employé doit également être précisé. Le manuscrit doit compter environ 300 000 caractères. Afin de garantir une évaluation équitable, les candidatures sont soumises de manière anonyme.

À la fin du mois de novembre, un jury doit sélectionner dix finalistes. Le Prix Pascal doit être décerné au début du mois de décembre. La lauréate ou le lauréat recevra, outre une récompense financière, la possibilité de faire publier son œuvre et de bénéficier d'une visibilité médiatique.

L'auteur et la machine

«L'IA est déjà présente dans les ateliers d'écriture, les manuscrits et les librairies», peut-on lire sur le site de l'appel à candidatures. Le Prix Pascal entend ainsi poser la question de ce qu'est une œuvre lorsque l'auteur et la machine travaillent ensemble.

Le prix porte le nom de Blaise Pascal, mathématicien, physicien, philosophe et théologien français du XVIIe siècle. Selon le site du prix, il serait le seul penseur occidental à avoir été à la fois un pionnier de la machine et un maître du langage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus