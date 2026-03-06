DE
20 ans de prison
L'ex-magnat prodémocratie hongkongais Jimmy Lai ne fera pas appel de sa condamnation

Jimmy Lai, ex-magnat des médias de Hong Kong, ne fera pas appel de sa condamnation. Il écope de 20 ans pour atteinte à la sécurité nationale, la peine la plus sévère à ce jour.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
Jimmy Lai est emprisonné depuis 2020 et est maintenu à l'isolement, «à sa demande» selon les autorités. (Image d'archive)
Photo: Louise DELMOTTE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-magnat des médias prodémocratie de Hong Kong, Jimmy Lai, ne fera pas appel de sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, a annoncé vendredi son équipe juridique. C'est la peine la plus sévère prononcée en lien avec cette loi. 

L'homme d'affaires et fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé, a été reconnu coupable le 9 février de collusion avec l'étranger et de publication séditieuse. La loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin a été instaurée en 2020 après les manifestations prodémocratie, parfois violentes, qui avaient secoué l'année précédente le territoire rétrocédé par le Royaume-Uni en 1997.

Maintenu à l'isolement

A l'issue du verdict, Londres avait promis d'intervenir en faveur de Jimmy Lai, détenteur d'un passeport britannique. Les autorités hongkongaises ont répliqué que Jimmy Lai était un citoyen chinois et qu'elles ne reconnaissaient pas la double nationalité. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a salué sa lourde condamnation comme étant un «grand soulagement pour tous», quand Pékin l'a jugée «légitime».

L'homme de 78 ans, reconnu coupable à la mi-décembre, risquait la prison à vie. Il est emprisonné depuis 2020 et est maintenu à l'isolement, «à sa demande» selon les autorités.

Pour les défenseurs des droits fondamentaux, sa condamnation a sonné le glas des libertés à Hong Kong. Jimmy Lai a remporté à la fin février son appel contre une condamnation pour fraude de 2022, qui découlait d'un litige sur un contrat de location et n'était pas liée aux accusations auxquelles il faisait face au titre de la loi sur la sécurité nationale.

