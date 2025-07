Hong Kong adapte sa loi pour les personnes transgenres

L'activiste transgenre Henry Edward Tse, devant la Cour d'appel à Hong Kong, le lundi 6 février 2023. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Une législation hongkongaise qui criminalisait les personnes se rendant dans des toilettes publiques réservées au sexe opposé a été modifiée mercredi par un tribunal de Hong Kong, une décision saluée comme «un pas en avant» pour le droit des personnes transgenres.

L'affaire a été portée devant la justice en 2019 par un homme transgenre – identifié sous le nom de «K» – qui avait été encouragé par ses médecins à utiliser les toilettes publiques pour hommes dans le cadre de son traitement contre la dysphorie de genre.

Sa carte d'identité de Hong Kong l'identifiait alors toujours comme une femme, ce qui signifie que K pouvait se voir infliger une amende allant jusqu'à 2000 dollars de Hong Kong (217 euros) en vertu des règles en vigueur. Il a estimé qu'une telle sanction violait ses droits à l'égalité, à la vie privée et à l'absence de discriminations.

La peur du harcèlement

«La façon dont les gens me regardent et se méfient, c'est très douloureux», a confié K à l'AFP, racontant les nombreuses fois où il a dû se rendre dans des toilettes pour femmes. «Lorsque les règles seront abolies, je pense qu'on vivra de moins en moins ces situations embarrassantes». Le juge Russell Coleman, de la Haute Cour, lui a donné raison, assurant que ces lois «constituent une atteinte disproportionnée et inutile à la vie privée et au droit à l'égalité».

«De nombreuses personnes transgenres choisissent de ne pas utiliser les toilettes publiques, par peur, en raison d'une menace de harcèlement et pour éviter que leur identité de genre ne soit contestée», a commenté le juge Coleman.

Il a donné un an au gouvernement hongkongais pour «considérer la manière dont il veut mettre en place des moyens pour traiter cette infraction». L'exécutif a déclaré qu'il étudierait cette décision et qu'il allait envisager des mesures de suivi. Les militants transgenres ont remporté plusieurs victoires au cours de la dernière décennie devant des tribunaux de Hong Kong, qui sont distincts de ceux de la Chine continentale.

La plus haute juridiction de cette ville avait ainsi décidé en 2023 qu'il était inconstitutionnel pour le gouvernement d'exiger qu'une personne subisse une chirurgie complète avant de pouvoir modifier l'«inscription du sexe» sur sa carte d'identité.

K suivait un traitement hormonal dans l'attente d'une opération chirurgicale lorsqu'il a entamé son recours en justice. Un traitement qui exigeait qu'il expérimente «la vie réelle», notamment en utilisant des toilettes publiques correspondant à son identité de genre, selon l'arrêt.