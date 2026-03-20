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Deux femmes expulsées
Une serveuse condamnée pour discrimination homophobe en Argovie

Une serveuse a été condamnée en Argovie pour avoir expulsé deux femmes lesbiennes d’un bar à Baden. La justice confirme une discrimination liée à leur orientation sexuelle.
Publié: il y a 49 minutes
La justice argovienne confirme une condamnation pour discrimination liée à l’orientation sexuelle.
Photo: Thomas Meier
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ATS Agence télégraphique suisse

Une serveuse de bar écope d'une peine pécuniaire avec sursis pour avoir expulsé d'un établissement à Baden (AG) deux femmes lesbiennes parce qu'elles s'étaient embrassées. La justice de son canton l'a reconnue coupable de discrimination en raison de l'orientation sexuelle.

Dans son jugement en appel, rendu vendredi par écrit et qui confirme le verdict de première instance, la Cour suprême argovienne a condamné l'accusée âgée de 54 ans à 24 jours-amende à 90 francs et à une amende de 540 francs. Les deux femmes victimes de discrimination avaient porté plainte contre l'employée du bar.

Deux femmes expulsées

En janvier 2023, les deux femmes avaient commandé deux bières en plein après-midi dans un bar de la gare de Baden (AG). Elles les ont rapidement payées avant de leur consommation. Peu après toutefois, l'employée leur a rendu leur argent en leur disant que le bar ne tolérait pas que deux femmes s'embrassent dans l'établissement et que les couples de même sexe n'y étaient pas les bienvenus.

Le comportement de l'employée du bar remplit les critères objectifs et subjectifs de la discrimination, souligne la Cour suprême argovienne. Les deux femmes ont été expulsées uniquement en raison de leur orientation sexuelle.

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