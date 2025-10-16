DE
Accusé de harcèlement
Le rappeur Booba en garde à vue après une plainte de Gims

Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi, dans le cadre d'une enquête sur des accusations de harcèlement. Cette mesure fait suite à une plainte déposée par le chanteur Gims et sa compagne en août 2024.
Publié: il y a 32 minutes
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

Le rappeur Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi dans l'enquête sur le harcèlement dont l'accuse dans une plainte une autre figure du hip-hop, Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi.

Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Elie Yaffa, déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé sur Magali Berdah, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims, 39 ans, et sa compagne «Demdem», 38 ans.

