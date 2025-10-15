DE
Elle bat les records
Taylor Swift se hisse en tête des classements suisses

Taylor Swift domine les charts suisses avec son nouvel album «The Life Of A Showgirl». La star américaine occupe les trois premières places du classement des singles, un exploit inédit. L'album a été écouté plus d'un million de fois dès sa sortie le 3 octobre.
La superstar américaine Taylor Swift bat tous les records dans les charts suisses avec son nouvel album «The Life Of A Showgirl», sorti le 3 octobre dernier. (Archives)
Photo: Jordan Strauss
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Avec «The Life Of A Showgirl», Taylor Swift prend la première place du classement des albums en Suisse. Dans celui des singles, la star américaine occupe même les trois premiers rangs. Elle bat ainsi tous les records, a indiqué Universal Music mercredi.

Avec les titres «The Fate Of Ophelia», «Opalite» et «Elizabeth Taylor», la chanteuse de 35 ans, s’est directement installée aux trois premières places. Aucune autre artiste n’y était parvenue auparavant, et selon le règlement officiel des charts, cela ne peut pas être dépassé.

En tête des ventes de vinyles

L’album «The Life Of A Showgirl» a été écouté plus d’un million de fois dès le jour de sa sortie le 3 octobre. Pendant le week-end de lancement, les 12 morceaux de l’album figuraient tous dans le top 12 de Spotify Suisse. Taylor Swift est aussi en tête des ventes de vinyles.

La Suisse rejoint ainsi d’autres pays dans cette série de records. Des succès comparables ont été annoncés la semaine dernière en Allemagne et aux Etats-Unis.

