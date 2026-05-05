Trois malades, dont deux cas confirmés d'hantavirus, seront évacués du navire MV Hondius, bloqué près du Cap-Vert. L'OMS coordonne l'opération complexe avant que le bateau poursuive sa route vers l'Europe.

AFP Agence France-Presse

Deux membres d'équipage malades et une personne cas contact vont être évacués dans les prochaines heures via le Cap-Vert d'un navire suspecté d'être un foyer d'hantavirus, et le bateau devrait ensuite repartir vers les Canaries ou les Pays-Bas, a indiqué mardi à l'AFP une représentante de l'OMS.

Le MV Hondius pourra quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes, qui doivent être débarquées au port de la capitale, Praia, avant d'être conduites par ambulance à l'aéroport, proche de la ville, d'où elles seront évacuées par avion, a ajouté Ann Lindstrand, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cap-Vert.

«Ce que nous savons maintenant, c'est que le bateau va pouvoir repartir à un moment au milieu de la nuit (de mardi à mercredi) après que l'évacuation (médicale) aura été menée à bien», a ajouté Ann Lindstrand. Le MV Hondius reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert, avec actuellement à bord 88 passagers et 59 membres d'équipage de 23 nationalités. Depuis dimanche, le navire de croisière mouille au large du port de Praia où il n'a pas été autorisé à accoster.

L'OMS a fait état dimanche de trois morts liés à ce possible foyer d'infection à hantavirus, qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu, sur ce navire. Ann Lindstrand a ajouté mardi, lors de l'entretien avec l'AFP, que des discussions étaient toujours en cours sur la destination finale du bateau.

Une escale aux Canaries?

«Le plan initial était que le bateau parte d'ici pour les îles Canaries et le port de Tenerife (....) mais le bateau va peut-être se rendre directement jusqu'aux Pays-Bas», a-t-elle déclaré, précisant que des échanges avaient lieu entre les différentes autorités de santé d'Espagne, des Pays-Bas, du Cap-Vert et l'OMS.

De son côté, le gouvernement espagnol a fait savoir que si les «cas symptomatiques ainsi que les contacts à haut risque» étaient évacués via le Cap-Vert, «il n'y aurait, à (son) avis, aucune raison clinique d'effectuer une escale aux îles Canaries, sauf si de nouveaux cas symptomatiques apparaissaient pendant le trajet entre le Cap-Vert et les îles Canaries». «Dans ce cas, en vertu du principe de port secours, une prise en charge serait justifiée», a déclaré le gouvernement espagnol à la presse.

«Une opération compliquée»

Selon la responsable de l'OMS, «deux membres d'équipage (sont) malades avec des symptômes et ils feront partie des personnes qui seront évacuées médicalement» du bateau, a-t-elle affirmé, précisant que «l'état de ces deux patients (était) stable et (que) leur état est resté stable depuis ces derniers jours». Les équipes médicales qui les ont examinés «plusieurs fois» ont estimé qu'ils «n'avaient pas besoin d'être hospitalisés», a-t-elle dit.

Elle a précisé qu'une troisième personne, qui a été en «contact proche» avec l'un des malades gravement atteints, devait également être évacuée. «Cette personne est désormais en bonne forme et asymptomatique; cependant, elle a développé une légère fièvre il y a deux jours et il a été considéré plus sûr de l'évacuer», a-t-elle ajouté.

L'évacuation de ces malades est une «opération compliquée», selon la responsable. «Ils vont devoir évacuer les patients du bateau», a-t-elle dit. Des ambulances les attendront au port de Praia et les transporteront à l'aéroport pour un départ probablement mercredi matin.

L'agence de presse néérlandaise ANP, citant le ministère néerlandais des Affaires étrangères, a indiqué que ces trois personnes parmi lesquelles un ressortissant néerlandais seraient acheminées aux Pays-Bas pour une prise en charge médicale. «Tous les efforts sont mobilisés, afin que cela puisse être organisé le plus vite possible», a ajouté le ministère, cité par ANP.



