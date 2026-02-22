Le Hamas a terminé ses élections internes pour désigner son nouveau chef, a annoncé un responsable. Deux responsables du mouvement islamiste sont en compétition pour succéder aux dirigeants tués pendant la guerre.

AFP Agence France-Presse

Le Hamas, décapité pendant la guerre avec Israël à Gaza, «a achevé ses élections internes» avant la désignation prochaine de son nouveau chef, a annoncé dimanche à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien.

Deux dirigeants du Hamas sont en compétition pour ce poste, a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat: Khaled Mechaal, 69 ans, ancien chef du bureau politique qui dirige actuellement le bureau de la diaspora, et Khalil al-Hayya, 65 ans, l'homme des négociations avec Israël via les pays médiateurs, qui ont conduit au cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Plusieurs semaines d'élections

Ces élections se sont déroulées durant plusieurs semaines dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et parmi les militants du Hamas à l'étranger, au moment où le mouvement entend définir sa stratégie à long terme et s'assurer un rôle dans l'après-guerre.

Le Hamas a pour l'heure renouvelé le Conseil de la Choura, une instance consultative composée essentiellement de figures religieuses. Ce Conseil a élu le nouveau bureau politique qui va à son tour désigner son chef. «Le mouvement a achevé ses élections internes dans les trois régions et a atteint la dernière étape de la désignation du chef du bureau politique», a déclaré le responsable.

Communiqué attendu

Le Hamas «publiera un communiqué dès que le président du mouvement aura été choisi, probablement au cours du mois de ramadan», qui a commencé la semaine dernière, a-t-il précisé. La guerre dans le territoire palestinien avait été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent contre Israël menée par le Hamas, qui s'était emparé du pouvoir à Gaza en 2007.

Le renouvellement de la hiérarchie du Hamas fait suite à la mort d'Ismaïl Haniyeh, le chef politique du mouvement tué par Israël dans une attaque à Téhéran le 31 juillet 2024, et à celle de Yahya Sinouar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, tué le 16 octobre 2024 par des soldats israéliens à Rafah, dans le sud du territoire.

Considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre, Yahya Sinouar avait succédé à Ismaïl Haniyeh. Après sa mort, le Hamas avait désigné un bureau politique restreint de cinq membres dans l'attente de nouvelles élections.