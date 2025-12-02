Le Danemark accueille la construction d'une usine ukrainienne d'armement à Vojens. Le projet vise à assurer la production militaire de l'Ukraine dans un endroit sûr, avec une mise en service prévue pour l'automne 2026.

AFP Agence France-Presse

Responsables danois et ukrainiens se sont réunis à Vojens, dans l'ouest du Danemark, pour marquer le début de la construction d'une usine ukrainienne d'armement sur le sol du pays scandinave, afin d'assurer la pérennité de la production militaire ukrainienne.

«Nous devons aider nos amis ukrainiens dans leur combat pour la liberté. Ils ont besoin d'un endroit sûr pour implanter une production comme celle qu'ils sont en train de mettre en place ici», a expliqué lundi soir à l'AFP le ministre danois de l'Industrie, Morten Bødskov, après avoir symboliquement commencé les travaux, pelle à la main.

«Nous devons augmenter notre production, ce qui est impossible en Ukraine», a renchéri le directeur général de Fire Point Rocket Technology, Vyacheslav Bondarchuk. «Si nous devons choisir un pays, je dirais que le Danemark est celui qui nous accueille le mieux», a-t-il ajouté.

«Je n'aime pas ça, c'est trop»

L'usine, dont la production devrait commencer à l'automne 2026, va fabriquer du propergol, un produit de propulsion pour missiles et drones. «En accueillant Fire Point, cela n'apporte pas seulement une production traditionnelle dans le domaine de la défense, cela apporte également de nouvelles technologies dans ce domaine», a insisté Morten Bødskov.

L'usine est située à quelques kilomètres de la base aérienne de Skrydstrup, qui accueille une formation de pilotes ukrainiens sur les F-16. Fin septembre, cette base, ainsi que plusieurs aéroports danois, avait été survolée par de mystérieux drones. Si l'enquête de la police n'avait pas pu déterminer leur origine, la Première ministre Mette Frederiksen avait pointé la Russie du doigt.

A Vojens, certains habitants ne cachent pas leur scepticisme face à cette nouvelle installation. «Je n'aime pas ça. C'est trop, on est un petit pays et je pense que nous avons donné beaucoup d'argent à l'Ukraine», a estimé Marielle, une quadragénaire, qui craint que cela transforme le Danemark en «prochaine cible de la Russie».

Les autorités ont promis que la sécurité était parfaitement assurée. «Aucun compromis n'est fait en matière de sécurité pour la production, bien sûr, mais aussi pour la communauté locale», a dit le ministre.



