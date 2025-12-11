Zelensky dévoile les premiers éléments du plan de paix remis à Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que le contrôle de la région orientale de Donetsk et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia étaient les deux principaux points qui restaient «irrésolus» dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Les territoires de la région de Donetsk et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ce sont les deux sujets que nous continuons de discuter» avec Washington, qui a proposé aux deux parties un plan de fin du conflit, a déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.
Retrait des troupes
Le président Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que les Etats-Unis proposaient le retrait de l'armée ukrainienne des territoires qu'elle contrôle encore dans la région orientale de Donetsk et la création d'une «zone économique libre» et démitilarisée à la place.
«Ils (les Américains) voient les forces ukrainiennes se retirer du territoire de la région de Donetsk, et le compromis supposé est que les forces russes ne pénètrent pas dans cette partie» de la région actuellement sous contrôle de Kiev, a-t-il déclaré aux journalistes.
«Qui gouvernerait ce territoire, qu'ils (les Américains) appellent déjà 'zone économique libre' ou 'zone démilitarisée', ils l'ignorent», a-t-il ajouté, affirmant que Washington proposait également un retrait des troupes russes présentes dans les régions ukrainiennes de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est), mais leur maintien dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud).
Appel au référendum
Volodymyr Zelensky a déclaré que tout compromis entre l'Ukraine et la Russie sur le contrôle des régions orientales devra être «juste» et validé soit par une «élection», soit par un «référendum» en Ukraine.
«Je crois que le peuple ukrainien répondra à cette question. Que ce soit par des élections ou par un référendum, il doit y avoir une position émanant du peuple ukrainien», a déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.
L'OTAN appelle à «tester» Poutine pour voir «s'il veut la paix en Ukraine»
Le chef de l'Otan a appelé jeudi à «tester» Vladimir Poutine pour déterminer s'il «veut la paix en Ukraine» en établissant un plan soutenu par les Etats-Unis et l'Europe, après la remise par Kiev à Washington d'une nouvelle mouture pour mettre fin à la guerre.
«Est-ce que je pense que les Etats-Unis et l'Europe parviendront à s'entendre sur la question de l'Ukraine ? Oui, j'en suis convaincu», a dit le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, au cours d'un débat à Berlin. «Suis-je sûr que les Russes accepteront? Je ne sais pas. C'est le test», a-t-il ajouté, appelant à voir si Poutine «est sérieux».
Soutien de la Chine indispensable
Il a également une nouvelle fois jugé que le président russe ne s'arrêterait pas à l'Ukraine si les Européens n'investissaient pas massivement dans leur défense. «Si vous aimez la langue allemande et que vous ne voulez pas parler russe, c'est crucial d'investir massivement dans la défense, c'est une condition sine qua non, car sinon (Poutine) ne s'arrêtera pas à l'Ukraine», a martelé Mark Rutte.
Dans un discours prononcé avant le débat organisé par la Conférence de la sécurité de Munich, l'ancien Premier ministre néerlandais a par ailleurs reproché à Pékin d'être la «bouée de sauvetage» de la Russie.
«Sans le soutien de la Chine, la Russie ne pourrait pas continuer à livrer cette guerre. Par exemple, environ 80% des composants électroniques essentiels (présents à bord) des drones russes et d'autres systèmes sont fabriqués en Chine», a-t-il dit.
Source: AFP
Une proposition sur les concessions territoriales soumises à Trump
Une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes dans le cadre d'un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont été soumises mercredi au président américain Donald Trump, a annoncé jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz.
«Il existe une proposition dont (Trump) n'avait pas encore connaissance au moment où nous nous sommes entretenus au téléphone (mercredi), car elle n'avait pas encore été transmise aux Américains. Nous l'avons fait hier en fin d'après-midi. Il s'agit avant tout de (savoir) quelles concessions territoriales l'Ukraine est prête à faire», a déclaré Friedrich Merz lors d'une conférence de presse à Berlin.
Le chancelier n'a pas apporté de précisions, relevant que c'est «au président ukrainien et au peuple ukrainien» de répondre à cette question. Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keith Starmer se sont entretenus mercredi avec Trump.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens
La Russie a indiqué jeudi avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens, soit l'une des attaques les plus massives de l'armée de Kiev en bientôt quatre ans d'offensive russe.
Sur ces drones «interceptés et abattus» par la défense anti-aérienne russe, 32 se dirigeaient vers Moscou, a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram.
Kiev a remis à Washington sa version révisée du plan pour la paix
L'Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, ont confirmé à l'AFP deux responsables ukrainiens proches du dossier.
Cette dernière version «tient compte de la vision ukrainienne, c'est une proposition plus poussée pour une solution adéquate à des questions problématiques», a indiqué un responsable ukrainien à l'AFP. «Nous ne divulguons pas les détails en attendant la réaction de la partie américaine», a ajouté ce responsable.
La proposition américaine initiale prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu'elle n'a pas encore conquis, et a été jugée par Kiev et ses alliés européens comme particulièrement favorable à Moscou.
Source: AFP
Trump et des dirigeants européens se sont entretenus sur l'Ukraine, l'Américain montre son impatience
Emmanuel Macron a annoncé mercredi s'être entretenu au téléphone avec le président américain Donald Trump et d'autres dirigeants européens – le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz – au sujet de l'Ukraine, «pour essayer d'avancer».
De son côté, Donald Trump a dit mercredi avoir eu des «mots assez forts» pendant cet entretien. Le président américain a ajouté que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end mais a indiqué que la participation américaine n'était pas acquise.
«Avant d'aller à une réunion, il y a des choses que nous voulons savoir», a-t-il déclaré à la Maison Blanche. «Nous allons prendre une décision» à propos de cette réunion, «nous ne voulons pas perdre notre temps», a-t-il lancé. «Parfois il faut laisser les gens se battre jusqu'au bout, et parfois pas», a-t-il encore dit.
Donald Trump a laissé percer plusieurs fois récemment son impatience face au président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Le énième revirement de Trump sur l'Ukraine ravit le Kremlin
Le Kremlin a salué mercredi les dernières déclarations du président américain Donald Trump qui a notamment soutenu, dans un entretien au site Politico, que la Russie avait «toujours eu» l'avantage militaire sur le front en Ukraine.
«A bien des égards, concernant une adhésion à l'OTAN, les territoires, concernant le fait que l'Ukraine perd du terrain, c'est conforme à notre compréhension. A bien des égards, le président Trump a abordé les causes profondes du conflit», a déclaré à la presse le porte-parole du la présidence russe, Dmitri Peskov.
Source: AFP
L'aide militaire à l'Ukraine au plus bas, selon un institut de recherche
L'aide militaire à l'Ukraine pourrait atteindre son plus bas niveau en 2025, a prévenu mercredi l'institut de recherche allemand Kiel Institute, les Européens, qui en fournissent désormais l'essentiel, ne parvenant plus à compenser l'arrêt de l'aide américaine.
«D'après les données disponibles jusqu'en octobre, l'Europe n'a pas réussi à maintenir l'élan du premier semestre 2025», note Christoph Trebesch, qui dirige l'équipe du Kiel Institute qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022, cité dans un communiqué.
Avant de se désengager, à l'initiative de Donald Trump de retour à la Maison Blanche en janvier 2025, les Etats-Unis fournissaient plus de la moitié de l'aide militaire. Si les Européens sont dans un premier temps parvenus à compenser, ils ont ensuite flanché depuis le début de l'été, selon le Kiel Institute.
«Si ce ralentissement se poursuit dans les mois à venir, 2025 deviendra l'année présentant le moins de nouvelles allocations d'aide pour l'Ukraine» depuis 2022, prévient Christoph Trebesch.
Sur les dix premiers mois de 2025, 32,5 milliards d'euros d'aide militaire ont été alloués à l'Ukraine, essentiellement par l'Europe. En seulement deux mois, les alliés de l'Ukraine devraient allouer plus de 5 milliards d'euros pour égaler la plus faible année (37,6 milliards alloués en 2022) et plus de 9 milliards pour s'inscrire dans la moyenne de 41,6 milliards annuels versés entre 2022 et 2024. Or, de juillet à octobre, seulement 2 milliards d'euros ont été alloués en moyenne chaque mois.
Source: AFP
Le pape plaide pour que l'Europe prenne part aux négociations pour l'Ukraine
Le pape Léon XIV a estimé mardi qu'il n'était «pas réaliste» de chercher à obtenir la paix pour l'Ukraine sans l'Europe. Pour lui, le plan présenté par Donald Trump risque d'entraîner un «énorme changement» dans l'Alliance atlantique.
Il a également mis en garde contre des déclarations qui pouvaient «tenter de rompre ce que je pense devoir être une alliance très importante aujourd'hui comme à l'avenir».
Léon XIV, qui a reçu mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans sa résidence de Castel Gandolfo, a dit aux journalistes n'avoir pas lu les propositions américaines dans leur intégralité. «Malheureusement, certaines des parties que j'ai lues apportent un énorme changement dans ce qui était depuis de nombreuses années une véritable alliance entre l'Europe et les Etats-Unis», a-t-il déclaré.
«La guerre est en Europe et je pense que l'Europe doit être partie prenante des garanties dont nous avons besoin pour la sécurité, aujourd'hui comme à l'avenir.»
Source: AFP
Zelensky dit espérer envoyer mercredi aux Etats-Unis un plan de sortie du conflit avec la Russie mis à jour
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il espérait remettre aux Etats-Unis mercredi un plan mis à jour pour la résolution du conflit avec la Russie.
«Nous travaillons aujourd'hui et nous continuerons demain. Je pense que nous allons le remettre demain» mercredi, a déclaré Volodymyr Zelensky, interrogé par des journalistes demandant si le plan avait déjà été transmis à Washington.
Source: AFP
L'envoi d'un plan de paix de Kiev à Washington serait «proche»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui poursuit en Italie sa tournée auprès de ses alliés européens, a déclaré mardi qu'il enverrait prochainement à Washington sa proposition révisée du plan Trump visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Les volets ukrainien et européen sont désormais plus avancés et nous sommes prêts à les présenter à nos partenaires américains», a écrit sur X Zelensky mardi, évoquant un envoi «dans un avenir proche».
Lundi, il avait souligné que la proposition pourrait être transmise à Washington dès mardi. Le plan présenté par les Etats-Unis a été ramené de 28 à 20 points après les discussions américano-ukrainiennes du week-end.
Source: AFP