Zelensky dévoile les premiers éléments du plan de paix remis à Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que le contrôle de la région orientale de Donetsk et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia étaient les deux principaux points qui restaient «irrésolus» dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie.

«Les territoires de la région de Donetsk et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ce sont les deux sujets que nous continuons de discuter» avec Washington, qui a proposé aux deux parties un plan de fin du conflit, a déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.

Retrait des troupes

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que les Etats-Unis proposaient le retrait de l'armée ukrainienne des territoires qu'elle contrôle encore dans la région orientale de Donetsk et la création d'une «zone économique libre» et démitilarisée à la place.

«Ils (les Américains) voient les forces ukrainiennes se retirer du territoire de la région de Donetsk, et le compromis supposé est que les forces russes ne pénètrent pas dans cette partie» de la région actuellement sous contrôle de Kiev, a-t-il déclaré aux journalistes.

«Qui gouvernerait ce territoire, qu'ils (les Américains) appellent déjà 'zone économique libre' ou 'zone démilitarisée', ils l'ignorent», a-t-il ajouté, affirmant que Washington proposait également un retrait des troupes russes présentes dans les régions ukrainiennes de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est), mais leur maintien dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud).

Appel au référendum

Volodymyr Zelensky a déclaré que tout compromis entre l'Ukraine et la Russie sur le contrôle des régions orientales devra être «juste» et validé soit par une «élection», soit par un «référendum» en Ukraine.

«Je crois que le peuple ukrainien répondra à cette question. Que ce soit par des élections ou par un référendum, il doit y avoir une position émanant du peuple ukrainien», a déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.