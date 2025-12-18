DE
FR

Ce week-end à Miami
Américains et Russes prévoient de nouvelles discussions sur l'Ukraine

De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et les Etats-Unis sont prévus vendredi et samedi aux Etats-Unis, selon le président Zelensky. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre du plan visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
Publié: 10:33 heures
|
Dernière mise à jour: 10:39 heures
1/2
Un soldat au milieu de bâtiments détruits sur le front: les combats en Ukraine touchent-ils enfin à leur fin?
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et les Etats-Unis auront lieu vendredi et samedi aux Etats-Unis, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le cadre de discussions sur le plan visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

«Vendredi et samedi, notre équipe sera aux États-Unis, elle est déjà en route pour les États-Unis, et les Américains les y attendent. Je ne sais pas qui d'autre pourrait être présent. Peut-être qu'il y aura des Européens», a-t-il déclaré à des journalistes. Il n'a pas précisé la composition de la délégation ukrainienne.

Avant la rencontre à Miami

Ce nouveau cycle de pourparlers américano-ukrainiens va se dérouler juste avant une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine prévue, selon un responsable de la Maison Blanche, ce week-end en Floride.

La présidence américaine n'a fourni aucun détail sur la composition des délégations russo-américaines. Selon le site Politico, les Etats-Unis seront représentés par l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump Jared Kushner, tandis que la Russie devrait envoyer l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques Kirill Dmitriev.

La question des territoires

«Nous connaissons tous la position de la Russie: elle veut s'emparer de l'ensemble du Donbass, et en ce moment elle veut que nous quittions le Donbass. C'est sa position», a déclaré jeudi Volodymyr Zelensky. Le bassin industriel ukrainien du Donbass est composé des régions de Lougansk, dont la quasi-totalité est aux mains de Moscou, et de Donetsk, dont presque 20% est contrôlée par l'armée ukrainienne. «Notre position est également claire: nous ne sommes pas prêts à prendre les mesures correspondantes. Les Etats-Unis recherchent un compromis», a ajouté le dirigeant ukrainien.

Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé mercredi que les objectifs de son offensive en Ukraine «seront sans aucun doute atteints».

Les détails du plan américain après qu'il a été remanié à Berlin avec les Ukrainiens ne sont pas connus mais Kiev avait fait savoir qu'il impliquait des concessions territoriales de sa part. Le document originel de Washington avait été perçu par Kiev et les Européens comme largement favorable aux positions du Kremlin.

