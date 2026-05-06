Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Washington s'estime proche d'un accord avec l'Iran
Washington estime être proche de conclure un accord avec l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, affirme mercredi un média américain, citant plusieurs sources informées.
Selon le site Axios, «deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier» ont fait état «d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées». Les Etats-Unis attendraient des réponses de Téhéran dans les 48 prochaines heures.
«L'accord verrait l'Iran s'engager à un moratoire sur l'enrichissement nucléaire, les Etats-Unis accepter de lever leurs sanctions et de débloquer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés, et les deux parties lever les restrictions entourant le transit par le détroit d'Ormuz», affirme le site.
«Rien n'a encore été arrêté, mais les sources indiquent que les parties n'ont jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la guerre».
Source: AFP
Pékin hausse le ton
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réclamé mercredi un arrêt «complet» des hostilités au Moyen-Orient et appelé Etats-Unis et Iran à rouvrir «le plus vite possible» le stratégique détroit d'Ormuz, lors d'entretiens à Pékin avec son homologue iranien Abbas Araghchi.
«La Chine considère qu'il faut parvenir sans délai à un arrêt complet des combats, qu'il est encore plus inacceptable de relancer les hostilités, et que continuer à négocier demeure essentiel», a déclaré Wang Yi, cité dans un communiqué publié par ses services.
Source: AFP
Israël appelle à l'évacuation de 12 villages dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mercredi à l'évacuation de 12 villages dans le sud du Liban, en prévision probable de frappes contre le mouvement pro-iranien Hezbollah.
«Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous éloigner (...) d'au moins 1.000 mètres vers des zones dégagées», a écrit sur son compte X Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu à Pékin avec son homologue chinois
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est entretenu mercredi à Pékin avec son homologue chinois Wang Yi, a indiqué Chine Nouvelle dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.
L'agence d'Etat n'a fourni aucune précision sur les discussions, tenues sur fond de tensions persistantes entre l'Iran et les Etats-Unis et quelques jours avant une visite prévue mi-mai du président américain Donald Trump en Chine. La Chine est la principale importatrice de pétrole iranien. Plus de 80% des exportations de pétrole iranien étaient à destination de la Chine avant la guerre, selon la société d'analyse Kpler.
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a appelé mardi la Chine à faire pression sur l'Iran pour qu'il laisse le passage à travers le détroit d'Ormuz. «J'espère que les Chinois diront à (Araghchi) ce qu'il faut qu'il entende, à savoir que ce que vous faites dans le détroit vous isole internationalement», a dit Marco Rubio à des journalistes.
La Chine est directement concernée par le blocage du détroit d'Ormuz. Plus de la moitié des importations de brut transporté par voie maritime vers la Chine provient du Moyen-Orient et transite majoritairement par le détroit, selon Kpler. Pékin s'est discrètement mais activement engagé dans les efforts pour résoudre la crise. Sa diplomatie est créditée d'avoir joué un rôle important dans le fragile cessez-le-feu convenu entre Washington et Téhéran.
Source: AFP
Trump dit suspendre l'opération américaine pour escorter des bateaux
Donald Trump a annoncé mardi la suspension de son «Projet Liberté» d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si «un accord pouvait être finalisé et signé» avec l'Iran, après ce que le président américain a qualifié de «grands progrès» dans les négociations.
«Compte tenu de l'énorme succès militaire» et des «grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens» le «Projet Liberté (...) sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé», a écrit le républicain sur son réseau Truth Social.
Il a précisé que le blocus américain des ports iraniens – entré en vigueur le 13 avril – était maintenu, et que cette pause avait été décidée à «la demande du Pakistan et d'autres pays». Le «Projet Liberté», devant permettre à des centaines de bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit, a été lancé lundi.
Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs assuré plus tôt dans la journée que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée. «L'opération est finie – 'Fureur épique' – comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade», a affirmé Marco Rubio lors d'un point presse à la Maison Blanche, utilisant le nom de code donné par les Etats-Unis à leurs opérations contre l'Iran.
Source: AFP
Rubio assure que la phase offensive de la guerre contre l'Iran est «finie»
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré mardi que la phase offensive du conflit avec l'Iran était «finie».
«L'opération est finie – 'Fureur épique' – comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade», a-t-il déclaré pendant une conférence de presse à la Maison Blanche. Le secrétaire d'Etat américain a martelé que Washington se trouvait désormais dans une phase «défensive», avec une nouvelle opération annoncée par Donald Trump et baptisée «Projet Liberté».
Marco Rubio a dit que cette opération visait en particulier à porter secours aux équipages des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, assurant que dix civils étaient morts à cause de la fermeture par l'Iran de cette artère maritime stratégique.
Le chef de la diplomatie américaine a assuré que les Etats-Unis n'ouvriraient pas le feu d'eux-mêmes, mais ajouté que si elles étaient visées, les forces américaines menant cette opération répondraient «avec une efficacité mortelle».
Source: ATS
L'Iran dément «catégoriquement» avoir attaqué les Emirats
Le commandement militaire iranien a «catégoriquement» démenti avoir attaqué les Emirats arabes unis, qui ont dit mardi avoir activé leur défense aérienne pour le deuxième jour consécutif face à des missiles et des drones tirés d'Iran.
«Les forces armées de la République islamique d'Iran n'ont mené aucune opération de missiles ou de drones contre les Emirats arabes unis ces derniers jours», a affirmé le porte-parole du quartier général du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par la télévision d'État.
«Si une telle action avait été entreprise, nous l'aurions annoncée avec fermeté et clarté. Par conséquent, le rapport du ministère de la Défense de ce pays est catégoriquement démenti et totalement infondé», a insisté le porte-parole.
Source: AFP
Israël se dit «prêt à répondre avec force» en cas d'attaque de l'Iran
Israël est «prêt à répondre avec force» en cas d'attaque de l'Iran, a affirmé mardi le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir.
«L'armée israélienne reste en état d'alerte élevé sur tous les fronts. Nous suivons les développements de près» dans le Golfe, et «sommes prêts à répondre avec force à toute tentative de porter atteinte à Israël», a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de pouvoir du chef de l'armée de l'air, à côté de Tel-Aviv.
Source: AFP
Nouvelles menaces iraniennes
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis mardi une «riposte ferme» aux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz autrement que par le trajet qu'ils imposent, au moment où les Etats-Unis mènent une opération visant à faire sortir du Golfe des bateaux bloqués.
«Nous avertissons tous les navires qui envisagent de traverser le détroit d'Ormuz que le seul passage sûr est le corridor précédemment annoncé par l'Iran», a affirmé l'armée idéologique de la République islamique dans un communiqué.
«Tout détournement de navire vers d'autres routes est dangereux et entraînera une riposte ferme de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens», selon ce communiqué publié par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Trump appelle l'Iran à «faire ce qui est intelligent»
Donald Trump a appelé mardi l'Iran à «faire ce qui est intelligent», en ajoutant que les Etats-Unis ne voulaient «pas y aller et tuer des gens».
«Ils (les dirigeants iraniens) devraient faire ce qui est intelligent, parce que nous ne voulons pas y aller et tuer des gens. Je ne veux pas faire ça», a déclaré le président américain au cours d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale à la Maison Blanche.
Une journaliste lui a demandé ce que l'Iran devait faire pour que les Etats-Unis concluent à une violation du cessez-le-feu, et Donald Trump a répondu: «Vous verrez, parce que je vous le ferai savoir.» «Ils savent ce qu'ils ont à faire et (...) ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire», a-t-il poursuivi.
«L'Iran veut faire un accord», a affirmé le président américain tout en accusant Téhéran de «jouer à des petits jeux» et en reprochant aux autorités iraniennes de ne pas dire la même chose en privé et en public.
Source: AFP