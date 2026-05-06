Washington s'estime proche d'un accord avec l'Iran

Washington estime être proche de conclure un accord avec l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, affirme mercredi un média américain, citant plusieurs sources informées.

Selon le site Axios, «deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier» ont fait état «d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées». Les Etats-Unis attendraient des réponses de Téhéran dans les 48 prochaines heures.

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«L'accord verrait l'Iran s'engager à un moratoire sur l'enrichissement nucléaire, les Etats-Unis accepter de lever leurs sanctions et de débloquer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés, et les deux parties lever les restrictions entourant le transit par le détroit d'Ormuz», affirme le site.

«Rien n'a encore été arrêté, mais les sources indiquent que les parties n'ont jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la guerre».

Source: AFP