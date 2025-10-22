Dernière mise à jour: il y a 20 minutes

Le président russe Vladimir Poutine a supervisé à distance des exercices des forces nucléaires stratégiques russes. Photo: Capture d'écran / TASS

AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine a supervisé à distance mercredi des exercices des forces nucléaires stratégiques russes impliquant des tirs d'essai de missiles en mer et dans les airs, a annoncé le Kremlin.

Lors de ces exercices, plannifiés de longue date selon Poutine qui y assistait par visioconférence, l'armée russe a notamment réalisé un tir d'essai du missile balistique intercontinental Iars depuis le cosmodrome de Plessetsk, près du cercle polaire arctique, à destination d'un terrain d'entraînement au Kamtchatka, en Extrême-Orient russe.

Un missile balistique Sineva, d'une portée pouvant atteindre jusqu'à 11'500 km, a également été lancé depuis un sous-marin en mer de Barents, a précisé le Kremlin dans un communiqué. Des missiles de croisière ont été tirés par des bombardiers russes Tu-95MS. «Tous les objectifs des exercices ont été atteints», a assuré le Kremlin.

Sueurs froides pour l'Otan

L'annonce de ces exercices russes intervient une semaine après le lancement des manoeuvres annuelles des forces nucléaires de l'Otan, qui impliquent quelque 2000 hommes, 71 avions et 14 pays. Cet exercice occidental d'environ deux semaines est effectué à partir de bases militaires aux Pays-Bas, en Belgique, Royaume-Uni et Danemark, ainsi qu'au-dessus de la Mer du Nord.

«De tels exercices sont toujours au centre de l'attention de nos militaires» qui «analysent soigneusement leurs sujets et leurs objectifs», a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, soulignant que la Russie prenait «des mesures appropriées» pour préparer son potentiel militaire.

La Russie, dont l'armée est engagée depuis 2022 dans une offensive à grande échelle en Ukraine, continue par ailleurs de mener régulièrement des exercices militaires. En septembre, quelque 100'000 militaires avaient pris part aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025, dont une partie s'était déroulée aux portes de l'UE, suscitant l'inquiétude de Kiev et des Européens.