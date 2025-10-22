Dernière mise à jour: il y a 21 minutes

La Russie affirme que les préparatifs du sommet Trump-Poutine se poursuivent, malgré l'annonce d'un report par le président américain. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères ne voit aucun obstacle majeur, bien que le processus soit difficile.

Malgré le revirement de Trump, Poutine croit toujours à leur sommet

La Russie affirme que les préparatifs du sommet Trump-Poutine se poursuivent, malgré l'annonce d'un report par le président américain. Photo: KEYSTONE

La Russie a affirmé mercredi que les préparatifs en vue de la rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump «se poursuivent», malgré l'annonce apparente la veille par le dirigeant américain d'un report sine die de cette réunion.

«Nous affirmons que les préparatifs du sommet se poursuivent», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse étatique TASS, affirmant ne voir aucun «obstacle majeur» à cette rencontre mais reconnaissant un «processus difficile».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui répété que «les délais n'ont pas été fixés». «Tout cela est à venir, mais cela nécessite une préparation minutieuse», a-t-il déclaré lors d'un point presse auquel a participé l'AFP.

«Une perte de temps»

Il a dénoncé la «multitude de rumeurs pour la plupart totalement infondées» autour de ce sommet, alors que des médias américains ont fait état de points de blocage dans les positions russe et américaine sur la fin de la guerre en Ukraine.

Vladimir Poutine et Donald Trump avaient convenu lors d'un appel téléphonique de se rencontrer prochainement à Budapest, en Hongrie, mais le président américain a assuré mardi ne pas vouloir de discussions «pour rien» ou de «perte de temps».

«Personne ne veut perdre son temps, ni le président Trump, ni le président Poutine», a répondu Dmitri Peskov mercredi, ajoutant que «l'efficacité exige une préparation».

Les négociations stagnent

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont également annulé une réunion prévue pour organiser la rencontre de Budapest, dont ils avaient pourtant parlé au téléphone. Sergueï Riabkov a confirmé mercredi qu'il «n'y a pas d'accord» au sujet de cette réunion Lavrov-Rubio.

Il a néanmoins dénoncé les «tentatives délibérées de la part des opposants à la conclusion d'un accord (sur l'Ukraine) de réduire les chances d'y parvenir». Les présidents Trump et Poutine s'étaient déjà rencontrés en Alaska en août, un sommet qui n'avait pas conduit à des progrès significatifs dans la résolution du conflit.