Officiellement cordiale, la rencontre du 17 octobre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky aurait en réalité été explosive. Selon le «Financial Times», les deux dirigeants se seraient affrontés à plusieurs reprises, Trump reprenant les arguments de Vladimir Poutine.

La rencontre entre Trump et Zelensky vendredi 17 octobre aurait été explosive. Photo: AFP via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Officiellement, Donald Trump a qualifié sa rencontre du 17 octobre avec Volodymyr Zelensky de «cordiale». Mais selon plusieurs sources proches du dossier citées par le «Financial Times», l’entretien aurait été explosif. Les échanges se seraient transformés à plusieurs reprises en cris et invectives, le président américain «jurant constamment».

D’après des responsables européens informés de la réunion, Trump aurait repris mot pour mot plusieurs arguments de Vladimir Poutine, y compris ceux contredisant ses propres déclarations récentes sur les faiblesses de la Russie. Il aurait pressé Zelensky d’abandonner le Donbass à Moscou, une exigence jugée inacceptable par Kiev.

Trump aurait affirmé que l’Ukraine était en train de perdre la guerre, avertissant son homologue: «Si Poutine le veut, il vous détruira.» Cette posture marque un énième revirement du président américain, désormais aligné sur les exigences maximalistes du Kremlin, qu’il avait eu au téléphone la veille de la visite de Zelensky à Washington.

Trump en a «assez»

Des sources européennes confirment que Trump a sermonné Zelensky une grande partie de la réunion, lui répétant les arguments de Poutine et l’exhortant à accepter une proposition de cessez-le-feu favorable à Moscou. L’un d’eux rapporte que le dirigeant ukrainien s’est montré «très négatif» après la rencontre. Les alliés européens, eux, se disent «peu optimistes mais pragmatiques».

A un moment, Trump aurait refusé les cartes du front présentées par les Ukrainiens, affirmant en avoir «assez»: «Cette ligne rouge, je ne sais même pas où elle se trouve. Je n’y suis jamais allé.» Selon plusieurs témoins, Trump aurait menacé Zelensky en affirmant que Poutine «détruirait l’Ukraine» s’il refusait un accord, vantant au passage la «bonne santé» de l’économie russe. Un virage à 180 degrés avec ses précédentes affirmations exhortant Poutine à négocier, car son «économie allait s'effondrer».

Une nouvelle offre de Poutine

Zelensky était venu à Washington pour obtenir des missiles Tomahawk à longue portée. Il est reparti les mains vides, Trump estimant qu’«aucune escalade» ne devait précéder sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine à Budapest, prévue prochainement.

Selon le «Financial Times», le chef du Kremlin aurait, la veille, proposé par téléphone à Trump de céder de petites parties du front sud dans les régions de Kherson et Zaporijjia en échange du contrôle complet du Donbass. Une petite «avancée» par rapport à leurs échanges d’août, mais inacceptable pour Kiev.

Car pour Zelensky, cela ne ressemble pas à un progrès: «L'Ukraine ne concédera jamais aux terroristes aucune récompense pour leurs crimes, et nous comptons sur nos partenaires pour maintenir cette position», a-t-il écrit sur Telegram.

Le Donbass, une région clé

Depuis 2014, le Donbass reste au cœur du conflit russo-ukrainien. Malgré ses offensives, Moscou n’a jamais réussi à en prendre totalement le contrôle. Pour Oleksandr Merezhko, président de la commission des affaires étrangères du Parlement ukrainien, céder ce territoire «sans combattre» serait «impensable pour la société ukrainienne». Pour lui, il est clair que le patron du Kremlin cherche à saper l'unité du pays.

Trump, lui, n’a pas encore réagi publiquement à la nouvelle demande de Poutine. Dimanche, sur Fox News, il s’est simplement dit «confiant» dans sa capacité à mettre fin au conflit. Une confiance qui tranche avec la tension extrême de sa rencontre avec Zelensky et qui rappelle déjà l’atmosphère électrique de février dernier.