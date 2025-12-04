Entre l'Ukraine et ses enjeux commerciaux, Macron entame son sommet à Pékin

Un accueil officiel au Grand Palais du Peuple, des signatures d'accords, un déjeuner d'Etat: le président français Emmanuel Macron va entrer dans le vif du sujet jeudi à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping, de l'Ukraine aux contentieux commerciaux.

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, de six ministres et 35 patrons de grands groupes ou PME, a entamé mercredi soir sa quatrième visite d'Etat en Chine par un programme privé. Il va retrouver jeudi matin le cadre monumental du Palais du Peuple, décor des congrès du Parti communiste chinois, pour un entretien restreint puis élargi avec Xi Jinping, suivi de signatures d'accords, dont les enjeux seront alors dévoilés, et de déclarations à la presse.

Au menu des discussions: le rôle que la Chine peut jouer auprès de la Russie dans le conflit ukrainien et les déséquilibres commerciaux croissants entre la Chine et l'Europe. «Nous avons une attente constante à l'égard de la Chine. C'est qu'elle use de son influence auprès de la Russie pour l'amener à cesser la guerre», insiste l'Elysée, en concédant ne «pas avoir de réponse complète aujourd'hui».

Si la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix, elle n'a jamais condamné la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, continue de lui acheter massivement des hydrocarbures et s'oppose aux sanctions à son encontre.

Source: ATS