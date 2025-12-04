DE
FR

«Ne pas pénaliser les clients»
Les USA suspendent en partie leurs sanctions contre le géant russe Lukoil

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche depuis le 24 février 2022, alternant bombardements massifs, offensives et contre-offensives sur plusieurs fronts, alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables.
Publié: il y a 9 minutes
il y a 12 minutes

Les USA suspendent en partie les sanctions contre le géant russe Lukoil

Le gouvernement américain a annoncé jeudi qu'il suspendait une partie de ses sanctions à l'encontre du géant russe Lukoil. Il veut permettre aux stations-services situées en dehors de Russie de continuer à fonctionner.

Photo: keystone-sda.ch

Les transactions impliquant ces stations-services sont autorisées «pour éviter de pénaliser» leurs clients et fournisseurs, et à condition que les recettes ne soient pas transférées en Russie, selon une publication du ministère américain des Finances.

Source: AFP

12:50 heures

Londres et Oslo signent un accord de défense pour traquer les sous-marins russes

Le Royaume-Uni et la Norvège ont signé jeudi un nouvel accord de coopération dans la défense, prévoyant d'opérer ensemble une flotte de frégates pour «traquer les sous-marins russes» en Atlantique Nord, face à l'exacerbation des tensions avec Moscou.

Il a été signé à l'occasion d'une visite au Royaume-Uni du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et de son ministre de la Défense Tore Sandvik. 

La flotte patrouillera entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, afin notamment de défendre les câbles sous-marins, électriques et les gazoducs, essentiels à la sécurité de l'Europe. Cette flotte, capable de «se déployer rapidement où que ce soit», veillera à «traquer les sous-marins russes et protéger les infrastructures critiques britanniques».

Source: AFP

12:47 heures

L'Allemagne se montre fidèle avec l'Ukraine malgré les scandales de corruption

L'Allemagne a promis jeudi une aide supplémentaire de 100 millions d'euros à l'Ukraine pour réparer ses infrastructures énergétiques attaquées par la Russie mais veillera «strictement» à son utilisation, en plein scandale de corruption qui ébranle le gouvernement de Kiev.

Ces 100 millions d'euros seront transférés par le ministère allemand de l'Economie et de l'Energie, via la banque publique KfW, au Fonds de soutien énergétique de l'Ukraine (UESF), fondé en 2022.

S'ajoutant à une autre aide récente de 60 millions d'euros, la contribution allemande atteindra au total 550 millions d'euros d'ici fin 2025, la plus importante du fonds, ajoute le communiqué. Berlin est le principal soutien européen de Kiev et s'est engagé à lui verser une aide militaire de 11,5 milliards d'euros en 2026.

Source: AFP

04:13 heures

Entre l'Ukraine et ses enjeux commerciaux, Macron entame son sommet à Pékin

Un accueil officiel au Grand Palais du Peuple, des signatures d'accords, un déjeuner d'Etat: le président français Emmanuel Macron va entrer dans le vif du sujet jeudi à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping, de l'Ukraine aux contentieux commerciaux.

Xi Jinping et Emmanuel Macron assistent à une cérémonie de bienvenue au Grand Hall du Peuple à Pékin.
Photo: AFP

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, de six ministres et 35 patrons de grands groupes ou PME, a entamé mercredi soir sa quatrième visite d'Etat en Chine par un programme privé. Il va retrouver jeudi matin le cadre monumental du Palais du Peuple, décor des congrès du Parti communiste chinois, pour un entretien restreint puis élargi avec Xi Jinping, suivi de signatures d'accords, dont les enjeux seront alors dévoilés, et de déclarations à la presse.

Au menu des discussions: le rôle que la Chine peut jouer auprès de la Russie dans le conflit ukrainien et les déséquilibres commerciaux croissants entre la Chine et l'Europe. «Nous avons une attente constante à l'égard de la Chine. C'est qu'elle use de son influence auprès de la Russie pour l'amener à cesser la guerre», insiste l'Elysée, en concédant ne «pas avoir de réponse complète aujourd'hui».

Si la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix, elle n'a jamais condamné la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, continue de lui acheter massivement des hydrocarbures et s'oppose aux sanctions à son encontre.

Source: ATS

03:10 heures

Steve Witkoff rencontrera le négociateur ukrainien ce jeudi en Floride

L'émissaire américain de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que Jared Kushner, vont rencontrer le négociateur ukrainien Roustem Oumerov jeudi en Floride, après leur entretien mardi à Moscou avec Vladimir Poutine, a indiqué mercredi un responsable américain sous couvert de l'anonymat.

La rencontre, qui se déroulera dans la région de Miami, survient alors que le président américain a dit mercredi que le président russe voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine.

Source: AFP

01:30 heures

L'ONU réclame le retour des enfants ukrainiens enlevés

L'Assemblée générale de l'ONU a appelé mercredi au retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens «transférés de force» en Russie, une question sensible dans les négociations d'un éventuel accord de paix entre Kiev et Moscou.

La résolution non contraignante adoptée par 91 voix pour, 12 contre (dont la Russie), et 57 abstentions, «exige» que Moscou "garantisse le retour sans délai, en toute sécurité et sans conditions de tous les enfants ukrainiens qui ont été transférés ou déportés de force".

Elle appelle également la Russie à «cesser sans tarder toute pratique de transfert forcé, de déportation, de séparation des familles et de séparation des enfants d'avec leurs représentants légaux, de modification de la situation personnelle, y compris la citoyenneté, d'adoption ou de placement dans des familles d'accueil, et d'endoctrinement des enfants ukrainiens».

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir enlevé au moins 20'000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre, l'«opération d'enlèvements d'Etat la plus importante de l'histoire» a déclaré à la tribune avant le vote la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères Mariana Betsa, notant que plus de 1850 d'entre eux avaient pu être récupérés. «Il n'y aura pas de paix juste en Ukraine sans retour immédiat et inconditionnel de nos enfants à la maison», a-t-elle insisté.

Source: ATS

03.12.2025, 23:01 heures

Les récents «succès de l'armée russe» ont influencé les pourparlers, dit le Kremlin

Les succès rencontrés par l'armée russe ces dernières semaines sur le front «ont influencé» les pourparlers sur l'Ukraine, a affirmé mercredi le Kremlin, au lendemain de la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff.

Photo: IMAGO/ZUMA Press

«Les succès des dernières semaines de l'armée russe sur le champ de bataille ont influencé le déroulement et le caractère des négociations», a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.

Source: AFP

03.12.2025, 22:57 heures

Trump évoque une «très bonne rencontre» entre son émissaire et Poutine

Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait «mettre fin à la guerre» en Ukraine, au lendemain d'une «très bonne rencontre» à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff, qui va discuter jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov.

Trump a affirmé que la rencontre entre son émissaire Steve Witkoff et Vladimir Poutine avait été «très bonne».
Photo: keystone-sda.ch

Depuis deux semaines, Washington cherche à faire adopter un plan pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais la recherche d'un compromis est très difficile, alors que sur le front l'armée russe continue d'avancer lentement malgré des pertes considérables.

Les tractations continuent ce jeudi avec une rencontre dans la région de Miami entre Roustem Oumerov et Steve Witkoff, qui sera accompagné par le gendre du président Jared Kushner. Les deux Américains étaient mardi à Moscou ​pour s'entretenir pendant plus de cinq heures avec Vladimir Poutine​.

Ils ont eu «l'impression» que le président russe «voulait mettre fin à la guerre», a déclaré mercredi Donald Trump à des journalistes, sans fournir de précisions sur la suite des négociations. «Ce qui ressortira de cette rencontre? Je ne peux pas vous le dire», a d'ailleurs tempéré le président américain.

Source: AFP

03.12.2025, 12:01 heures

Des pays de l'Otan promettent un milliard d'euros d'armes pour l'Ukraine

Plusieurs pays de l'Otan ont annoncé mercredi plus d'un milliard d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, et appelé Moscou à cesser ses menaces ainsi qu'à ouvrir des négociations sérieuses avec Kiev.

«Les pourparlers de paix sont en cours, c'est une bonne chose, mais en même temps, nous devons nous assurer que, pendant qu'ils se déroulent, et sans savoir quand ils prendront fin, l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible pour continuer le combat», a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, souhaite que l'Ukraine reste dans la position «la plus forte possible».
Photo: Getty Images

Le Canada a aussi promis 200 millions d'euros, les Pays-Bas 250 millions d'euros. La France, qui ne participe pas à ce programme, est sous pression de la part de ses partenaires pour contribuer davantage au soutien militaire de l'Ukraine.

Source: AFP

03.12.2025, 11:51 heures

Le négociateur de Kiev va s'entretenir à Bruxelles avec les Européens, dit Zelensky

Le négociateur de Kiev dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Roustem Oumerov, va rencontrer les Européens mercredi à Bruxelles au lendemain de la réunion à Moscou entre les émissaires américains et Vladimir Poutine, a indiqué le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Andriï Hnatov.
Photo: IMAGO/NurPhoto

Après Bruxelles, ce négociateur et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Andriï Hnatov, «commenceront les préparatifs d'une réunion avec les envoyés du président Trump aux Etats-Unis», a-t-il dit sur X.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus