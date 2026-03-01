Les attaques nocturnes de missiles russes au plus haut en février depuis début 2023
La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en février que durant n'importe quel autre mois depuis au moins début 2023, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée par l'AFP.
Les forces russes ont lancé 288 missiles sur le pays en février, soit une hausse d'environ 113% par rapport aux 135 missiles lancés en janvier, d'après une compilation des chiffres fournis chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne.
Source; AFP
Une frappe russe fait un mort dans l'est de l'Ukraine
Une frappe russe a coûté la vie à un homme et fait quatre blessés dans la région de Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de son administration militaire dimanche matin. «L'ennemi a attaqué trois districts de la région dix fois avec des drones et de l'artillerie», a écrit Oleksandr Ganja sur Telegram.
«Dans le district de Synelnykove, les communautés de Slavgorod et Mezhivska ont été touchées», et «malheureusement, un homme est mort», a-t-il ajouté. D'autres frappes russes ont été signalées dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu'à Kharkiv (nord-est), où un incendie provoqué par l'une des attaques a entraîné l'évacuation d'un dortoir, selon le maire de la ville, Igor Terekhov.
De l'autre côté de la frontière, dans la région russe méridionale de Briansk, une attaque de drone ukrainienne a coûté la vie à une femme dans le village de Chernookovo, a déclaré le gouverneur local, Aleksandr Bogomaz.
Source: AFP
Le Kremlin juge «absurde» de dire que le drone brouillé non loin du porte-avions français était russe
Le Kremlin a qualifié vendredi d'«absurdes» les propos de la Suède selon lesquels le drone brouillé par l'armée suédoise non loin du porte-avions français Charles de Gaulle en escale à Malmö était probablement d'origine russe.
«Si vous rapportez correctement les déclarations (des autorités suédoises, ndlr) – à savoir que le drone est russe uniquement parce qu'il y avait un navire russe à proximité –, alors cette déclaration est tout à fait absurde», a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov en réponse à la question d'un journaliste, tout en disant «ne pas connaître les détails» de cet incident.
Source: AFP
La guerre en Ukraine déterminera qui sera le «troisième pilier» de l'ordre mondial
La guerre en Ukraine déterminera qui, de l'Europe ou de la Russie, sera le «troisième pilier» d'un nouvel ordre mondial «aux côtés des Etats-Unis et de la Chine», a déclaré jeudi le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, deux jours après l'entrée de ce conflit dans sa cinquième année.
Des négociateurs ukrainiens rencontrent des responsables américains à Genève jeudi pour tenter de trouver une issue à cette guerre déclenchée par l'invasion russe massive en février 2022. La Pologne, un Etat membre de l'Otan et de l'UE qui a des frontières à la fois avec la Russie et l'Ukraine, critique fermement Moscou depuis le début du conflit et est une alliée fidèle de Kiev.
«Cette guerre déterminera lequel des acteurs deviendra le troisième pilier – aux côtés des Etats-Unis et de la Chine – du nouvel équilibre mondial des pouvoirs», a déclaré Sikorski dans son discours annuel devant le Parlement, au cours duquel il expose les priorités internationales de son pays. «Sera-ce la Russie ou l'Union européenne?», s'est-il demandé.
Il a averti que le retour à une situation où les plus grands Etats se partagent le monde en zones d'influence serait «clairement dangereux» pour la Pologne. «L'ordre international tremble sur ses fondations», a-t-il estimé.
Sikorski faisait écho aux déclarations d'autres responsables politiques ces derniers mois, qui mettent en avant une recomposition de l'ordre mondial. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré plus tôt cette année que l'ordre mondial était «en pleine rupture» et le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre le danger de sa «désintégration».
Source: AFP
Moscou n'a «aucune échéance» pour mettre fin à la guerre en Ukraine
Moscou n'a «aucune échéance» pour mettre fin au conflit en Ukraine, a dit jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avant une réunion entre émissaires ukrainiens et américains attendus à Genève.
«Est-ce que vous nous avez entendu dire quoi que ce soit à propos d'échéances? (...) Nous n'avons aucune échéance, nous avons que des tâches (...). Nous sommes en train de les accomplir», a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse publique TASS.
«Ce serait la plus grande des erreurs que d'essayer maintenant de définir une quelconque étape ou de faire un quelconque pronostic. Je ne veux pas commettre ces erreurs», a déclaré de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, également cité par TASS.
Des négociateurs ukrainiens et russes se sont rendus à Genève jeudi pour des rencontres séparées avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
Source: AFP
La Russie indique avoir rendu 1000 corps de soldats ukrainiens
La Russie a remis à l'Ukraine les dépouilles d'un millier de soldats ukrainiens et a reçu en retour les corps de 35 soldats russes, a indiqué jeudi un conseiller du Kremlin.
«Les corps de 1000 soldats ukrainiens tués ont été remis à l'Ukraine. La Russie a reçu en retour les corps de 35 soldats russes», a indiqué sur Telegram le conseiller et négociateur du Kremlin, Vladimir Medinski.
Source: AFP
Attaque massive russe en Ukraine, quelques heures avant la reprise des négociations
La Russie a lancé 420 drones et 39 missiles sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant des dizaines de blessés et causant des destructions dans huit régions, a annoncé le président Volodymyr Zelensky, peu avant la reprise de discussions ukraino-américaines à Genève.
«La nuit dernière, la Russie a de nouveau mené une guerre contre des infrastructures cruciales et des immeubles résidentiels. Quatre cent vingt drones (...) et 39 missiles, dont 11 balistiques», ont été tirés, a écrit Zelensky sur la plateforme X.
Source: AFP
Des explosions entendues à Kiev après une alerte aérienne
Plusieurs explosions ont été entendues tôt jeudi dans le centre de Kiev par une journaliste de l'AFP, après une mise en garde des autorités face à une attaque russe, à quelques heures de nouvelles discussions américano-ukrainiennes pour tenter de mettre fin à la guerre. «L'ennemi attaque la ville avec des drones d'attaque et des missiles balistiques. La défense aérienne est en action. Restez dans les abris jusqu'à la fin de l'alerte», a écrit le chef de l'administration militaire locale, Tymour Tkatchenko, sur Telegram.
Outre la capitale ukrainienne, d'autres grandes villes sont ciblées dans la nuit. Kharkiv (nord-est), la deuxième ville la plus peuplée du pays avant l'invasion russe lancée en février 2022, est visée par des drones et des missiles, a rapporté son maire, Igor Terekhov, faisant état d'explosions.
Dans le centre du pays, à Kryvyï Rig, un homme de 89 ans a, lui, été blessé dans une attaque russe qui a endommagé un immeuble, selon le chef de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Enfin, à Zaporijjia (sud-est), «plusieurs explosions» liées à une attaque russe ont été entendues, selon Ivan Fedorov, à la tête de l'administration régionale.
Les émissaires ukrainien et américains doivent se retrouver jeudi à Genève, en Suisse, pour travailler à de nouvelles discussions trilatérales avec la Russie afin de mettre fin au conflit, entré mardi dans sa cinquième année.
Appel entre Trump et Zelensky à la veille des nouvelles négociations
Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un échange téléphonique mercredi, a indiqué un responsable de la Maison Blanche à l'AFP.
La conversation précède la tenue jeudi à Genève de discussions entre le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, destinées à préparer de nouvelles négociations trilatérales avec la Russie, attendues en mars.
Source: AFP
Le Conseil fédéral interdit l'achat de gaz naturel liquéfié russe
En Suisse, l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) russe seront totalement interdits à partir du 25 avril 2026. Le Conseil fédéral s'associe ainsi aux mesures du 19e train de sanctions de l'UE.
Une période transitoire jusqu'à fin 2026 s'applique aux contrats à long terme préexistants, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Cette mesure vise à restreindre les revenus engrangés par la Russie sur la vente de combustibles fossiles, qui contribuent «largement» au financement de la guerre contre l'Ukraine.
