Une frappe russe fait un mort dans l'est de l'Ukraine

La guerre en Ukraine déterminera qui sera le «troisième pilier» de l'ordre mondial

La guerre en Ukraine déterminera qui, de l'Europe ou de la Russie, sera le «troisième pilier» d'un nouvel ordre mondial «aux côtés des Etats-Unis et de la Chine», a déclaré jeudi le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, deux jours après l'entrée de ce conflit dans sa cinquième année.

Des négociateurs ukrainiens rencontrent des responsables américains à Genève jeudi pour tenter de trouver une issue à cette guerre déclenchée par l'invasion russe massive en février 2022. La Pologne, un Etat membre de l'Otan et de l'UE qui a des frontières à la fois avec la Russie et l'Ukraine, critique fermement Moscou depuis le début du conflit et est une alliée fidèle de Kiev.

«Cette guerre déterminera lequel des acteurs deviendra le troisième pilier – aux côtés des Etats-Unis et de la Chine – du nouvel équilibre mondial des pouvoirs», a déclaré Sikorski dans son discours annuel devant le Parlement, au cours duquel il expose les priorités internationales de son pays. «Sera-ce la Russie ou l'Union européenne?», s'est-il demandé.

Il a averti que le retour à une situation où les plus grands Etats se partagent le monde en zones d'influence serait «clairement dangereux» pour la Pologne. «L'ordre international tremble sur ses fondations», a-t-il estimé.

Sikorski faisait écho aux déclarations d'autres responsables politiques ces derniers mois, qui mettent en avant une recomposition de l'ordre mondial. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré plus tôt cette année que l'ordre mondial était «en pleine rupture» et le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre le danger de sa «désintégration».

Source: AFP