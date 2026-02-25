DE
Reprise des sanctions de l'UE
Le Conseil fédéral interdit l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié russe

Le Conseil fédéral interdira l'achat de gaz naturel liquéfié russe à partir du 25 avril 2026. Cette décision s'inscrit dans les sanctions européennes adoptées en soutien à l'Ukraine.
En Suisse, l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) russe seront totalement interdits à partir du 25 avril 2026. Le Conseil fédéral s'associe ainsi aux mesures du 19e train de sanctions de l'UE.

Une période transitoire jusqu'à fin 2026 s'applique aux contrats à long terme préexistants, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Cette mesure vise à restreindre les revenus engrangés par la Russie sur la vente de combustibles fossiles, qui contribuent «largement» au financement de la guerre contre l'Ukraine.

Le Conseil fédéral a également décidé d'autres mesures dans le secteur de l'énergie et dans le secteur financier. Celles-ci prévoient notamment l'interdiction des transactions portant sur certaines cryptomonnaies indexées sur le rouble. Ces nouvelles dispositions-là entreront en vigueur jeudi.

