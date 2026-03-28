Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Avec cette attaque sur un avion de combat américain, l'Iran porte un coup dur aux USA
Vendredi soir, l’Iran a bombardé la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite. Douze soldats américains ont été blessés lors de cette attaque. Et selon le «Wall Street Journal», des drones iraniens ont aussi endommagé un avion de combat américain E-3 Sentry. Une information confirmée par des responsables américains et saoudiens. Plusieurs avions ravitailleurs américains ont également été détruits.
L'E-3 Sentry est un avion militaire équipé d'un système aéroporté de détection et de contrôle, qui lui permet de suivre les drones, les missiles et les aéronefs sur des centaines de kilomètres. D'après les experts militaires, cet avion offre une vision en temps réel de la zone d'opérations.
«C’est un problème très grave», a déclaré au «Wall Street Journal» l'ex-colonel à la retraite John «JV» Venable, de l'US Air Force. «Cela affaiblit la capacité des Etats-Unis à surveiller et à évaluer la situation dans le Golfe.»
L’US Air Force ne dispose que d’un nombre limité de ces appareils, et ils ne peuvent pas être remplacés facilement.
Source: Wall Street Journal
Le Qatar et l'Ukraine signent un accord de lutte contre les missiles et les drones
Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense incluant une coopération pour lutter contre les menaces liées aux missiles et aux drones, a indiqué le ministère de la Défense de l'Etat du Golfe.
«L'accord prévoit une collaboration dans les domaines technologiques, le développement d'investissements communs et l'échange d'expertise en matière de lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote», a précisé le ministère dans un communiqué publié à l'occasion de la visite au Qatar du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
L'armée américaine annonce l'arrivée d'un navire d'assaut amphibie au Moyen-Orient
Le Tripoli, navire basé habituellement au Japon, est arrivé vendredi au Moyen-Orient, selon un communiqué du Centcom sur X, au moment où les spéculations battent leur plein sur le déploiement potentiel de troupes américaines sur le territoire iranien.
Le Centcom précise que ce porte-hélicoptères est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines.
Il comprend en outre des aéronefs de transport et de combat, ainsi que des équipements d'assaut amphibie, ajoute le communiqué, accompagné de quatre images. L'une d'entre elles montre le pont du Tripoli avec plusieurs hélicoptères Seahawk, ainsi que quelques Osprey, des aéronefs utilisés notamment pour le transport de troupes. Une autre montre un avion de combat F-35, capable de décoller et d'atterrir sur ces porte-hélicoptères.
Source: AFP
Macron appelle à «tout faire» pour «éviter que l'Irak ne soit entraîné» dans la guerre
Emmanuel Macron a appelé samedi à «tout faire» pour «éviter que l'Irak ne soit entraîné dans l'escalade en cours», alors que le pays se retrouve peu à peu aspiré dans le conflit au Moyen-Orient.
«La souveraineté de l'Irak, et du Kurdistan en son sein, sont indispensables à la stabilité régionale», a fait valoir le chef de l'Etat français après un appel avec le président du Kurdistan irakien Nechirvan Barzani, dont une résidence a été visée par une attaque de drone samedi matin, qualifiée d'«inacceptable» par Macron.
Plusieurs raids, imputés aux Etats-Unis et Israël, ont visé ces dernières semaines des groupes armés pro-Iran en Irak, tandis que ces factions ont revendiqué quotidiennement des dizaines d'attaques de drone et tirs de roquettes contre la présence militaire américaine, en Irak et ailleurs au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trois combattants d'un groupe paramilitaire irakien décédés dans une frappe
Le Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires irakiens qui comprend des groupes pro-Iran, a dénoncé samedi une «attaque israélo-américaine» après des frappes aériennes qui ont tué trois combattants dans le nord du pays.
«Le QG des opérations» du Hachd à Kirkouk a été «la cible d'une attaque israélo-américaine» qui a tué trois combattants et blessés quatre autres, indique un communiqué de cette coalition intégrée aux forces étatiques irakiennes.
Source: AFP
Israël dit avoir frappé en Iran un complexe produisant des armes pour la marine
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé en Iran le siège du complexe industriel produisant des armes pour la marine, ainsi que d'autres sites fabriquant notamment des systèmes de défense aérienne.
«La nuit dernière, quelque 50 avions de combat israéliens ont effectué des frappes d'ampleur visant des infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», dont le siège du complexe industriel de la marine et «des sites utilisés pour la production de différents systèmes d'armements et de systèmes de défense aérienne», selon le communiqué de l'armée.
Source: AFP
51 secouristes et soignants tués par Israël depuis le début de la guerre
Cinq membres du personnel soignant et 46 secouristes ont été tués dans des frappes israéliennes depuis le début de la guerre le 2 mars, a annoncé samedi le ministre libanais de la Santé.
«Le nombre de martyrs dans le secteur de la santé s'élève à 51, dont 46 secouristes et cinq personnels soignants», a indiqué Rakan Nassereddine lors d'une conférence de presse, ajoutant que neuf secouristes avaient été tués samedi dans des frappes israéliennes, qui ont également visé neuf hôpitaux dans le sud du pays.
Selon le ministère, quatre des secouristes tués samedi appartenaient à l'Autorité islamique de santé, affiliée au Hezbollah, tandis que les cinq autres étaient membres de l'association des scouts Risala, liés au parti chiite Amal, allié du Hezbollah. Tous effectuaient des missions de secours lorsqu'ils ont été visés, selon le ministre.
Source: AFP
Le président iranien salue la médiation pakistanaise pour mettre fin à l'«agression» israélo-américaine
Le président iranien Massoud Pezeshkian a salué samedi les efforts de médiation du Pakistan visant à mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis et Israël.
Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, Pezeshkian a «remercié le Pakistan pour ses efforts de médiation visant à mettre fin à l'agression contre la République islamique», selon un communiqué de la présidence iranienne.
Cet échange intervient alors que les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Turquie doivent se réunir à Islamabad pour des discussions sur la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trois journalistes libanais tués par une frappe israélienne
Trois journalistes libanais ont été tués samedi par une frappe israélienne sur leur véhicule dans le sud du Liban, selon une source militaire et les médias pour lesquels ils travaillaient, Israël affirmant avoir visé un membre d'une unité d'élite du Hezbollah.
«La journaliste d'Al-Mayadeen, Fatima Ftouni, et le correspondant d'Al-Manar, Ali Shoeib, ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture, dans la région de Jezzine», a précisé la source militaire à l'AFP, ajoutant que le frère de Fatima Ftouni, un caméraman, avait aussi été tué dans l'attaque.
Al-Mayadeen a confirmé la mort de Fatima Ftouni sur sa chaîne Telegram, et Al-Manar a annoncé la mort de son correspondant de guerre, un des plus anciens de la chaîne, lors d'un bulletin d'information.
«Une violation du droit international»
L'armée israélienne a affirmé de son côté avoir tué Ali Shoeib qu'elle qualifie de membre de la force al-Radwan, unité d'élite du Hezbollah, opérant «sous la couverture d'un journaliste», et qu'elle accuse d'avoir «systématiquement exposé les positions des soldats israéliens opérant dans le sud du Liban».
Le président libanais Joseph Aoun a qualifié cette frappe de «crime flagrant» et dénoncé «une violation du droit international» par Israël, rappelant que «les journalistes bénéficient d'une protection internationale en temps de guerre».
Source: AFP
L'Ukraine dément la destruction par l'Iran de son dépôt de systèmes antidrones aux Emirats arabes unis
L'Ukraine a démenti samedi l'affirmation de l'Iran selon laquelle Téhéran avait ciblé et détruit un dépôt ukrainien de systèmes antidrones aux Émirats arabes unis, qualifiant cette déclaration de «mensonge et de désinformation».
«C'est un mensonge, nous démentons officiellement cette information. Le régime iranien mène souvent ce type d'opérations de désinformation – et, en cela, il n'est pas différent des Russes», a déclaré à la presse le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Gueorguiï Tykhy.
Source: AFP
Des explosions entendues à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens
Deux explosions ont été entendues samedi au-dessus de Jérusalem par des journalistes de l'AFP, après que l'armée israélienne a déclaré avoir détecté des missiles lancés depuis l'Iran.
Elles sont survenues peu après que l'armée a annoncé avoir mené une série de frappes sur la capitale iranienne, Téhéran.
Source: AFP
Une source militaire annonce la mort de trois journalistes libanais après une frappe israélienne
Une source militaire a annoncé samedi que trois journalistes libanais, dont une correspondante d'Al-Mayadeen, une chaîne proche du Hezbollah, et un correspondant d'Al-Manar, la chaîne affiliée au mouvement pro-iranien, avaient été tués samedi par une frappe israélienne sur leur véhicule dans le sud du Liban.
«La journaliste d'Al-Mayadeen Fatima Ftouni et le correspondant d'Al-Manar Ali Shouaib ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture, dans la région de Jezzine», a précisé cette source, ajoutant que le frère de Mme Ftouni, un caméraman, avait aussi été tué dans l'attaque. Al-Mayadeen a confirmé la mort de Mme Ftouni sur sa chaîne Telegram, et Al-Manar a annoncé la mort de son correspondant de guerre, un des plus anciens de la chaîne, lors d'un bulletin d'information.
Source: AFP