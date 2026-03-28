Avec cette attaque sur un avion de combat américain, l'Iran porte un coup dur aux USA

Vendredi soir, l’Iran a bombardé la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite. Douze soldats américains ont été blessés lors de cette attaque. Et selon le «Wall Street Journal», des drones iraniens ont aussi endommagé un avion de combat américain E-3 Sentry. Une information confirmée par des responsables américains et saoudiens. Plusieurs avions ravitailleurs américains ont également été détruits.

L'E-3 Sentry est un avion militaire équipé d'un système aéroporté de détection et de contrôle, qui lui permet de suivre les drones, les missiles et les aéronefs sur des centaines de kilomètres. D'après les experts militaires, cet avion offre une vision en temps réel de la zone d'opérations.

«C’est un problème très grave», a déclaré au «Wall Street Journal» l'ex-colonel à la retraite John «JV» Venable, de l'US Air Force. «Cela affaiblit la capacité des Etats-Unis à surveiller et à évaluer la situation dans le Golfe.»

L’US Air Force ne dispose que d’un nombre limité de ces appareils, et ils ne peuvent pas être remplacés facilement.

Source: Wall Street Journal