L'Ukraine et le Qatar s'allient contre la Russie et l'Iran

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Le Qatar et l'Ukraine signent un accord de lutte contre les missiles et les drones
Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense incluant une coopération pour lutter contre les menaces liées aux missiles et aux drones, a indiqué le ministère de la Défense de l'Etat du Golfe.
«L'accord prévoit une collaboration dans les domaines technologiques, le développement d'investissements communs et l'échange d'expertise en matière de lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote», a précisé le ministère dans un communiqué publié à l'occasion de la visite au Qatar du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Le président iranien salue la médiation pakistanaise pour mettre fin à l'«agression» israélo-américaine
Le président iranien Massoud Pezeshkian a salué samedi les efforts de médiation du Pakistan visant à mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis et Israël.
Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, Pezeshkian a «remercié le Pakistan pour ses efforts de médiation visant à mettre fin à l'agression contre la République islamique», selon un communiqué de la présidence iranienne.
Cet échange intervient alors que les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Turquie doivent se réunir à Islamabad pour des discussions sur la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trois journalistes libanais tués par une frappe israélienne
Trois journalistes libanais ont été tués samedi par une frappe israélienne sur leur véhicule dans le sud du Liban, selon une source militaire et les médias pour lesquels ils travaillaient, Israël affirmant avoir visé un membre d'une unité d'élite du Hezbollah.
«La journaliste d'Al-Mayadeen, Fatima Ftouni, et le correspondant d'Al-Manar, Ali Shoeib, ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture, dans la région de Jezzine», a précisé la source militaire à l'AFP, ajoutant que le frère de Fatima Ftouni, un caméraman, avait aussi été tué dans l'attaque.
Al-Mayadeen a confirmé la mort de Fatima Ftouni sur sa chaîne Telegram, et Al-Manar a annoncé la mort de son correspondant de guerre, un des plus anciens de la chaîne, lors d'un bulletin d'information.
«Une violation du droit international»
L'armée israélienne a affirmé de son côté avoir tué Ali Shoeib qu'elle qualifie de membre de la force al-Radwan, unité d'élite du Hezbollah, opérant «sous la couverture d'un journaliste», et qu'elle accuse d'avoir «systématiquement exposé les positions des soldats israéliens opérant dans le sud du Liban».
Le président libanais Joseph Aoun a qualifié cette frappe de «crime flagrant» et dénoncé «une violation du droit international» par Israël, rappelant que «les journalistes bénéficient d'une protection internationale en temps de guerre».
Source: AFP
L'Ukraine dément la destruction par l'Iran de son dépôt de systèmes antidrones aux Emirats arabes unis
L'Ukraine a démenti samedi l'affirmation de l'Iran selon laquelle Téhéran avait ciblé et détruit un dépôt ukrainien de systèmes antidrones aux Émirats arabes unis, qualifiant cette déclaration de «mensonge et de désinformation».
«C'est un mensonge, nous démentons officiellement cette information. Le régime iranien mène souvent ce type d'opérations de désinformation – et, en cela, il n'est pas différent des Russes», a déclaré à la presse le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Gueorguiï Tykhy.
Source: AFP
Des explosions entendues à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens
Deux explosions ont été entendues samedi au-dessus de Jérusalem par des journalistes de l'AFP, après que l'armée israélienne a déclaré avoir détecté des missiles lancés depuis l'Iran.
Elles sont survenues peu après que l'armée a annoncé avoir mené une série de frappes sur la capitale iranienne, Téhéran.
Source: AFP
Une source militaire annonce la mort de trois journalistes libanais après une frappe israélienne
Une source militaire a annoncé samedi que trois journalistes libanais, dont une correspondante d'Al-Mayadeen, une chaîne proche du Hezbollah, et un correspondant d'Al-Manar, la chaîne affiliée au mouvement pro-iranien, avaient été tués samedi par une frappe israélienne sur leur véhicule dans le sud du Liban.
«La journaliste d'Al-Mayadeen Fatima Ftouni et le correspondant d'Al-Manar Ali Shouaib ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture, dans la région de Jezzine», a précisé cette source, ajoutant que le frère de Mme Ftouni, un caméraman, avait aussi été tué dans l'attaque. Al-Mayadeen a confirmé la mort de Mme Ftouni sur sa chaîne Telegram, et Al-Manar a annoncé la mort de son correspondant de guerre, un des plus anciens de la chaîne, lors d'un bulletin d'information.
Source: AFP
Le port de Salalah évacué après une attaque, suspension des opérations, selon l'armateur Maersk
L'armateur danois Maersk a annoncé samedi sur son site que le port de Salalah au sultanat d'Oman, touché dans la journée par une attaque de drone, avait été «immédiatement» évacué et que ses opérations étaient suspendues pendant 48 heures.
Les autorités du sultanat avaient indiqué plus tôt que l'attaque avait blessé un ouvrier et fait des dégâts légers sur ce port, l'un des principaux du pays. Le port est géré par une filiale de Maersk, APM Terminals. Il avait déjà été touché depuis le début du conflit au Moyen-Orient et avait dû suspendre ses opérations.
Source: AFP
L'armée iranienne dit avoir visé un dépôt de systèmes anti-drones ukrainiens aux Emirats arabes unis
L'armée iranienne a déclaré samedi avoir pris pour cible un dépôt de systèmes anti-drones ukrainiens aux Emirats arabes unis, qui servait selon elle à soutenir les forces américaines.
«Alors que les repaires des commandants et des soldats américains à Dubaï étaient pris pour cible (...) un dépôt de systèmes anti-drones ukrainiens situé à Dubaï et destiné à aider l'armée américaine (...) a été pris pour cible et détruit», a déclaré le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi, lors d'une visite aux Emirats arabes unis, que les deux pays avaient convenu de coopérer en matière de défense.
Source: AFP
La production d'une grande aciérie iranienne interrompue à la suite de frappes israélo-américaines
La production d'une grande aciérie en Iran a été interrompue à la suite des frappes américano-israéliennes, ont rapporté samedi des médias iraniens.
Selon un communiqué de Khuzestan Steel Company, une société basée dans le sud-ouest de l'Iran, cité par le quotidien iranien Shargh, les «chaînes de production de l'usine ont été arrêtées» après que plusieurs unités et installations sidérurgiques ont été touchées vendredi lors de frappes.
Source: AFP
Dégâts importants après une attaque de drone sur l'aéroport au Koweït
L'aéroport international de Koweït a été visé par une attaque de drones, provoquant d'importants dégâts, ont annoncé samedi les autorités. Selon le porte-parole de l'aviation civile, cité par l'agence de presse officielle du pays, l'attaque n'a pas fait de victime mais le système radar a été fortement endommagé.
Source: AFP
Première attaque des Houthis sur Israël depuis le début de la guerre
Les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué samedi leur première attaque sur Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, quelques heures après que l'armée israélienne a annoncé avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen.
Les Houthis avaient menacé la veille de se joindre au conflit déclenché le 28 février par l'offensive israélo-américaine sur l'Iran. Dans une déclaration vidéo publiée sur X, leur porte-parole Yahya Saree a déclaré que le mouvement avait mené sa «première opération» contre Israël et frappé des «sites militaires sensibles de l'ennemi» lors d'une attaque aux missiles balistiques.
Plus tôt samedi, l'armée israélienne avait dit avoir activé sa défense antiaérienne après avoir «identifié le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien». Les Houthis sont alliés à Téhéran au sein de ce que l'Iran a baptisé l'«axe de la résistance» contre Israël, aux côtés du Hezbollah libanais, du Hamas palestinien et de groupes armés irakiens pro-iraniens.
«Nous sommes prêts à une intervention militaire directe en cas de nouvelle alliance avec les Etats-Unis et Israël contre l'Iran (...), de conduite d'opérations hostiles à l'Iran ou tout pays musulman depuis la mer Rouge (...), et en cas de poursuite de l'escalade contre la République islamique» d'Iran, avait affirmé vendredi Yahya Saree dans une vidéo diffusée sur X.
Source: AFP