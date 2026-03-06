Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 123 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Trump veut une «capitulation» de l'Iran et choisir les futurs dirigeants
Donald Trump a exigé vendredi une «capitulation» de l'Iran et indiqué qu'il entendait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future.
«Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION! Après cela, et le choix d'un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l'Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.
«MAKE IRAN GREAT AGAIN» (Rendez sa grandeur à l'Iran!), a ajouté le président américain, détournant son slogan «Make America Great Again».
Source: AFP
Le baril de pétrole franchit les 90 dollars
Les cours de l'or noir bondissent vendredi, dopés par les risques pesant sur l'approvisionnement de pétrole au Moyen-Orient après la promesse de Trump de poursuivre la guerre jusqu'à la «capitulation totale» de l'Iran.
Vers 14h00 GMT (15h00 à Paris), le baril de Brent, la référence internationale du pétrole, montait de 5,33% à 89,96 dollars, juste après avoir atteint 90,25 dollars le baril, au plus haut depuis avril 2024. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, gagnait 8,09% à 87,56 dollars.
Source: AFP
Le Hezbollah appelle les Israéliens à évacuer la bande frontalière avec le Liban sur 5 km
Le groupe pro-iranien Hezbollah a lancé vendredi un «avertissement urgent» aux habitants du nord d'Israël, les appelant à évacuer les localités situées à moins de 5 km de la frontière libanaise, au lendemain d'un appel similaire israélien aux habitants de vastes parties du Liban.
«Vous devez évacuer» toutes les localités situées à moins de 5 kilomètres de la frontière, affirme le Hezbollah dans un message diffusé en hébreu sur sa chaîne Telegram.
Il justifie cet appel par le déploiement dans cette zone du nord d'Israël «de véhicules militaires et de véhicules blindés de transport de troupes».
Source: AFP
Israël affirme avoir frappé le «bunker» du guide suprême iranien
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé vendredi dans le centre de Téhéran, lors d'un bombardement mené par une cinquantaine d'avions de combat, le bunker du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué le 28 février au premier jour de l'offensive isréalo-américaine sur l'Iran.
«Le bunker militaire souterrain, situé sous le complexe abritant la direction du régime au centre de Téhéran, était destiné à être utilisé par le guide suprême comme centre de commandement d'urgence sécurisé», a déclaré l'armée dans un communiqué. Ali Khamenei a été tué «avant de pouvoir utiliser le bunker» durant les frappes, «mais le complexe a continué à être utilisé par de hauts responsables du régime iranien», a ajouté l'armée.
L'armée a précisé qu'environ 50 avions de combat avaient participé aux frappes contre le réseau souterrain qui s'étendait, selon elle, sur «de nombreuses rues au coeur de Téhéran, comprenait de nombreuses entrées et salles de réunion pour de hauts responsables du régime terroriste iranien».
Le chef de la police iranienne a ordonné de tirer sur les pillards
Le chef de la police iranienne, Ahmad-Reza Radan, a déclaré vendredi avoir ordonné aux forces de l'ordre de tirer sur les éventuels pillards, dans le contexte de la guerre avec Israël et les Etats-Unis.
«Etant donné que nous sommes en situation de guerre, j'ai donné l'ordre de tirer sur les voleurs potentiels», a déclaré Ahmad-Reza Radan à la télévision d'État, ajoutant que les pillards seraient «rapidement neutralisés». Les autorités ont pris des mesures pour maintenir l'ordre dans le cyberespace, a-t-il également affirmé.
«Nous ne permettrons pas qu'un groupe d'agents stipendiés sape l'unité que le peuple a obtenue par le sang de milliers de martyrs en répandant l'agitation», a-t-il averti.
Quelque 50'000 Syriens ont fui le Liban au cours de la semaine écoulée
Quelque 50'000 Syriens sont rentrés dans leur pays depuis le Liban au cours de la semaine écoulée, alors que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale avec l'Iran, a indiqué l'ONU vendredi.
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) observe «d'importants mouvements transfrontaliers», selon le chef de mission au Liban, Mathieu Luciano.
«Près de 50'000 Syriens ont franchi la frontière libanaise vers la Syrie au cours de la semaine écoulée, sans compter ceux qui ont pu traverser hier à la suite des ordres d'évacuation», indique-t-il dans une note envoyée à la presse qui cite des chiffres officiels.
Le porte-avions français Charles de Gaulle est arrivé en Méditerranée
Le porte-avions Charles de Gaulle, envoyé par la France au Moyen-Orient pour protéger ses ressortissants et ses alliés frappés par l'Iran, est entré vendredi en tout début d'après-midi en mer Méditerranée en franchissant le détroit de Gibraltar, a constaté un journaliste de l'AFP.
Source: AFP
Pour obtenir les faveurs américaines, l'Ukraine envoie des experts militaires au Moyen-Orient
L'Ukraine va envoyer «prochainement» des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés dans la région à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
«L'arrivée de militaires ukrainiens dans le Golfe Persique est attendue prochainement», a-t-il indiqué sous le couvert de l'anonymat. Des négociations sont en cours afin de «déterminer comment le faire», a-t-il ajouté.
En échange, Kiev espère obtenir des missiles pour ses systèmes américains Patriot, les seuls capables d'abattre les missiles balistiques utilisés par Moscou contre l'Ukraine, ainsi qu'un soutien diplomatique face à la Russie, a expliqué le responsable.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que les Etats-Unis avaient sollicité le soutien de l'Ukraine pour se protéger contre les drones iraniens en pleine guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
L’ambassade de Suisse à Téhéran reste ouverte
L’ambassade de Suisse à Téhéran reste ouverte. La compagnie aérienne Edelweiss, en coordination avec le DFAE, a augmenté la capacité de son vol régulier de Mascate à Zurich. Des vols spéciaux supplémentaires de Swiss pour le retour de voyageurs suisses ne sont cependant pas prévus pour le moment.
Al’ambassade suisse à Téhéran, six collaborateurs suisses et 18 collaborateurs locaux sont toujours en poste, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à l’agence Keystone-ATS. Leur état de santé est bon compte tenu des circonstances. Quatre collaborateurs suisses avaient déjà quitté l’Iran le 3 mars 2026.
Source: AFP
Les Etats-Unis auraient bombardé une école en Iran, selon le «New York Times»
Le bombardement samedi d'une école à Minab, en Iran, au premier jour des frappes américano-israéliennes dans le pays, pourrait être le fait d'un bombardement américain visant une base navale des Gardiens de la révolution située à proximité, selon une enquête du «New York Times».
L'enquête du «New York Times» a exclu la frappe d'un missile iranien sur l'école. Ni les Etats-Unis, ni Israël n'ont confirmé cette frappe et le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mercredi que le Pentagone menait une enquête, assurant que les forces américaines «ne prennent jamais pour cible des civils».
De son côté, l'agence de presse Reuters, s'appuyant sur deux responsables américains anonymes, a indiqué jeudi que des enquêteurs militaires américains estimaient «probable» que les forces américaines soient «responsables» de la frappe qui a touché l'école, ajoutant toutefois que les investigations n'étaient pas terminées.
Par ailleurs, une enquête du «Monde» publiée jeudi a attesté la présence d'enfants et de victimes civiles dans le bombardement. «Des jeunes enfants ont bien été tués», écrit le journal français, qui dit s'être appuyé sur des dizaines de photos et vidéos.
Source: AFP
«Il y a beaucoup de pétrole sur le marché»
«Il y a beaucoup de pétrole sur le marché», a tenu à rassurer l'Agence internationale de l'énergie vendredi, à propos de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur la situation énergétique en Europe et dans le monde.
Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a reconnu un «problème sérieux de logistique» pour acheminer le pétrole en raison de la guerre, mais il n'y a «pas de pénurie», a-t-il insisté devant la presse à Bruxelles.
Source: AFP