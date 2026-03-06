Trump veut une «capitulation» de l'Iran et choisir les futurs dirigeants

Donald Trump a exigé vendredi une «capitulation» de l'Iran et indiqué qu'il entendait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future.

«Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION! Après cela, et le choix d'un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l'Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«MAKE IRAN GREAT AGAIN» (Rendez sa grandeur à l'Iran!), a ajouté le président américain, détournant son slogan «Make America Great Again».

Source: AFP