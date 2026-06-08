«Israël et l'Iran doivent immédiatement cesser de tirer»
Donald Trump a exhorté lundi l'Iran et Israël à cesser leurs frappes respectives, après que les deux pays ont repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.
«Israël et l'Iran doivent immédiatement cesser de tirer», a écrit sur réseau Truth social le président américain, qui ne cache pas ses désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et cherche une issue au conflit très impopulaire aux Etats-Unis.
Source: AFP
«Près de 30 missiles» tirés sur Israël
L'Iran a tiré «près de 30 missiles balistiques» sur Israël depuis dimanche soir, a déclaré lundi à la mi-journée un responsable militaire israélien.
«Ils ont tiré près de 30 missiles balistiques vers Israël et les Houthis (rebelles yéménites) en ont ajouté deux de plus, dont l'un est tombé» avant d'atteindre Israël, a déclaré cet officier sous couvert d'anonymat, lors d'un point de presse avec des journalistes étrangers.
Ces tirs n'ont fait aucun blessé, selon les secours israéliens.
Source: AFP
L'Iran a ciblé en représailles un complexe pétrochimique en Israël
Les Gardiens de la Révolution ont déclaré lundi avoir lancé des frappes de représailles contre un complexe pétrochimique en Israël, après une attaque contre un site iranien par l'armée israélienne.
Les Gardiens «ont lancé des frappes contre des installations industrielles similaires à Haïfa», ont-ils déclaré dans un communiqué, avertissant Israël que s'attaquer à des sites énergétiques était «un jeu dangereux» qui risquait d'étendre le conflit au reste du Moyen-Orient.
L'armée israélienne a mené lundi matin des frappes sur le site pétrochimique de Mahshar, ville portuaire du sud-ouest de l'Iran donnant sur le Golfe.
Source: ATS
Un drone aurait été abattu à Téhéran
Un drone ennemi a été abattu lundi matin au-dessus de Téhéran, selon l'agence de presse iranienne Mehr, dans la foulée d'une puissante explosion survenue dans la capitale iranienne sur fond de frappes réciproques avec Israël.
«Un drone hostile appartenant à l'ennemi américano-sioniste a été détruit par la défense aérienne dans le ciel de Téhéran», écrit l'agence Mehr sans plus de détails.
Source: AFP
Le Moyen-Orient n'a pas besoin d'«escalade»
Lea région du Moyen-Orient n'a pas besoin d'«escalade», a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, après que Israël et l'Iran ont repris leurs attaques réciproques.
«Je pense que la région n'a pas besoin d'une escalade, mais au contraire que les parties s'assoient à la table des négociations et parviennent à un accord», a-t-elle déclaré à Nicosie avant une réunion informelle des ministres de la Défense de l'UE.
Source: AFP
Pékin est «profondément préoccupé»
La Chine s'inquiète face à la reprise des attaques réciproques de l'Iran et d'Israël, et a dit espérer le respect du cessez-le-feu.
«La Chine est profondément préoccupée devant la situation présente», a dit lors d'un point-presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian. «Espérons que toutes les parties concernées respecteront leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu, maintiendront la dynamique des négociations, continueront à résoudre les différends par des moyens politiques et diplomatiques et parviendront le plus rapidement possible à un cessez-le-feu global et durable», a-t-il dit.
Source: AFP
L'Iran dit poursuivre les pourparlers avec les Etats-Unis
L'Iran a assuré lundi que les efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis se poursuivaient malgré la reprise des hostilités avec Israël et des frappes réciproques.
«Les consultations diplomatiques se poursuivent naturellement en toutes circonstances», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, ajoutant que «la République islamique a fait preuve d'une retenue extraordinaire» depuis les entorses au cessez-le-feu du 8 avril.
Source: ATS
Israël dit avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran
Israël a indiqué lundi avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran, après des tirs de missiles contre son territoire.
«Il y a peu de temps, des dizaines d'avions de combat de l'armée de l'air israélienne (...) ont mené une frappe de grande envergure contre des systèmes de défense stratégiques» en Iran, a rapporté l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que ces systèmes avaient été détruits.
Selon l'armée, ils avaient récemment été déployés à travers le pays «dans le cadre des efforts du régime pour rétablir ses capacités de détection et de défense».
Source: ATS
L'Iran affirme que les hostilités auront des conséquences sur les pourparlers
L'Iran a estimé lundi que la reprise des hostilités au Moyen-Orient aura des conséquences sur les pourparlers en cours avec les Etats-Unis en vue d'une paix durable dans la région.
«Il est tout à fait naturel que le processus diplomatique engagé pour mettre fin à cette guerre imposée (contre l'Iran, NDLR) soit affecté», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l'AFP.
Source: AFP
Les Houthis annoncent une attaque contre Israël et disent interdir ses navires en mer Rouge
Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué lundi une attaque de missiles contre Israël et décrété une interdiction de la navigation israélienne en mer Rouge, faisant craindre de nouvelles perturbations sur cette voie maritime stratégique.
«Les forces armées yéménites ont lancé un barrage de missiles visant des sites sensibles de l'ennemi israélien», a affirmé dans un communiqué le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree, annonçant également «une interdiction totale de la navigation israélienne en mer Rouge».
«Tout mouvement ennemi sera considéré comme une cible militaire légitime», et «nous répondrons à l'escalade par l'escalade», a-t-il ajouté. L'armée israélienne avait indiqué lundi avoir identifié un tir de missile en direction du territoire israélien depuis le Yémen.
Les rebelles, qui contrôlent de larges pans du Yémen, se sont joints à la guerre au Moyen-Orient le 28 mars pour soutenir Téhéran. Ils avaient lancé plusieurs missiles en direction d'Israël fin mars et début avril, avant l'instauration d'un cessez-le-feu, plus que jamais menacé depuis les échanges de tirs lundi entre Israël et l'Iran.
Les Houthis avaient également mené de nombreuses attaques contre les navires en mer Rouge durant la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.
Source: AFP