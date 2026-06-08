Les Houthis annoncent une attaque contre Israël et disent interdir ses navires en mer Rouge

Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué lundi une attaque de missiles contre Israël et décrété une interdiction de la navigation israélienne en mer Rouge, faisant craindre de nouvelles perturbations sur cette voie maritime stratégique.

«Les forces armées yéménites ont lancé un barrage de missiles visant des sites sensibles de l'ennemi israélien», a affirmé dans un communiqué le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree, annonçant également «une interdiction totale de la navigation israélienne en mer Rouge».

«Tout mouvement ennemi sera considéré comme une cible militaire légitime», et «nous répondrons à l'escalade par l'escalade», a-t-il ajouté. L'armée israélienne avait indiqué lundi avoir identifié un tir de missile en direction du territoire israélien depuis le Yémen.

Les rebelles, qui contrôlent de larges pans du Yémen, se sont joints à la guerre au Moyen-Orient le 28 mars pour soutenir Téhéran. Ils avaient lancé plusieurs missiles en direction d'Israël fin mars et début avril, avant l'instauration d'un cessez-le-feu, plus que jamais menacé depuis les échanges de tirs lundi entre Israël et l'Iran.

Les Houthis avaient également mené de nombreuses attaques contre les navires en mer Rouge durant la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

Source: AFP