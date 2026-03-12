Donald Trump affirme que l'Iran est «proche de la défaite»

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 570 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Trump affirme que l'Iran est «proche de la défaite»
Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran était «proche de la défaite» et averti que les Etats-Unis avaient la capacité de rendre toute reconstruction de l'Iran «presque impossible», tandis que le conflit entre dans son 13e jour.
«On peut frapper des zones de Téhéran et d'autres endroits (...). Si on le fait, il leur sera presque impossible de reconstruire leur pays», a affirmé le président américain à son atterrissage à proximité de Washington, de retour d'un déplacement dans l'Ohio et le Kentucky.
L'Iran est «proche de la défaite. Cela ne veut pas dire que nous allons arrêter immédiatement, mais ils le sont», a-t-il ajouté.
Trump promet le pire à l'Iran si le détroit d'Ormuz est miné
Donald Trump a prévenu mardi qu'il y aurait d'importantes conséquences militaires si l'Iran se décidait à miner le détroit d'Ormuz, par lequel 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) transite en temps normal.
«Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent», a mis en garde le président américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, quand bien même il n'a reçu pour l'heure aucun élément indiquant que l'Iran avait miné le détroit.
«Si, en revanche, ils retirent ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction!», a-t-il aussi ajouté. Les Etats-Unis pourraient utiliser les mêmes missiles qu'ils avaient précédemment utilisés pour faire exploser des navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes, afin d'«éliminer définitivement» tout bateau poseur de mines dans le détroit du Golfe, a ajouté M. Trump.
«Ils seront traités rapidement et violemment. MÉFIEZ-VOUS!», a-t-il écrit. Peu après, Donald Trump a annoncé que plusieurs bateaux avaient été détruits: «Je suis heureux d'annoncer qu'au cours des dernières heures, nous avons touché et complètement détruit 10 bateaux et/ou navires poseurs de mines inactifs, et d'autres suivront!», a-t-il indiqué sur Truth Social.
Source: AFP
Un porte-conteneurs touché par un «projectile inconnu» au large des Emirats
Un porte-conteneurs a été touché jeudi par un «projectile inconnu» au large des Emirats arabes unis, ce qui a provoqué un «petit incendie» à bord, a indiqué l'agence maritime britannique (UKMTO).
Le capitaine du navire touché à 35 miles nautiques (65 km) au nord de Jebel Ali (sud-ouest de Dubaï) a indiqué que «tout l'équipage était sauf», a précisé l'UKMTO, ajoutant que l'évaluation de l'étendue des dégâts était freinée par l'obscurité.
Source: AFP
Trois marins d'un navire thaïlandais attaqué par l'Iran disparus
Trois membres d'équipage d'un navire marchand thaïlandais attaqué mercredi par l'Iran dans le détroit d'Ormuz sont «portés disparus» et «seraient piégés dans la salle des machines», a indiqué l'armateur, Precious Shipping.
Le vraquier Mayuree Naree a été «frappé par deux projectiles d'origine inconnue» qui «ont endommagé la salle des machines du navire et provoqué un incendie», a fait savoir l'entreprise dans un communiqué mercredi soir.
Des photos transmises par la marine thaïlandaise montraient une épaisse fumée noire s'élevant de l'arrière du bateau, autour duquel flottaient des radeaux de sauvetage. «La société travaille avec les autorités compétentes pour secourir les trois membres d'équipage portés disparus», a déclaré l'armateur.
Les vingt autres marins à bord, tous de nationalité thaïlandaise, «ont été évacués en toute sécurité et se trouvent désormais à terre, à Oman», a-t-il ajouté. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont confirmé mercredi avoir frappé le Mayuree Naree, ainsi qu'un navire battant pavillon libérien, après qu'ils ont «ignoré les avertissements». Le commandant des forces navales iraniennes Alireza Tangsiri a écrit sur X que «tout navire voulant passer» par le détroit d'Ormuz «devait obtenir l'autorisation de l'Iran».
Source: ATS
Les Etats-Unis ont perdu 11 milliards de dollars dans les 6 premiers jours de la guerre avec l'Iran
La première semaine de la guerre contre l'Iran a coûté plus de 11,3 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon un briefing des membres du Congrès par le Pentagone, affirme le «New York Times».
Selon le journal, qui cite des sources anonymes ayant assisté au briefing s'étant tenu mardi, ce chiffre exclut de nombreux coûts liés à la préparation des frappes, laissant penser que le montant final pourrait être, en réalité, bien plus élevé.
Et des responsables du Pentagone ont précédemment déclaré au Congrès qu'environ 5,6 milliards de dollars de munitions avaient été dépensés au cours des deux premiers jours du conflit, un chiffre bien supérieur aux estimations antérieures, selon la presse américaine.
Source: AFP
L'émissaire de Vladimir Poutine a rencontré les négociateurs américains en Floride
L'émissaire du président russe Vladimir Poutine a rencontré les négociateurs américains en Floride mercredi, selon Washington. Il s'agit des premières discussions avec les Russes depuis le début de la guerre en Iran.
«Les équipes ont discuté de sujets variés et ont décidé de rester en contact», a annoncé l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, dans un communiqué publié sur X, après les discussions avec le négociateur russe Kirill Dmitriev.
La rencontre est intervenue après l'annonce par les Etats-Unis cette semaine de certaines sanctions sur le pétrole russe, imposées en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, afin d'atténuer la hausse des prix dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Donald Trump a par ailleurs déclaré cette semaine que Vladimir Poutine, avec qui il s'est entretenu lundi, souhaitait se rendre «utile» dans le cadre du conflit en Iran.
Source: AFP
Deux combattants ont été tués dans une frappe en Irak
Une frappe aérienne a tué jeudi en Irak au moins deux combattants d'une coalition d'anciens paramilitaires intégrée aux forces régulières irakiennes mais qui englobe aussi des groupes armés pro-iraniens, ont indiqué des sources sécuritaires à l'AFP.
Le bombardement a visé une position tenue par le Hachd al-Chaabi, dans la ville de Kirkouk (nord). Au moins «deux combattants du Hachd sont tombés en martyr dans une frappe aérienne sur leur base», a dit une source de sécurité locale à l'AFP. Un responsable du Hachd a lui fait état de trois combattants tués.
Des opérations de secours sont encore menées sur le site, dévoré par les flammes après le bombardement, d'après cette source. Un correspondant de l'AFP à Kirkouk a fait état d'un important déploiement des forces de sécurité près du site, non loin de l'aéroport de la ville.
Le Hachd englobe en son sein des factions armées pro-iraniennes, dont certaines ont pour réputation d'agir en électron libre. Ces derniers jours, ces groupes ont été régulièrement visés par des frappes imputées à Washington ou à son allié israélien, en réponse à des tirs de drones de ces factions contre des troupes américaines dans la région.
Source: AFP
Au moins sept morts dans une nouvelle attaque sur Beyrouth, selon le ministère de la Santé
Le ministère de la Santé libanais a indiqué qu'une attaque israélienne sur le front de mer de Beyrouth avait fait au moins sept morts tôt jeudi, quelques heures après une autre attaque au coeur de la capitale libanaise.
«La frappe de l'ennemi israélien sur Ramlet al-Baida, à Beyrouth, a entraîné un bilan initial de sept morts et 21 blessés», a déclaré le ministère dans un communiqué, faisant référence à une plage publique où des personnes déplacées dorment à la belle étoile depuis le déclenchement du dernier conflit entre Israël et le groupe armé libanais pro-iranien Hezbollah.
Source: AFP
Des pirates iraniens revendiquent une cyberattaque contre deux groupes américains, dont Verifone
Un collectif de pirates informatiques liés à l'Iran a revendiqué mercredi sur son site deux cyberattaques contre deux groupes américains, le fournisseur d'équipements médicaux Stryker et la plateforme de paiements numériques Verifone.
Sur un compte X apparenté à ce groupement appelé Handala Hack, les auteurs justifient la première attaque par les liens entre Stryker et Israël, le groupe industriel ayant racheté en 2019 une entreprise israélienne. Dans un document déposé auprès du régulateur américain des marchés, Stryker a fait état d'un «incident de cybersécurité» ayant occasionné «la perturbation globale» des applications Microsoft au sein de l'entreprise.
Si elle estime que «l'incident est circonscrit», la société de Kalamazoo (Michigan) a indiqué que le calendrier de rétablissement de l'ensemble des fonctions informatiques n'était «pas encore établi». Le compte X lié à Handala Hack présente cette action comme «des représailles» après le bombardement d'une école primaire à Minab, dans le sud de l'Iran, le 28 février, qui a fait plus de 150 morts, selon les autorités iraniennes.
La frappe serait due à une erreur de coordonnées de l'armée américaine au moment de cibler une base iranienne adjacente, selon les résultats préliminaires d'une enquête militaire interne révélés mercredi par le «New York Times».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir atteint dix cibles liées au Hezbollah
L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir atteint dix cibles liées au Hezbollah dans le sud de Beyrouth, dont un quartier général du renseignement et des centres de commandement, après que le groupe armé libanais pro-iranien et l'Iran ont annoncé des frappes conjointes vers Israël.
«Au cours des dernières heures, l'armée israélienne a lancé une vaste vague de frappes visant les infrastructures terroristes appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah à travers le Liban», a-t-elle indiqué, ajoutant qu'elle avait touché «des dizaines de lanceurs».
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir visé une base du renseignement israélien
Le Hezbollah a affirmé jeudi matin avoir tiré des missiles en direction d'une base du renseignement militaire israélien en périphérie de Tel-Aviv, en représailles aux frappes d'Israël sur le Liban.
Le groupe armé pro-iranien a déclaré dans un communiqué avoir «ciblé la base de Glilot (siège de l'unité de renseignement militaire 8.200) (...) dans la banlieue de Tel-Aviv avec un barrage de missiles sophistiqués».
Les Gardiens de la Révolution avaient annoncé peu avant que l'Iran avait réalisé une opération de frappes «conjointe et intégrée» avec son allié du Hezbollah visant Israël.
Source: AFP
Un mort après une attaque contre deux pétroliers au large de l'Irak
L'attaque contre deux pétroliers au large du sud de l'Irak a fait un mort et les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver «des disparus», a indiqué jeudi la télévision d'Etat irakienne citant le directeur de l'Autorité portuaire Farhan al-Fartousi.
La télévision al-Ikhbariya a diffusé des images d'un navire en mer d'où s'élèvent d'impressionnantes boules de feu et des volutes de fumée. Un bandeau citant le directeur de l'Autorité portuaire annonce «la mort d'un membre d'équipage». La télévision rapporte aussi le sauvetage de 38 personnes, précisant que «les recherches se poursuivent pour des disparus.»
Source: AFP