Donald Trump affirme que l'Iran est «proche de la défaite»

Trump affirme que l'Iran est «proche de la défaite»

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran était «proche de la défaite» et averti que les Etats-Unis avaient la capacité de rendre toute reconstruction de l'Iran «presque impossible», tandis que le conflit entre dans son 13e jour.

«On peut frapper des zones de Téhéran et d'autres endroits (...). Si on le fait, il leur sera presque impossible de reconstruire leur pays», a affirmé le président américain à son atterrissage à proximité de Washington, de retour d'un déplacement dans l'Ohio et le Kentucky.

L'Iran est «proche de la défaite. Cela ne veut pas dire que nous allons arrêter immédiatement, mais ils le sont», a-t-il ajouté.