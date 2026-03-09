Trump affirme que la guerre en Iran est «quasiment» finie

La guerre contre l'Iran, un poids électoral pour le parti de Trump

Les députés républicains au Congrès américain se réunissent lundi en Floride pour un grand raout stratégique qui doit répondre à cette question lancinante: comment éviter que la guerre contre l'Iran ne leur coûte les élections de mi-mandat?

La conférence, qui survient au moment où le prix du baril du pétrole flambe au-dessus des 100 dollars, aura lieu pendant trois jours à huis clos dans une propriété de Donald Trump près de Miami. Elle a pour but de dessiner l'agenda législatif des mois à venir, mais aussi d'affiner la feuille de route stratégique des républicains avant les législatives en novembre.

Mais la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran voici une dizaine de jours – et l'incertitude autour de la portée du conflit – risque de faire dérailler leurs plans. Certains à droite ont très tôt manifesté leur mécontentement, comme l'ex-députée ultraconservatrice Marjorie Taylor Greene, qui a dénoncé une «trahison» par Donald Trump de sa base «MAGA».

Les voix dissonantes dans le camp du président restent minoritaires, mais elles pourraient se faire davantage entendre au fil du temps. D'autant plus que les sondages montrent qu'une majorité d'Américains s'y disent opposés. Car à moins de huit mois du scrutin, la perspective d'une guerre longue risque de peser sur la campagne.

La question du coût de la vie est attendue comme la préoccupation principale des Américains dans cette campagne. Quand les électeurs «voient le prix des biens augmenter plus rapidement que leur propre salaire», il faut s'attendre à des conséquences négatives pour ceux au pouvoir, explique Todd Belt, professeur d'affaires publiques à l'université George Washington. «Et actuellement, c'est Donald Trump.»

Source: AFP