Zelensky annonce un remaniement du gouvernement ukrainien
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental et avoir offert à la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée l'été dernier, un nouveau rôle, afin de la mettre en «relations avec un partenaire-clé», sans plus de précisions.
«L'Ukraine est en train de changer sa stratégie politique», a déclaré Zelensky dans un message sur X, ajoutant que «ces changements requièrent un renouvellement» du gouvernement. «Je suis reconnaissant à Ioulia (Svyrydenko) pour son travail clair, constant et efficace en tant que Première ministre (...) et je lui ai proposé de prendre la tête d'un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé», a poursuivi le président ukrainien sans plus de détail ni dire qui pourrait la remplacer. «Il y aura également des changements parmi les dirigeants des organisations des forces de l'ordre», a-t-il annoncé.
Le président ukrainien a cité un certain nombre de priorités de politique étrangère, dont la réalisation de l'accord avec Washington pour fabriquer des missiles antiaériens en Ukraine, un projet de nouveau système de défense antiaérien européen, les négociations d'accession à l'UE et un renouvellement des relations avec la Pologne et la Hongrie voisine. «Chaque domaine prioritaire de la politique étrangère sera confié à une personne précise, dotée d'une solide expérience», a-t-il affirmé.
La Première ministre a remercié le président dans un message sur X pour sa «confiance» et s'est dit «prête à servir l'Etat ukrainien et à mener toutes les tâches destinées à renforcer la position de l'Ukraine, défendre nos intérêts nationaux et se rapprocher d'une paix juste».
Source: AFP
Trois morts dans la région de Moscou
Des attaques de drones ukrainiennes ont fait quatre morts et sept blessés en Russie, dont trois morts dans la région de Moscou, ont annoncé les autorités locales lundi. «Dans la localité de Pionerski à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite de la chute d’un drone», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov. Il a précisé que deux autres personnes avaient été blessées à Solnetchnogorsk où «un drone a frappé un immeuble résidentiel». Selon le gouverneur, 81 drones ont été abattus dans la région au cours de la nuit.
Dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, une femme a été tuée lorsqu’un drone a largué un engin explosif dans la localité de Beriozovka et deux hommes ont été blessés à Krinitchnoïe dans l’explosion d’un autre appareil sans pilote, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.
Dans le sud-ouest de la Russie, le gouverneur de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d’une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovski», sans signaler de victime à ce stade.
(Source: AFP)
Des attaques de drones font trois morts et cinq blessés dans la région de Moscou
Des attaques de drones ont tué trois personnes et blessé cinq autres dans la région de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur local, Andreï Vorobyov. «Dans la localité de Pionersky à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées par une chute de drone (...) A Solnechnogorsk, deux personnes ont été blessées après qu'un drone a frappé un immeuble d'appartements», a-t-il écrit sur Telegram.
Le gouverneur a rapporté que 81 de ces engins avaient été abattus dans la région au cours de la nuit. Dans le sud-ouest de la Russie, son homologue de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d'une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», sans signaler de victime à ce stade.
L'Ukraine a intensifié dernièrement ses ataques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
Source: AFP
Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne
Une attaque ukrainienne près de la ville russe de Stavropol a provoqué un incendie dans une zone industrielle, a indiqué lundi le gouverneur régional. Aucune victime n'a été signalée à ce stade, a-t-il précisé. Des drones se dirigeant vers Moscou ont été interceptés.
«Une attaque de drone ennemie dans les environs de Stavropol est en train d'être repoussée. L'attaque a déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», a écrit sur le réseau social Telegram le gouverneur Vladimir Vladimirov.
A Moscou, le maire Sergueï Sobianine a fait état de 11 drones abattus dans la nuit alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale russe. L'Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la seconde guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
Source: ATS
A la veille d'une rencontre Kiev-UE, la Russie bombarde l'Ukraine
Des frappes russes ont fait quatre morts en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les autorités ukrainiennes alors que Kiev demande plus de soutien à ses alliés pour assurer sa défense antiaérienne.
Des frappes de drones et d'artillerie ont fait trois morts dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), dont deux dans une attaque sur une «entreprise industrielle» de Kryvyï Rig, a indiqué dimanche le gouverneur militaire régional, Oleksandr Ganja.
A Kherson (sud), «l'ennemi a largué un appareil explosif depuis un drone», tuant «un homme de 48 ans», a indiqué sur Telegram Iaroslav Chanko, chef de l'administration militaire de cette ville proche du front.
Ces frappes ont lieu à la veille d'une rencontre à Paris des pays alliés de Kiev au sein de la Coalition des volontaires.
Source: AFP
Six morts en Ukraine et douze blessés à Kiev dans des frappes russes
Des frappes russes ont fait quatre morts à Soumy dans le nord de l'Ukraine et deux morts dans le port d'Odessa sur la mer Noire, tandis que la capitale, Kiev, a de nouveau été visée par des missiles qui ont fait 12 blessés, selon les autorités locales.
Selon des journalistes de l'AFP à Kiev, les premières explosions ont retenti aux premières heures du jour, samedi, plusieurs minutes avant le déclenchement de l'alerte aérienne dans la capitale. Des frappes ont également touché d'autres régions du pays, faisant quatre morts et 17 blessés à Soumy, dans le nord-est du pays, selon le gouverneur militaire régional, Oleg Grygorov.
Il a indiqué sur Telegram que «deux bombes aériennes guidées ont frappé une zone pleine de civils, de voitures et de transports publics». Sur une vidéo postée sur Telegram par le maire par intérim, Artem Kobzar, on voit une voiture et un minibus détruits et des impacts dans le sol.
Source: AFP
Une attaque de missiles russes à Kiev fait six blessés
La capitale ukrainienne Kiev a été frappée samedi par une attaque de missiles russes, qui a fait six blessés, ont affirmé les autorités.
Deux séries d'explosions ont retenti aux premières heures de la journée, selon des journalistes de l'AFP sur place, alors que les autorités avertissaient d'une attaque menée au moyen de missiles par la Russie. Les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première explosion, ont rapporté ces journalistes.
«L'ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs!», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a précisé sur Telegram que six personnes avaient été blessées lors de l'attaque, dont trois ont été hospitalisées.
Source: AFP
Macron accueillera 25 chefs d'Etat à Paris pour l'Ukraine
Au moins 25 chefs d'Etat et de gouvernement, dont l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, seront présents lundi à Paris pour une réunion de la «coalition des volontaires» destinée à «amplifier le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie», a annoncé vendredi l'Elysée.
L'objectif est de «pousser à un cessez-le-feu et à une «reprise» des négociations de paix, stipule la présidence française.
Ce sommet, combiné au traditionnel défilé militaire du 14-Juillet sur l'avenue des Champs-Elysées, s'inscrit dans un «moment très fort de reconvergence et d'unité transatlantiques», a relevé l'Elysée lors d'un brief téléphonique.
Le président américain Donald Trump, longtemps plus à l'écoute de son homologue russe Vladimir Poutine que de Volodymyr Zelensky, a marqué sa volonté de soutenir plus l'Ukraine aux sommets du G7 d'Evian en juin et de l'Otan à Ankara cette semaine, et de renforcer la pression sur Moscou.
Source: AFP
Moscou et Ankara discutent d'une revente de système de défense antimissiles russes à un pays tiers
La Russie et la Turquie sont en contact au sujet de la revente possible par Ankara de systèmes de défense anti-missiles russes à un pays tiers, qui nécessite l'accord de Moscou, a annoncé vendredi le Kremlin.
«Nous avons eu des contacts avec la partie turque à ce sujet et nous continuerons nos contacts avec la partie turque à ce sujet», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP lors de son briefing quotidien, après la parution d'informations dans un média turc proche du pouvoir sur la revente à un pays du Golfe de ces systèmes achetés en 2017.
Source: AFP
L'Ukraine progresse sur le front, mais s'estime «loin d'un tournant dans la guerre»
Si les troupes russes ont nettement ralenti sur le front en Ukraine au premier semestre de 2026, Kiev est encore «loin d'un tournant dans la guerre», a affirmé vendredi le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky.
Le chef militaire a estimé dans un bilan publié vendredi sur Telegram que la Russie avait échoué à atteindre les objectifs de son offensive, alors que Moscou bénéficiait de «presque le double d'effectifs et d'équipements».
Selon lui, les forces russes, qui menaient auparavant des «opérations offensives actives sur 13 axes», n'en poursuivent désormais que sur «six ou sept» au maximum, et subissent de lourdes pertes alors que Kiev poursuit une «stratégie d'épuisement» de l'adversaire.
Il a toutefois averti que Moscou poursuivait ses objectifs militaires dans les régions de l'est de l'Ukraine. «L'intensité des frappes de missiles et de drones ne cesse d'augmenter, tout comme l'utilisation de bombes aériennes guidées et le nombre de crimes commis contre la population civile», a-t-il ajouté, affirmant que «l'ennemi ne doit pas être sous-estimé».
Source: AFP
Attaques de drones sur des infrastructures pétrolières en Russie, une raffinerie en feu
Des attaques de drones ont visé plusieurs infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie vendredi, déclenchant un incendie dans une raffinerie de la région de Krasnodar, ont indiqué les autorités, faisant état de la destruction de 376 drones ukrainiens dans la nuit. «A la suite de la chute de débris de drones, un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Ilskiï», a indiqué le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar sur Telegram, précisant qu'il n'y a pas eu de victimes.
Le gouverneur de la région de Rostov, Iouri Slioussar, également dans le sud de la Russie, a indiqué que deux installations de stockage d'hydrocarbures à Azov avaient pris feu, suite à des frappes. Ces nouvelles attaques contre des infrastructures pétrolières interviennent au moment où le pays connaît des difficultés d'approvisionnement en carburant, qui sont particulièrement sévères dans la péninsule de Crimée voisine.
Frappes loin de la frontière
Entre 20H00 locales jeudi et vendredi 7H00, les forces russes ont détruit 376 drones ukrainiens, a précisé le ministère russe de la Défense sur la messagerie Max. La Russie continue de frapper presque quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début de la guerre, pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
L'Ukraine a également intensifié ses frappes sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
Source: AFP