Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Des frappes américano-israéliennes ont touché un réacteur nucléaire en Iran
Des frappes américano-israéliennes ont touché un réacteur nucléaire à eau lourde dans le centre de l'Iran, ont affirmé vendredi des médias iraniens.
«Le complexe à eau lourde de Khondab (ndlr: nouveau nom du réacteur d'Arak) a été ciblé en deux temps par une agression de l'ennemi américain et sioniste», a indiqué l'agence de presse Fars, citant un responsable local. Fars et d'autres médias ont précisé que ces frappes n'avaient pas fait de morts ni provoqué d'augmentation des niveaux de radiation.
Des frappes américano-israéliennes ont également ciblé vendredi une usine de traitement d'uranium dans le centre de l'Iran, a annoncé l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.
L'usine d'Ardakan, située dans la province de Yazd (centre de l'Iran), «a été la cible d'une attaque menée il y a quelques minutes par l'ennemi américano-sioniste», a déclaré l'organisation sur sa chaîne Telegram, ajoutant que cette frappe n'avait «entraîné aucun rejet de matières radioactives».
Source: AFP
Plus de 300 militaires américains blessés depuis le début de la guerre contre l'Iran
Plus de 300 militaires américains ont été blessés, la majorité légèrement, depuis le début de la guerre menée avec Israël contre l'Iran, a annoncé l'armée américaine vendredi, auxquels s'ajoute la mort de 13 soldats.
«Depuis le début de l'opération Fureur Epique, environ 303 militaires américains ont été blessés. La grande majorité de ces blessures ont été légères et 273 soldats ont repris du service», a déclaré à l'AFP Tim Hawkins, porte-parole du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom.
Parmi eux, dix restent à ce jour gravement blessés, a précisé un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Appel commun du G7 «à un arrêt immédiat» des attaques contre populations et infrastructures civiles en Iran
Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis près de Paris, ont exhorté vendredi, dans un communiqué commun «à un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles» en Iran.
Ils ont en outre «réaffirmé la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation gratuite et sûre dans le détroit d'Ormouz».
Source: AFP
Berlin exhorte l'Iran à engager «des négociations sérieuses» avec les Etats-Unis
L'Allemagne a exhorté vendredi l'Iran à engager «des négociations sérieuses» avec les Etats-Unis, un mois après le début de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran, selon une déclaration du ministre allemand des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion du G7 en France.
«Le régime iranien serait bien avisé d'engager des négociations sérieuses avec les Etats-Unis maintenant», a déclaré Johann Wadephul, ajoutant «qu'il y a des signes initiaux selon lesquels de telles discussions pourraient avoir lieu», à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à laquelle participait son homologue américain Marco Rubio près de Paris.
Source: AFP
Banlieue de Beyrouth visée par des frappes israéliennes
Une frappe israélienne a visé vendredi après-midi, sans avertissement préalable un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, qu'elle avait visé une première fois à l'aube, selon l'agence nationale d'information (ANI).
Des images de l'AFPTV montrent un nuage de fumée blanche planant au-dessus du quartier visé, où une première frappe sans avertissement, survenue à l'aube, a fait deux morts selon les autorités libanaises.
Source. AFP
Des enfants armés patrouillent dans les rues de Téhéran pour le compte des mollahs
Les forces de sécurité iraniennes recrutent des enfants âgés d'à peine 12 ans pour tenir des postes de contrôle à Téhéran et accomplir d'autres missions pendant la guerre, a déclaré jeudi un représentant des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) à la télévision d'Etat. Depuis le début de la guerre, des postes de contrôle ont été mis en place dans tout Téhéran. Selon des habitants, certains sont occupés par des adolescents en civil, armés de mitrailleuses. C'est ce que rapporte l'agence de presse AFP.
La campagne de recrutement des mollahs porte le nom de «Pour l'Iran». L'âge minimum requis est de 12 ans. Rahim Nadali, un responsable des Gardiens de la révolution à Téhéran, a déclaré à la télévision d'Etat que des enfants dès l'âge de 12 ans pouvaient s'enrôler pour aider les Gardiens de la révolution et la milice de jeunesse Basij dans la lutte contre le «tyran mondial» – c'est-à-dire les Etats-Unis.
Les tâches des recrues comprennent notamment «la collecte de données de sécurité et les patrouilles opérationnelles». «Aux postes de contrôle et lors des patrouilles du Basij que l'on voit dans les villes, il y avait un très grand nombre de jeunes et d'adolescents volontaires qui souhaitaient participer», a affirmé Nadali. «Compte tenu de l’âge de ceux qui demandent à adhérer, nous avons désormais abaissé l’âge minimum à 12 ans, car même des enfants âgés de 12 à 13 ans souhaitent participer.»
Un habitant a déclaré à l'AFP: «Des pick-ups militaires équipés d'armes lourdes bloquent les rues et fouillent les voitures. On passe devant eux, et à peine 100 m plus loin, plusieurs voitures particulières transportant des jeunes armés d'Uzis arrêtent à nouveau les véhicules.» Les Uzis sont des mitraillettes. «Lorsqu'un missile frappe quelque part, la zone est immédiatement bouclée. Des adolescents non formés, armés de kalachnikovs, donnent des ordres aux gens et tirent régulièrement des coups de semonce en l'air», a-t-il ajouté pour décrire la situation.
Les Gardiens de la révolution iranienne figurent notamment sur la liste des organisations terroristes de l'UE. La France avait bloqué cette décision pendant des années, notamment en raison de la détention de deux ressortissants français en Iran. L'Iran a condamné cette décision.
Risque «réel» de «catastrophe humanitaire» au Liban
La situation du Liban est «extrêmement préoccupante», avec un risque «réel» de «catastrophe humanitaire», a alerté vendredi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), s'inquiétant de la situation de plus d'un million de personnes déplacées dans ce pays.
«Nous constatons ici, sur le terrain au Liban, une crise humanitaire qui s'aggrave de façon alarmante», a déclaré la représentante du HCR au Liban, Karolina Lindholm Billing, lors d'un point presse en visioconférence avec des journalistes à Genève. «La situation demeure extrêmement préoccupante et le risque de catastrophe humanitaire (...) est bien réel», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Israël va «intensifier» ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles
Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu vendredi qu'Israël allait «intensifier» ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles sur son pays, dans une vidéo diffusée par son bureau.
«Malgré (nos) avertissements, les tirs se poursuivent et par conséquent les frappes de l'armée vont s'intensifier», a affirmé Israël Katz dans cette vidéo, ajoutant que l'Iran paierait «un lourd tribut».
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz: navires «ennemis» pas les bienvenus
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi avoir forcé trois porte-conteneurs à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz, en précisant que cette route stratégique était désormais fermée aux navires venant ou à destination de ports liés à «l'ennemi».
«Le passage de tout navire provenant ou à destination de ports appartenant aux alliés et aux soutiens des ennemis américano-sionistes est interdit», ont affirmé sur leur site Sepah News les Gardiens, armée idéologique de la République islamique.
Source: AFP
Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne
L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.
«L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut» pour «contrer les Shaheds et autres drones», a-t-il précisé. Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable.
Source: AFP
Un cargo s'échoue dans le détroit d'Ormuz
Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, un cargo thaïlandais, qui avait été attaqué au début du mois dans le détroit d'Ormuz, s'est échoué sur une île iranienne située dans ce passage étroit. Selon ces informations, le navire Mayuree Naree s'est échoué près du village de Ramchah, sur l'île de Qeshm.
L'île de Qeshm est située dans le détroit, juste en face du continent iranien. Le navire s'est ensuite dirigé vers l'île voisine de Larak, comme l'a rapporté vendredi la chaîne de télévision publique Press TV. Aucun autre détail n'a été donné concernant l'état du navire ou les circonstances de ce déplacement.
Le 11 mars, le navire, avec 23 membres d'équipage à bord, a été pris pour cible dans le détroit. Au moins trois membres d'équipage ont ensuite été portés disparus, les 20 autres ont pu être secourus et sont rentrés sains et saufs à Bangkok.