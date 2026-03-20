Tsahal frappe «des cibles« à Téhéran et Beyrouth, l'Iran attaque le Koweït et Israël

L'armée israélienne a annoncé avoir lancé samedi matin des frappes contre des «cibles du régime» à Téhéran, après avoir fait état de plusieurs salves de missiles iraniens tirées en direction d'Israël.

Elle frappe aussi des cibles liées au Hezbollah à Beyrouth, après avoir ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de la banlieue sud d'évacuer. Les forces armées israéliennes «frappent actuellement des cibles de l'organisation terroriste Hezbollah à Beyrouth», ont-elles indiqué dans un bref communiqué.

L'Iran continue aussi

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L'armée du Koweït a, elle, indiqué être en train de répondre à des attaques de drones et de missiles. «Si des explosions sont entendues, c'est le résultat de l'interception des attaques hostiles par le système de défense antiaérienne», a-t-elle écrit sur le réseau social X.

Israël a quant à elle annoncé se défendre et intercepter des missiles tirés depuis l'Iran.

Source: AFP