Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Le site nucléaire de Natanz frappé par les Etats-Unis
Les Etats-Unis et Israël ont mené samedi des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, selon un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique diffusé par l'agence de presse Tasnim.
«Suite aux attaques criminelles perpétrées par les Etats-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin», a déclaré l'organisation iranienne. Elle a ajouté qu'«aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée» dans la zone.
Source: AFP
L'heure de la désescalade?
Les Etats-Unis envisagent de «réduire graduellement» leurs opérations au Moyen-Orient contre «le régime terroriste iranien», a indiqué vendredi sur sa plateforme Truth Social Donald Trump, quelques heures après avoir affirmé ne pas vouloir de cessez-le-feu.
«Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire graduellement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient contre le régime terroriste iranien», a écrit le président américain. «Le détroit d'Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l'empruntent– ce qui n'est pas le cas des Etats-Unis!», a-t-il aussi de nouveau demandé.
Mais en parallèle, il a dit envoyer des troupes au Moyen-Orient. Des contradictions qui interrogent.
Source: AFP
Tsahal frappe «des cibles« à Téhéran et Beyrouth, l'Iran attaque le Koweït et Israël
L'armée israélienne a annoncé avoir lancé samedi matin des frappes contre des «cibles du régime» à Téhéran, après avoir fait état de plusieurs salves de missiles iraniens tirées en direction d'Israël.
Elle frappe aussi des cibles liées au Hezbollah à Beyrouth, après avoir ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de la banlieue sud d'évacuer. Les forces armées israéliennes «frappent actuellement des cibles de l'organisation terroriste Hezbollah à Beyrouth», ont-elles indiqué dans un bref communiqué.
L'Iran continue aussi
L'armée du Koweït a, elle, indiqué être en train de répondre à des attaques de drones et de missiles. «Si des explosions sont entendues, c'est le résultat de l'interception des attaques hostiles par le système de défense antiaérienne», a-t-elle écrit sur le réseau social X.
Israël a quant à elle annoncé se défendre et intercepter des missiles tirés depuis l'Iran.
Source: AFP
Vague de missiles iraniens lancés en direction d'Israël ce samedi
L'armée israélienne a averti tôt samedi matin qu'une nouvelle vague de missiles avait été tirée depuis l'Iran en direction de son territoire. Les défenses aériennes se sont déclenchées pour abattre les projectiles.
Les forces armées israéliennes «ont détecté des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace», ont-elles écrit sur le réseau social Telegram.
Source: AFP
Attaquée, l'Arabie saoudite annonce avoir intercepté 20 drones
Plus de vingt drones ont été interceptés et détruits dans l'est de l'Arabie saoudite, a affirmé samedi le ministère saoudien de la Défense. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la monarchie est visée, comme les autres pays du golfe Persique, par des représailles de l'Iran aux attaques israélo-américaines.
Sur le réseau social X, le porte-parole du ministère a d'abord annoncé que «dix drones [ont été] interceptés et détruits dans la région de l'est» et ensuite que douze drones supplémentaires avaient également été interceptés.
Source: AFP
Un mort et deux blessés dans un raid israélien dans le sud du Liban
Une personne a été tuée et deux autres blessées samedi à l'aube dans une «lourde frappe» israélienne contre une maison dans le district de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, a annoncé l'Agence nationale d'information libanaise (ANI, officielle).
Sur Telegram, les forces armées israéliennes ont en outre ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth d'évacuer, affirmant qu'elles «poursuivent leurs opérations et leurs attaques contre les infrastructures militaires appartenant au groupe terroriste Hezbollah dans différentes parties de la banlieue, avec une intensité croissante».
Source: AFP
Une base militaire américaine isolée, au milieu de l'océan Indien, attaquée par l'Iran
L'Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l'océan Indien, a rapporté vendredi le «Wall Street Journal». Aucun des deux missiles n'a touché la cible: l'un a connu une défaillance en vol, l'autre a été intercepté par les Américains.
Sollicité par l'AFP, le Pentagone s'est refusé à tout commentaire.
Cette base se trouve à quelque 4000 kilomètres du territoire iranien. Située sur une île isolée de l'archipel des Chagos, un territoire britannique, Diego Garcia est l'une des deux bases que le Royaume-Uni a permis aux Etats-Unis d'utiliser pour des «opérations défensives spécifiques contre l'Iran». Il s'agit d'une base stratégique pour les Etats-Unis, qui y stationnent des sous-marins nucléaires, bombardiers et destroyers.
Source: AFP
L'Iran dit être prêt à aider les navires japonais à passer Ormuz
L'Iran est disposé à aider les navires japonais à emprunter le détroit d'Ormuz, a déclaré le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi à l'agence Kyodo News samedi. Le Japon dépend des importations de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient.
En pratique, l'Iran a bloqué l'accès au détroit en réponse aux frappes menées par Israël et les Etats-Unis, laissant les pays tributaires de cette voie maritime se démener et puiser dans leurs réserves.
«Nous n'avons pas fermé le détroit. Il est ouvert», a contesté Abbas Araghchi, dans un entretien téléphonique avec l'agence japonaise Kyodo News vendredi. Selon lui, les pays qui attaquent l'Iran font face à des restrictions, mais d'autres se voient offrir une assistance.
Source: AFP
Détonations entendues depuis Jérusalem
Plusieurs explosions ont été entendues vendredi soir depuis Jérusalem par des journalistes de l'AFP, après que des sirènes ont retenti dans le nord d'Israël, l'armée ayant fait état de missiles iraniens lancés vers le territoire.
«Il y a peu, l'armée israélienne a détecté des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace», a indiqué l'armée dans un communiqué. Peu après, le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué qu'«à ce stade, aucune victime» n'était «à déplorer».
Source: AFP
«Je ne veux pas faire un cessez-le-feu»
Donald Trump a déclaré vendredi qu'il rejetait l'idée d'un cessez-le-feu avec l'Iran, près de trois semaines après le début de la guerre. «Je ne veux pas faire un cessez-le-feu. Vous savez, vous ne faites pas de cessez-le-feu quand vous anéantissez littéralement l'adversaire», a déclaré le président américain à la presse à son départ de la Maison Blanche pour la Floride.
Source: AFP
Londres autorise les Etats-Unis à utiliser ses bases sous condition
Le Royaume-Uni a autorisé les Etats-Unis à utiliser des bases britanniques pour frapper des sites iraniens visant le détroit d'Ormuz, dans le cadre de ses «opérations défensives» contre l'Iran, a indiqué Downing Street vendredi.
Selon un porte-parole, plusieurs ministres se sont réunis vendredi et ont «confirmé que l'accord autorisant les Etats-Unis à utiliser des bases britanniques dans le cadre de la légitime défense collective de la région inclut des opérations défensives américaines visant à neutraliser les sites et les capacités de missiles utilisés pour attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz».
Depuis le début de la guerre le 28 février, Londres a autorisé les Etats-Unis à utiliser deux bases britanniques pour mener des «opérations défensives» contre l'Iran, et a envoyé des moyens aériens pour soutenir ses alliés dans la région face aux attaques de drones iraniens.
Source: AFP
Des «lâches»: Trump tacle les pays de l'OTAN
Donald Trump a accusé vendredi les pays de l'Otan d'être des "lâches" sur sa plateforme Truth Social, en assurant que les Etats-Unis se "souviendraient" de leur refus de les aider à débloquer le détroit d'Ormuz.
«Sans les Etats-Unis, l'OTAN EST UN TIGRE DE PAPIER. Ils n'ont pas voulu se joindre à la bataille pour arrêter un Iran doté de l'arme nucléaire. Maintenant que le combat militaire est GAGNE, avec très peu de danger pour eux, ils se plaignent des prix du pétrole élevés qu'ils doivent payer mais ne veulent pas aider à ouvrir le détroit d'Ormuz», a écrit le président américain, en ajoutant: «LÂCHES, et nous nous en SOUVIENDRONS!»
Le dirigeant républicain a une nouvelle fois assuré que l'opération militaire, qui va entrer dans sa quatrième semaine, se passait pour le mieux, pendant une cérémonie à la Maison Blanche.
«Cela se passe extrêmement bien en Iran», a lancé Donald Trump depuis la Maison Blanche, entouré d'aspirants de marine, en vantant les réussites militaires engrangées selon lui depuis le début de l'offensive israélo-américaine le 28 février. «Aucune force sur terre ne peut battre les marins américains ou l'armée américaine», a-t-il ajouté, en estimant qu'il n'y avait «pas vraiment de compétition» avec l'Iran.
Source: AFP