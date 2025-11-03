DE
Les combattants s'adaptent
Le «char porc-épic»: quand l'armée russe bricole face aux drones ukrainiens

La guerre en Ukraine oblige les deux parties combattantes à faire preuve de créativité. Ces derniers temps, les troupes de Poutine ont misé sur des véhicules blindés épineux, censés repousser plus efficacement les drones.
Les troupes de Poutine utilisent maintenant ce type de chars sur le front ukrainien.
Mattia Jutzeler

Ce qui, à première vue, ressemble à un engin tout droit sorti d’un film post-apocalyptique est bel et bien utilisé sur le front en Ukraine. Ce véhicule hérissé de tiges métalliques, surnommé sur les réseaux sociaux «char porc-épic», serait une invention improvisée des troupes russes. 

Recouvert de longs fils et de barres d’acier, ce blindé est conçu pour protéger l'équipage contre les drones kamikazes ukrainiens. Ces piques auraient pour fonction d’empaler les engins explosifs ou de provoquer leur détonation à distance. D’après le magazine américain «Forbes», l'un de ces «chars porc-épics» aurait résisté à près de 60 frappes de drones en juillet, avant d’être finalement neutralisé.

D'autres véhicules de ce type seraient apparus sur le front, toujours selon «Forbes». Toutefois, ces modèles auraient nettement moins bien résisté.

Développement ultérieur

Ce n'est pas la première fois que les troupes russes modifient leurs chars. L'année dernière déjà, des chars dits «tortues» avaient été utilisés. Ces véhicules extra-blindés devaient également mieux protéger leurs occupants contre les drones. En raison des grandes plaques ajoutées, la manœuvrabilité des chars était toutefois limitée.

Du côté ukrainien aussi, les soldats doivent régulièrement improviser. Blick a listé quelques exemples.

Des munitions fabriquées par une imprimante 3D

En raison d'un manque de munitions, l'Ukraine a eu recours à l'été 2023 à des imprimantes 3D. 30'000 enveloppes en plastique pour bombes ont ainsi pu être livrées au front en quatre mois. Là, elles ont été remplies d'explosifs C4.

Autre avantage des bombes imprimées: les coûts de production sont très faibles. L'imprimante 3D coûte à peine plus de 1000 francs et une seule enveloppe de bombe ne coûte que quatre francs environ.

Des grenades sorties d'une boîte de chips

Lorsqu'un soldat ukrainien a manqué de matériel pour fabriquer des bombes, il a saisi une boîte de chips. C'est ce qu'a rapporté le magazine militaire «Defence News».

Cela ce serait passé début 2024 dans la petite ville d'Avdiivka, à l'extérieur de Donetsk: l'armée ukrainienne remplissait de petits conteneurs métalliques d'explosifs pour les utiliser ensuite comme bombes. Lorsqu'un soldat a manqué de matériel dans le feu de l'action, il a tout simplement placé les explosifs dans une boîte de Pringles vide dans laquelle il avait mangé peu de temps auparavant. Selon «Defence News», la bombe improvisée a réussi à neutraliser un véhicule blindé russe.

Des drones agricoles pour la reconnaissance

Dans le combat aérien également, l'Ukraine doit parfois improviser: lors de vols de reconnaissance, des drones destinés en principe à la pulvérisation de plantes sont régulièrement utilisés.

Ces machines grandes et voyantes volent presque toujours de nuit afin d'être mieux camouflées. Comme l'a rapporté la Deutsche Welle, l'armée ukrainienne utilise avec succès les drones agricoles pour repérer les positions russes.

