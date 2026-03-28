Les Houthis revendiquent leur première attaque contre Israël

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Première attaque des Houthis sur Israël depuis le début de la guerre
Les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué samedi leur première attaque sur Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, quelques heures après que l'armée israélienne a annoncé avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen.
Les Houthis avaient menacé la veille de se joindre au conflit déclenché le 28 février par l'offensive israélo-américaine sur l'Iran. Dans une déclaration vidéo publiée sur X, leur porte-parole Yahya Saree a déclaré que le mouvement avait mené sa «première opération» contre Israël et frappé des «sites militaires sensibles de l'ennemi» lors d'une attaque aux missiles balistiques.
Plus tôt samedi, l'armée israélienne avait dit avoir activé sa défense antiaérienne après avoir «identifié le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien». Les Houthis sont alliés à Téhéran au sein de ce que l'Iran a baptisé l'«axe de la résistance» contre Israël, aux côtés du Hezbollah libanais, du Hamas palestinien et de groupes armés irakiens pro-iraniens.
«Nous sommes prêts à une intervention militaire directe en cas de nouvelle alliance avec les Etats-Unis et Israël contre l'Iran (...), de conduite d'opérations hostiles à l'Iran ou tout pays musulman depuis la mer Rouge (...), et en cas de poursuite de l'escalade contre la République islamique» d'Iran, avait affirmé vendredi Yahya Saree dans une vidéo diffusée sur X.
Source: AFP
La Thaïlande dit avoir conclu un accord avec l'Iran pour le détroit d'Ormuz
La Thaïlande a affirmé samedi avoir conclu un accord avec l'Iran pour permettre le passage de ses navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz, quasiment paralysé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«Un accord a désormais été conclu afin de permettre aux navires pétroliers thaïlandais de transiter en toute sécurité par le détroit d'Ormuz, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes concernant l'acheminement de carburant vers la Thaïlande», a déclaré le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul lors d'une conférence de presse.
«Avec cet accord, nous sommes confiants de ne plus avoir à connaître de perturbations comme celles observées début mars», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une attaque de drones sur des principaux ports d'Oman blesse un ouvrier
Un ouvrier a été blessé dans une attaque de drone sur l'un des principaux ports d'Oman, ont indiqué samedi les autorités du pays du Golfe dans un communiqué.
Deux drones ont visé le port de Salalah (sud-ouest), selon les autorités, relayées par l'agence de presse du pays, blessant un ouvrier étranger et causant des dommages matériaux «limités» à une grue du port.
Source: AFP
L'armée israélienne dit faire face à un tir de missile du Yémen
L'armée israélienne a indiqué samedi avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen, une première en un mois de guerre au Moyen-Orient, après que les rebelles Houthis soutenus par Téhéran ont menacé de se joindre au conflit.
Les forces israéliennes ont «identifié le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien, les systèmes de défense anti-aérienne sont en action pour intercepter cette menace», a indiqué l'armée sur Telegram.
«Des opérations hostiles»
Les Houthis sont alliés à Téhéran au sein de ce que l'Iran a baptisé «axe de la résistance», aux côtés du Hezbollah libanais, du Hamas palestinien et de groupes armés irakiens pro-iraniens.
«Nous sommes prêts à une intervention militaire directe en cas de nouvelle alliance avec les Etats-Unis et Israël contre l'Iran (...), de conduite d'opérations hostiles à l'Iran ou tout pays musulman depuis la mer Rouge (...), et en cas de poursuite de l'escalade contre la République islamique» d'Iran, a déclaré vendredi le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, dans une vidéo diffusée sur X.
Source: AFP
L'Iran rapporte une nouvelle attaque contre sa centrale nucléaire de Bouchehr
L'Iran a dénoncé une nouvelle attaque contre sa centrale nucléaire de Bouchehr (sud), la troisième en dix jours, a annoncé samedi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
«Aucun dommage sur le réacteur actif et aucune émission de radiation n'ont été signalés, et les conditions de la centrale sont normales», a écrit l'AIEA sur X en citant des responsables iraniens.
Selon l'agence iranienne Fars, la frappe a eu lieu vendredi à 23H40 (21H10 GMT). Seule centrale nucléaire opérationnelle d'Iran, Bouchehr avait déjà été attaquée les 17 et 24 mars, sans que des dégâts ne soient rapportés.
Source: AFP
Une attaque iranienne en Arabie saoudite blesse au moins 12 soldats américains
Une attaque iranienne contre une base en Arabie saoudite a blessé au moins 12 soldats américains, dont deux grièvement, ont rapporté vendredi des médias américains.
L'attaque contre la base aérienne Prince Sultan à Al-Kharj, au sud-est de Ryad, a été perpétrée à l'aide d'au moins un missile et de plusieurs drones, ont rapporté le New York Times et le Wall Street Journal en citant des responsables anonymes.
Les soldats se trouvaient à l'intérieur d'un bâtiment de la base au moment de l'attaque, selon le Wall Street Journal, qui affirme que celle-ci s'est produite vendredi. Toujours selon ces médias, plusieurs avions de ravitaillement en vol ont également été endommagés lors de l'attaque.
Source: AFP
Des tirs de missiles depuis l'Iran font un mort à Tel-Aviv
Un homme a été tué et deux blessés vendredi soir à Tel-Aviv, en Israël, selon les services de secours, après l'annonce par l'armée israélienne de tirs de missiles depuis l'Iran.
Selon le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix Rouge, un homme de 52 ans a été tué et deux autres hommes de 65 et 50 ans blessés.
«Des destructions considérables»
Le chef du commandement intérieur de l'armée israélienne, Miki David, a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'un appartement d'un «immeuble résidentiel» avait été victime d'un missile à sous-munitions, qui a provoqué des «destructions considérables».
«L'appartement a été touché par une bombe à sous-munitions (...) qui a traversé le toit, a traversé un étage, puis a explosé au deuxième étage», a-t-il expliqué.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis font face à une attaque de missiles de croisière iraniens
Les Emirats arabes unis font face samedi à des attaques de missiles de croisière et de drones iraniens, a annoncé le ministère de la Défense.
«La défense aérienne et les chasseurs des Emirats arabes unis ripostent aux missiles et aux drones lancés depuis l'Iran», a écrit le ministère émirati sur X.
Source: AFP
L'armée israélienne dit frapper des «cibles du régime» à Téhéran
L'armée israélienne a dit tôt samedi frapper des «cibles du régime» à Téhéran, au 29e jour de l'offensive israélo-américaine contre la République islamique.
«L'armée israélienne est en train de frapper des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», a indiqué cette source dans un bref communiqué.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté un missile balistique visant la région de Ryad
L'Arabie saoudite a annoncé samedi avoir intercepté un missile visant la région de la capitale Ryad, alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles contre ses voisins du Golfe.
«Un missile balistique tiré en direction de la région de Ryad a été intercepté et détruit», a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Source: AFP
Israël: au moins trois blessés après des tirs de missiles depuis l'Iran
Au moins trois personnes ont été blessées vendredi soir en Israël, dont une grièvement, selon la police et les secours, après que l'armée israélienne eut fait état de missiles tirés depuis l'Iran. Un homme, sexagénaire, se trouve dans un état critique après ces tirs, a rapporté le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. La police a de son côté recensé trois personnes blessées «à des degrés variés».
Peu de temps avant, l'armée israélienne avait averti sur Telegram de tirs de missiles depuis l'Iran, précisant que «les systèmes de défense» étaient «entrés en action pour annihiler la menace». Elle avait annoncé l'envoi d'équipes de recherche et de sauvetage vers les zones d'impact, dans le centre du pays.
Des sirènes ont retenti à Jérusalem et des bruits d'explosion ont été entendus à Jéricho, en Cisjordanie occupée, selon des journalistes de l'AFP. Un témoin a partagé auprès de l'AFP des images semblant montrer un barrage de missiles au-dessus de Jérusalem.
En début de soirée, Téhéran avait menacé Israël de représailles après des frappes israélo-américaines ayant visé vendredi deux sites nucléaires ainsi que deux complexes sidérurgiques majeurs en Iran.
Source: AFP
Projet d'attaque déjoué contre une militante propalestinienne américaine
Un homme qui projetait d'utiliser des engins incendiaires contre le domicile d'une militante propalestinienne américaine a été arrêté dans le New Jersey (est), ont indiqué vendredi l'intéressée et les autorités.
«Tard la nuit dernière, la Force opérationnelle de lutte contre le terrorisme du FBI m'a informée qu'un complot visant à attenter à ma vie était sur le point de se produire», a annoncé sur X Nerdeen Kiswani, figure new-yorkaise de la défense des Palestiniens.
Le bureau du procureur fédéral du New Jersey a annoncé dans un communiqué l'arrestation à Hoboken d'un homme présenté comme Alexander Heifler, 26 ans, pour «détention et fabrication illégales d'engins destructeurs», en l'occurrence des cocktails Molotov.
Source: AFP